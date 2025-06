Microsoft DirectSR is een api die werkt met upscaling van DLSS, FSR en XeSS

Microsoft verduidelijkt in aanloop naar de volledige onthulling dat DirectSR een DirectX-api is die de implementatie van upscalingtechnologieën van andere fabrikanten in DirectX-games mogelijk maakt. Eerder werd gespeculeerd dat Microsoft eigen AI-upscalingtechnologie ontwikkelde.

DirectSR, ofwel DirectX Super Resolution, is een api die ontwikkeld is in samenwerking met fabrikanten zoals Nvidia, Intel en AMD, zo verduidelijkt Microsoft in een blogpost. "Deze api maakt resolutie-upscaling door meerdere aanbieders mogelijk dankzij een algemene set van inputs en outputs, waarbij ontwikkelaars een enkel programmeerpad kunnen gebruiken om technieken zoals Nvidia Deep Learning Super Sampling, AMD FidelityFX Super Resolution en Intel XeSS in hun games te implementeren."

Microsoft zegt dat het binnenkort een publieke preview uitbrengt, waarna ontwikkelaars de api kunnen testen en feedback kunnen geven. Over een definitieve releasedatum zegt het bedrijf nog niets. DirectSR werd eerder deze week voor het eerst onthuld, met de belofte dat er tijdens de Game Developers Conference-beurs halverwege maart meer informatie bekendgemaakt zou worden. Na de initiële aankondiging werd gedacht dat de technologie zou concurreren met onder meer DLSS en FSR, maar dat blijkt dus niet zo te zijn.

Overigens bieden Nvidia en AMD ook zelf hun upscalingtechnologieën aan ontwikkelaars aan, respectievelijk via een plug-in en opensourcecode. Tot dusver is er nog geen manier om al deze technieken in één keer aan een game toe te voegen.