Mario Kart 8 Deluxe-uitbreidingspas krijgt nieuwe personages en badkamercircuit

Nintendo brengt binnenkort de vijfde 'lading' van de Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass-dlc uit. De racegame krijgt onder meer drie nieuwe personages en een geheel nieuw circuit. Wave 5 verschijnt deze zomer, maar er is nog geen concrete releasedatum bekend.

Nintendo bevestigt tijdens zijn Direct-presentatie dat Petey Piranha, Wiggler en Kamek als speelbare personages toegevoegd worden aan Mario Kart 8 Deluxe. Daarmee heeft de dlc-pas tot op heden vier nieuwe personages toegevoegd; in de vorige wave werd Birdo toegevoegd. In de laatste wave wordt naar verwachting nóg een nieuwe coureur toegevoegd.

Net als eerdere lichtingen, krijgt wave 5 ook acht nieuwe circuits. Nintendo deelt de eerste daarvan: Squeaky Clean Sprint. Dit circuit speelt zich af in een badkamer en krijgt een schoonmaakthema met onder meer zeep en een bad. Nintendo zegt nog niet welke andere zeven banen worden toegevoegd in de nieuwe lading. De gamemaker deelt daarover meer details dichter bij de release van Wave 5, die voor deze zomer op de planning staat.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 21-06-2023 17:20 92

21-06-2023 • 17:20

92

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Mario Kart 8 Deluxe

vanaf € 48,95

4.5 van 5 sterren

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Reacties (92)

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Aaargh! 21 juni 2023 17:35
Mario Kart 8 ? Het spel dat ik 9 jaar geleden al speelde op m'n Wii U? Die Mario Kart 8 ?

Bijna net zo oud als GTA V en blijkbaar net zo uitgemolken.

Waar blijft Mario Kart 9 ?
Andros @Aaargh!21 juni 2023 17:41
Welke vernieuwing verwacht je van MarioKart 9 eigenlijk? Ik kan me niets meer bedenken sinds de wagentjes overkop gaan a la F-Zero. Vliegen doen ze ook al, onderwater zit er in, in de ruimte met Rainbow Road. Wat wil je nog meer?
HellFury @Andros21 juni 2023 19:55
open world a la burnout paradise zou me geweldig lijken:
  • Je kart upgraden in een garage,
  • nieuwe kart-onderdelen vrijspelen door 'tankstations' te bezoeken,
  • nieuwe characters vrijspelen door tegen ze te racen,
  • karakter-specifieke powerups (zoals snes-versie van mario kart),
  • outfits vrijspelen voor karakters door soort achievements (win een cup, win alle cups, verzamel x munten, whatever)
  • races met meerdere routes (zoals burnout paradise),
  • in plaats van cups nieuwe spelwerelden waarin verschillende start en eindpunten zijn,
  • mogelijk dat die nieuwe werelden al vanaf het begin 'bereikbaar' zijn, maar je bepaalde upgrades aan je kart moet hebben (onderwater, anti-grav, vliegen) voordat je ze kunt bereiken,
  • races in die nieuwe cups kunnen dan ook die nieuwe upgrades gebruiken,
  • die upgrades kunnen in vorige werelden ook juist weer voor nieuwe shortcuts en routes zorgen,
  • muntjes of andere collectibles verzamelen door de wereld,
  • karakter-specifieke 'quests' zoals bowser verslaan op de moeilijkste baan om peach te redden voor mario bijvoorbeeld,
  • sidequests in de wereld, zoals voor toad binnen 2 minuten een soep bezorgen aan de andere kant van de stad
Ik zou zeggen: genoeg te innoveren. Ik heb het rondjes rijden met mario zo ondertussen (na snes-, n64-, gc-, wii- en wiiU/switch-mario kart zo onderhand wel gezien).

[Reactie gewijzigd door HellFury op 25 juli 2024 16:19]

JBVisual @HellFury21 juni 2023 21:26
Hey klinkt als een leuke game… maar niet als Mario Kart.

