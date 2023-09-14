Nintendo brengt Mario vs. Donkey Kong-game in februari uit voor Switch

Nintendo brengt Mario vs. Donkey Kong begin volgend jaar uit voor de Nintendo Switch. Het betreft opnieuw een 2d-puzzelplatformer, waarin Mario het opneemt tegen Donkey Kong. Het spel verschijnt op 16 februari.

Nintendo kondigde Mario vs. Donkey Kong donderdagmiddag aan tijdens zijn Direct-presentatie. Uitgaande van die presentatie, lijkt het om een remake van de originele Mario vs. Donkey Kong-game te gaan. Die verscheen in 2004 voor de Game Boy Advance.

Gamers spelen in het spel als Mario, die Mini-Mario-speelgoed moet redden van Donkey Kong. De game speelt zich af in verschillende puzzellevels, waarin Mario een sleutel moet bemachtigen en vervolgens de uitgang moet bereiken. De Switch-versie van het spel krijgt co-op, iets wat in het origineel ontbrak.