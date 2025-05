Nintendo stopt op 9 april met ondersteuning online services Wii U, 2DS en 3DS

Nintendo zegt dat de onlinefunctionaliteit voor de Wii U, 2DS en 3DS vanaf 9 april niet meer wordt ondersteund. Eerder deelde de fabrikant alleen dat de services vanaf april dit jaar worden stopgezet.

Het bedrijf maakt in een bericht bekend dat de consoles vanaf de vermelde datum geen gebruik meer kunnen maken van onlinediensten, waaronder multiplayermodi, onlineleaderboards en data-uitwisseling. Het betreft de New Nintendo 2DS XL en alle oude en nieuwe Nintendo 3DS-handhelds, waaronder dus ook de XL- en New-varianten. Ook de Wii U Deluxe en Basic worden vanaf dan niet meer ondersteund. Tot dusver verwees Nintendo naar derde ontwikkelaars voor ondersteuning van games die niet van het Japanse gamebedrijf zijn. Nu verduidelijkt Nintendo: "Afgezien van enkele uitzonderingen stopt de ondersteuning van alle Nintendo 3DS- en Wii U-software."

De enige uitzonderingen zijn Pokémon Bank en Pokémon Transporter, online diensten om de wezens onder te brengen in een virtuele verzamelplek. Verder blijft de StreetPass-functie voor de 3DS beschikbaar, aangezien deze functie berust op lokale uitwisseling van gegevens. Het vergelijkbare SpotPass gebruikt dan weer een onlineverbinding en is daarom vanaf de vermelde datum niet meer beschikbaar.

Nintendo zei in oktober van 2023 al dat onlinediensten voor de consoles vanaf april dit jaar niet meer ondersteund zouden worden, maar stelde dat dit ook al eerder zou kunnen gebeuren. In een geüpdatete blogpost schrijft het bedrijf opnieuw: "Houd in de gaten dat als het eventueel moeilijk wordt om onlineservice voor Nintendo 3DS- en Wii U-software beschikbaar te houden, we de services nog eerder kunnen stopzetten dan gepland."

Verder benadrukt het bedrijf dat gebruikers tot 11 februari 2024 eShop-krediet kunnen overhevelen naar een Nintendo-account om hiermee eventueel games en andere content voor de Switch aan te kunnen schaffen. Het is overigens al sinds vorig jaar niet meer mogelijk om via de eShop games voor de betreffende platforms aan te schaffen. Eerder aangeschafte games, dlc en updates blijven gewoon beschikbaar op de betreffende consoles. Nintendo bracht de Network-functionaliteit voor de betreffende consoles in 2012 uit.

Update: as of 4/8, online play and other functionality that uses online communication will end service for Nintendo 3DS and Wii U software. Thank you very much for your continued support of our products.



Find out more: https://t.co/VdIdewGmB5