Juist de simpele opzet waarbij je zeer laagdrempelig kan instappen maakt de game zo leuk en goed.
Vrienden die het spel nooit spelen op bezoek? Geen probleem, ze hebben het zo door.

De game die jij beschrijft zal voor sommige fans iets leuks kunnen zijn, maar zal in mijn ogen niet meer overkomen als een “Mario kart” game.
Zoop @JBVisual22 juni 2023 10:30
Zoiets zou mij wel aanzetten om het in mijn eentje langer te spelen. Want gewoon Mario Kart potjes in eentje tegen CPU vind ik geen hol aan en heb ik wel gezien na een paar races, is dan een erg duur spel. Deze game blinkt uit op het moment dat je met vrienden op de bank gaat spelen, waarvoor je toch wel wat meer controllers nodig hebt, dus het blijft een rete-duur spel voor die anderhalve keer dat ik het speel. Zeker gezien het alweer 9 jaar oud is, nog steeds 50eu moet kosten, en dan moet je dlc's er nog bij nemen ...

Een fatsoenlijke single player mode waar je een wereld mag ontdekken, zou dit alles wellicht wat meer rechtvaardigen. Nu, vind ik het gewoon een veel ste dure party-game.
Tjidde @Zoop22 juni 2023 11:19
Je had in Mario Kart DS missies, die waren echt leuk. Zou die wel terug willen zien. Voeg hier een dagelijkse of een wekelijkse uitdaging aan toe online dat je kunt vergelijken met andere spelers. Een beetje hetzelfde als Rayman legends heeft. Ik hou er wel van om een ladder te beklimmen.

Ik speel juist online vaak met iemand naast mij op de bank, regelmatig met vrienden aan de andere kant van het land. Ik vermaak mij kostelijk op die momenten.

Tegen de CPU racen? Doe ik eigenlijk nooit, heb zo ook niet alle cups uitgespeeld want de CPU is niet zo heel goed en leuk om tegen te racen.
Enai @Zoop22 juni 2023 15:55
"Ik speel niet graag games tenzij ik zaken kan unlocken die me dopamine opleveren"
Zoop @Enai22 juni 2023 16:01
Fijn voor je?
Bruiser @HellFury21 juni 2023 21:24
Ik koop elke Mario Kart game, ben grote fan van de serie. Maar als ze met die open wereld crap beginnen haak ik af…

Game aanzetten, race selecteren en gaan is hoe het hoort. Tig andere series die die open wereld hebben maar verpest Mario Kart er niet mee alsjeblieft!
JackJack @HellFury22 juni 2023 08:49
Nou nee, open world werkt voor mario kart totaal niet.
De hele opzet van hoe het spel en de levels werken lenen zich daar totaal niet voor.

Wat jij schetst is gewoonweg een compleet ander spel.
Ik denk dat ze hiermee een groot deel van hun playerbase zullen verliezen.
rudyman85 @HellFury22 juni 2023 09:23
En een 'Mario kart maker' toevoegen aan bovengenoemd lijstje :)
bzzzt @rudyman8522 juni 2023 09:29
Take my money please ;)
Verwijderd @HellFury22 juni 2023 13:46
open world verpest zo veel games. ik zou dat absoluut niet in mario kart willen.

Halo infinite werd er echt minder door en burnout paradise was nou ook niet zo best omdat je de hele tijd bezig was met overal heen rijden ipv gewoon snel door een menutje heen te klikken.
Tjidde @HellFury22 juni 2023 11:14
Mario Kart is juist zo sterk door dat je meteen weet wat je krijgt. En daardoor meteen kunt beginnen.

Als ik online ga racen en ik moet rekening houden met upgrades en alles, stop ik meteen. Ik wil gewoon een poppetje kiezen die ik leuk vind, voertuig die ik wel fijn vind rijden. En lekker spelen. Zolang je niet aan competities en zo mee doet. Kan je dan ook gewoon winnen. Het is niet als je build XYZ met poppetje A met een bepaalde talent tree dat je mee kan doen.

