AMD brengt gpu-driver met Fluid Motion Frames-ondersteuning officieel uit

AMD brengt de Adrenalin Edition 24.1.1-driver uit waarmee Fluid Motion Frames voor Radeon 700M-, RX 6000- en RX 7000-videokaarten beschikbaar zal zijn. Met de technologie kunnen games op basis van DirectX 11 en DirectX 12 extra 'tussenframes' genereren.

Adrenalin Edition 24.1.1 introduceert Fluid Motion Frames, een onderdeel van de FidelityFX Super Resolution 3-functieset, voor de betreffende videokaarten en kan op basis van de beweging tussen twee frames extra frames genereren. Deze nieuwe vorm van framegeneratie kan bij DirectX 11- en 12-games tot een verdubbeling van de fps leiden en werd sinds begin oktober 2023 getest in een previewdriver.

Wel benadrukt AMD dat de techniek vooral in bepaalde omstandigheden goede resultaten oplevert. Zo raadt het bedrijf het gebruik van Anti-Lag+ aan in combinatie met een minimale framerate van 60fps. Ook werkt AFMF beter als een game fullscreen gespeeld wordt en vereist het dat VSync en FSR-upscaling uitgeschakeld zijn. Desondanks kan er bij games met snelle bewegingen latency ontstaan. De techniek moet per game ingeschakeld worden.

Naast de introductie van AFMF-technologie zijn er nog wat nieuwe functies bij de driver inbegrepen. Zo brengt AMD ondersteuning voor de Radeon RX 7600 XT uit, de nieuwe videokaart van het merk die vanaf vandaag beschikbaar is. Ook is Video Upscaling compatibel met 'de meeste DirectX 11-applicaties'. Met deze techniek wordt de beeldkwaliteit van video's door middel upscaling verbeterd. De functie moet in Google Chrome en Microsoft Edge handmatig ingeschakeld worden via respectievelijk 'chrome://flags' en 'edge://flags'. Tot slot brengt het bedrijf de AMD Assistant uit om Software-functies automatisch in en uit te schakelen om eventueel accugebruik te verminderen.