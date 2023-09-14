Nintendo brengt Mario vs. Donkey Kong-game in februari uit voor Switch

Nintendo brengt Mario vs. Donkey Kong begin volgend jaar uit voor de Nintendo Switch. Het betreft opnieuw een 2d-puzzelplatformer, waarin Mario het opneemt tegen Donkey Kong. Het spel verschijnt op 16 februari.

Nintendo kondigde Mario vs. Donkey Kong donderdagmiddag aan tijdens zijn Direct-presentatie. Uitgaande van die presentatie, lijkt het om een remake van de originele Mario vs. Donkey Kong-game te gaan. Die verscheen in 2004 voor de Game Boy Advance.

Gamers spelen in het spel als Mario, die Mini-Mario-speelgoed moet redden van Donkey Kong. De game speelt zich af in verschillende puzzellevels, waarin Mario een sleutel moet bemachtigen en vervolgens de uitgang moet bereiken. De Switch-versie van het spel krijgt co-op, iets wat in het origineel ontbrak.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 14-09-2023 16:34 11

14-09-2023 • 16:34

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Reacties (11)

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Novah 14 september 2023 16:43
De game uit 2004 was weer gebaseerd op de gameboy-game Donkey Kong uit 1994. En ik was een groot fan! De puzzeltjes, kleine geheimpjes en behendigheden in die game waren extreem vermakelijk. https://www.mariowiki.com/Donkey_Kong_(Game_Boy)
Derper @Novah14 september 2023 17:00
Deze game was zo goed! Helemaal kapot gespeeld vroeger. En toevallig deze zomer nog een keer uitgespeeld op mn Steam Deck. Het verbaasde mij hoe goed dit nu nog is, ik kon het wederom niet wegleggen, was er met een paar dagen helemaal doorheen.
cherrycoke @Novah14 september 2023 16:52
Ik heb deze nog op cartridge liggen, gaaf spel ja vooral het bewegen was heel vloeiend!
Jittikmieger @cherrycoke14 september 2023 17:16
Ik heb hem ook op cartridge voor mijn Gameboy DMG. Ergens halverwege de jaren '90 aangeschaft. Van de zomer op vakantie nog gespeeld, tijdens de hoosbuien in Karinthië. Leuke game met leuke puzzles!
MetalSonic
14 september 2023 16:53
Hoopte op een teaser over de Switch 2! Helaas. Ah wel, nog genoeg te doen voor mijn Switch 1. Kom maar op met de remake van mario rpg.
Verwijderd 14 september 2023 17:17
En zo blijft Nintendo leuk, zowel voor jong als oud :)
Fragadder 14 september 2023 18:19
Deze lijkt mij echt erg leuk :D om samen met mijn dochtertje te spelen, kan ze meedenken!
Linksquest Moderator Spielerij
14 september 2023 18:19
Geweldig, heb er wel zin in.
Carlos0_0 15 september 2023 07:01
Ziet er op zich wel grappig uit, ga ik wel eens een keer spelen denk ik :).
rneeft 17 september 2023 23:45
Hopelijk wordt de donkey kong voor de gameboy ook rond die tijd uitgegeven voor de gameboy op switch.

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