Ik zou wel graag missies van DS terug zien, dat was echt leuk. Zeker als er bijvoorbeeld een dagelijkse of een wekelijkse missie is waarom je kunt zien hoe goed je bent tegenover de rest.

Poppetjes/outfits vrijspelen? Care ik niet zo om. Ik zou dan gaan grinden de eerste maand van een spel om alles te halen. Zodat ik daar later niet meer over na hoef te denken. Waardoor ik misschien het spel juist minder speel, want heb een grind achter de rug.

Meer alternatieve (sub)routes zou wel grappig kunnen zijn al heb je dat in sommige levels al. Zei dat het vaak een spiegelbeeld is van elkaar.

Het feit dat ik ruim over de 400uur in MK8D hebt(99% van de tijd online), zegt mij dat het spel nu voor mij aardig compleet is. Op de fake item box na. Ik hoop zodat die ooit nog terugkomt.
Horatius @Andros21 juni 2023 18:59
Nieuwe hardware voor de switch en daarmee MK9 die daar gebruik van kan maken. Er is genoeg dat beter kan, grafisch, AI maar ook wel op andere plekken.
Zeker met de hardware van de laatste jaren voor handhelds is de switch een beetje over de datum.
PhaeTom @Horatius21 juni 2023 19:07
Meh, ik heb hem net en stoor me er echt niet aan. Gameplay is top, voor graphics zwengel ik mijn PS5 wel aan.
JeffZorz @PhaeTom21 juni 2023 19:51
Zeggen mensen bij elke generatie.
tweakuwe @JeffZorz22 juni 2023 06:16
En ik vermaak mij nog steeds wel eens met een SNES spel. Als ik goede graphics wil stap ik wel de deur uit :Y)

Begrijp mij niet verkeerd, goede graphics zijn mooi en zeker een toevoeging, maar het is niet wat een game een game maakt. Ik zou meer RAM of CPU kracht veel belangrijker vinden voor een nieuwe switch, dan kan je meer kwa game ontwerp :)
bzzzt @tweakuwe22 juni 2023 09:46
Ik vraag me af wat je in Mario Kart nog meer kan doen qua game ontwerp waarvoor je echt meer rekenkracht nodig hebt. Meer details rond de baan is leuk, maar op volle snelheid kijk je daar niet eens naar. 4 speler splitscreen op 60fps zou wel fijn zijn, maar op zo'n manier spelen is toch al zo'n chaos dat de framerate ook niet veel meer uitmaakt ;) Mario Kart VR? Maar dan zie je je karakter niet... (ik zie wel ineens een usecase voor dat buitenscherm van de Apple Vision bril ;) )
Cybergamer @JeffZorz21 juni 2023 20:42
Zeggen mensen bij elke generatie.
En altijd weer diezelfde nutteloze opmerkingen bij elke generatie om het laatste woord te hebben...
Tjidde @JeffZorz22 juni 2023 11:32
Want jij speelt graag spelen die zorgen voor een oog orgasme? Maar de ervaring super slecht is?

Ik hoor super vaak dat mensen over graphics beginnen. Echter als je ziet hoe groot de indy game wereld is, waarbij graphics vaak niet voorop staat. Vraag ik mij af hoeveel mensen echt caren om graphics. Ik denk het wel meevalt.

Het is niet dat ik geen waarde zie in graphics, als ik sommige spelen uit mijn jeugd weer een keer oppak. Is mijn beeld dat ik had van het spel heel anders de hoe het er echt uitziet. Waardoor ik soms wel eens denk aah jammer dat het er zo uitziet. Liever een tikje mooier/scherper.

Maar de "minimale" graphics worden langzaamaan omhoog gedrukt door door ontwikkelingen van technologie. Waardoor ook de "mindere" hardware van de generaties beter zal worden.


Daarnaast het blijft Mario, ik zou echt het in mijn broek doen als ze Mario er ineens uitlaten zien als een echt persoon. Ik denk dat Mario niet veel meer zal groeien qua graphics buiten stabielere framerate (wat bij MK8D geen probleem is) misschien iets scherper zeker in de diepte.
Zoop @PhaeTom22 juni 2023 11:13
Heb hem ook net (oled totk special edition), speel nu totk maar de constante frame drops en stutters irriteer ik mij anders best wel aan hoor. Is een prachtig spel, maar zou zo veel relaxter zijn als die framerate stabiel zou zijn. Ik had genoeg te klagen over botw, waarvan meeste gecovered en gefixed is in totk, maar de performance vind ik nog steeds erg jammer.

Gameplay heeft er namelijk zeker wel onder te lijden als de console de graphics niet trekt.
Serftie @Zoop22 juni 2023 13:35
Second this.

Vermaak mij goed met ToTK maar die framedrops en zeker tijdens boss battles zijn echt een doorn in het oog. Ik ben erg gevoelig voor framedrops en zie deze vrijwel direct, heb liever steady 30 dan een dipje hier en daar wat zorgt voor een onregelmatige 60.

Kort gezegd, steady frames vind ik zorgen voor een betere gameplay ervaring.
Benjamin- @Horatius21 juni 2023 20:29
Welke nieuwe hardware? De Switch is niet echt krachtiger dan de Wii U. Normaliter zijn nieuwe consoles veel krachtiger, maar omdat ze met de Switch een compacte handheld hebben gemaakt, zijn de resultaten niet heel veel anders.

Ik wil best geloven dat een nieuwe MK er iets beter uit zou kunnen zien, maar dit zullen geen grote veranderingen zien.

Ik zie dan ook liever deze uitbreidingen, waarmee het spel nog completer wordt, dan dat je een nieuwe moet kopen, en steeds moet switchen om bepaalde banen te rijden.
Horatius @Benjamin-21 juni 2023 21:01
Welke nieuwe hardware vraag je? Kijk naar de handhelds zoals Asus Aya en steam deck. Die blazen de switch uit het water op alle vlakken, de switch is oud.

Nieuwe hardware krijg je ook betere batterijduur en kan de switch zowaar games draaien die momenteel suboptimaal draaien.
Indicatie @Horatius21 juni 2023 22:13
Welke nieuwe hardware vraag je? Kijk naar de handhelds zoals Asus Aya en steam deck. Die blazen de switch uit het water op alle vlakken, de switch is oud.
Behalve in de verkoopcijfers. Kennelijk is alleen specs niet genoeg.
Ayporos @Indicatie22 juni 2023 01:00
Nintendo is wat dat betreft de Apple van de gameboeren.
Sure ze maken soms goeie shit die ze érg hard oppoetsen.. maar die melken ze ook als de tering uit en een niet insignificante portie van hun succes komt vanwege fanboys die álles kopen van ze.

Begrijp me niet verkeerd, specs zijn zeer zeker niet alles.. maar de switch is wat dat betreft, net als het feit dat er nog volop gefaxt wordt en je niks via internet kunt regelen, een goed voorbeeld van hoe de Japanse cultuur soms nét wat achter loopt op het westen. :+
batjes @Ayporos22 juni 2023 08:02
Terwijl Nintendo absoluut waardeloos met hun fans om gaat.
bzzzt @batjes22 juni 2023 09:47
Als je iets van ze wil en dat niet krijgt is dat 'waardeloos'?
batjes @bzzzt22 juni 2023 12:35
Nintendo haalt videos offline omdat er gameplay beelden van hun copyrighted materiaal in te zien zijn.

Hoe Nintendo om gaat met fan projecten, holy moly, wat een enorme hoeveelheid disrespect.

We haten enorm (terecht vaak) op EA en hun waardeloze houding, het is normaal om hun te boycotten. Maar toen ik b.v. War for the Overworld ontwikkeling volgde, was best tof om te zien hoe behulpzaam EA daar juist mee omging.

Nintendo komt guns blazing met juridische hagel alles offline halen wat ze niet zint en ja, dat vind ik vrij waardeloos om richting je grootste fans te doen.
bzzzt @batjes22 juni 2023 13:00
Nintendo haalt videos offline omdat er gameplay beelden van hun copyrighted materiaal in te zien zijn.
Dat moeten ze: er is een beperkte termijn waarin je copyright claims kan doen, dus als je een copyright schending (bv een Mario remake of emulator met copyrighted code) laat gaan en het je 5 jaar later enorm veel geld kost omdat je die zelf niet meer kan verkopen heb je geen poot meer om op te staan.
Bedrijven zijn verplicht aan de aandeelhouders om winst te maken dus moeten daar achteraan gaan.
Hoe Nintendo om gaat met fan projecten, holy moly, wat een enorme hoeveelheid disrespect.
En de fans die het zonder toestemming publiceren zijn wel respectvol?
batjes @bzzzt22 juni 2023 14:23
Dus alle copyright is opgeheven van alle games waarvan je gameplay beelden kan vinden? Foi, dan blijft er weinig over.

Ik heb het niet over mario remakes of emulators. Opgenomen legitieme gameplaybeelden op een console van Nintendo zijn door Nintendo offline gehaald. https://arstechnica.com/t...e-then-slaps-ads-on-them/

Maar ook ModernVintageGamer alsmede Tool Assisted Speedrun videos met copyright claims (wat?). Maar ook gewoon mensen die op hun Steamdeckje wat kloten met een emulator (dit is niet verboden en hierdoor vervalt er zeker geen copyright). Heb je je eigen game lopen modden met een (fancy) gameshark oid? Offline!

Sorry, maar dat zijn fans die Nintendo afbrand. Door deze wanpraktijken van Nintendo vertik ik ook maar om ooit nog iets van die gasten af te nemen. Geen enkele andere speler in de gehele industrie is zo "fuck you klant" als Nintendo.
bzzzt @batjes22 juni 2023 15:00
Hoe sta jij tegenover 'beroeps' Youtubers die een game spelen en daarmee eigenlijk winst maken over de rug van de game ontwikkelaar?
Ik vind het 'filmen' van game content toch wel een heel twijfelachtig gebied - zeker als de 'uitzender' er grof aan verdient. Je mag ook geen hele Netflix stream sessie of bioscoopfilm filmen en op Youtube gooien, want de content is van een ander.

Je bent als bedrijf verplicht er achteraan te gaan, omdat je claim binnen 3 jaar na ontdekking van de copyrightschending moet zijn ingediend.
batjes @bzzzt22 juni 2023 15:09
Gameplay beelden staan niet gelijk aan een film.

Als dat 3 jaar is, dan heeft bijna geen enkele studio dus nog copyright over hun games gezien alle gameplaybeelden en screenshots online die niet verdedigt worden.
bzzzt @batjes22 juni 2023 15:30
Een 3d Mario poppetje valt gewoon onder copyright, ook wanneer jij er met de game controller omheen draait. Je hebt wel citaatrecht, maar het publiceren van complete playthroughs is toch op z'n minst een grijs gebied, zeker als dit met commerciële motieven gebeurt.

Je copyright verloopt niet, alleen je mogelijkheden die specifieke inbreuk te claimen worden wel kleiner.
ThanosReXXX @batjes22 juni 2023 14:01
Geen van beide dingen heeft ook maar iets te maken met slecht met je klanten omgaan. En fan based projects zijn sowieso altijd een risico, maakt niet uit bij wie, want je gaat zo maar ongevraagd lopen knutselen met copyright beschermd materiaal, wat per definitie al standaard verboden is of op zijn allerminst een grijs gebied, en dus is het helemaal niet zo vreemd dat een bedrijf daar maatregelen tegen treft.

Dat weten diegenen die aan dergelijke projecten beginnen, die weten dat gerust zelf ook wel, dus het is dan gewoon het risico van het vak.
batjes @ThanosReXXX22 juni 2023 15:16
The The War for the Overworld was ook een fanbase project. Hoe "het slechte bedrijf in de gamescene" EA er mee omging? Door het gesprek aan te gaan en mee te werken.

Spel begon als pure Dungeon Keeper 2 kloon. Zelfs dezelfde voice actor wordt gebruikt.

Zo kan je ook met fanbased projecten om gaan, i.p.v. guns blazing met advocaten alles uit de lucht te schieten. Het is altijd een risico, maar geen enkele partij vecht daar zo hard tegen als Nintendo.

Zelfs wat niet verboden is, verkreupelt Nintendo door ze gewoon bang te maken voor kosten. Dit noemt men normaal ook wel: Intimidatie.

Het is niet verboden om te knutselen met copyrighted materiaal, anders kan je de modding scene wel opheffen. Het is ook niet verboden hier videobeelden van te maken als je een modded game speelt. Dit is de definitie van copyright wel heel erg ver oprekken.
bzzzt @batjes22 juni 2023 15:40
Ik heb nog nooit van die Overworld titel gehoord, laat staat of ze daadwerkelijk content 'gejat' hebben van de originele EA titels. Gameplay concepten zijn niet copyrighted dus je mag prima je eigen variant op Dungeon Keeper bouwen.

Je mag videobeelden schieten wat je wil, niemand zeurt als je een paar filmpjes met je vrienden deelt maar commercieel gebruik is gewoon profiteren van andermans werk.
ThanosReXXX @batjes22 juni 2023 15:49
Ik zeg ook niet dat ieder bedrijf meteen actie onderneemt om fan projecten tegen te houden, maar ze hebben wel het recht. Dat de ene dan juist wel eraan mee werkt, betekent dus ook niet dat ze dat dan maar allemaal moeten doen. Sowieso is een softwarebedrijf nergens toe verplicht, dus als ze er wel voor kiezen om hun eigen IP's te beschermen en verdedigen dan hebben ze daar alle recht toe.

Je bekijkt het dus volledig van de verkeerde kant: je moet het zo zien dat het bijzonder is dat EA met fans samenwerkt, omdat dit namelijk helemaal niet de norm is. Wat jij absurd en streng vindt, is gewoon normaal omdat (nogmaals) een bedrijf daar gewoon recht op heeft. Het zijn per slot van rekening hun eigen producten of services die dan door fans gebruikt worden. Het heeft dus ook niets met intimidatie te maken; dat is slechts jouw mening omdat jij het niet eens bent met hoe Nintendo met hun eigendommen omgaat.

Vrijheden zoals modden en dergelijke zijn ook lang niet altijd officieel toegestaan, maar worden door meerdere bedrijven gedoogd, of als het wel officieel wordt toegestaan, dan zit de mogelijkheid al vaak standaard verwerkt in de game.

Kortom: het is feitelijk aan het bedrijf zelf wat ze toelaten of niet, betreffende hun eigendom. Heeft dus ook niets te maken met copyright "heel erg ver oprekken", het is eerder gewoon de vastgestelde regels volgen of er milder mee omgaan, maar die beslissing is te allen tijde aan het bedrijf, niet aan de consument.
bzzzt @Ayporos22 juni 2023 10:35
Nintendo is wat dat betreft de Apple van de gameboeren.
Sure ze maken soms goeie shit die ze érg hard oppoetsen.. maar die melken ze ook als de tering uit en een niet insignificante portie van hun succes komt vanwege fanboys die álles kopen van ze.
Die fanboys hebben de Wii U niet gered, dus dat valt ook nog wel mee.
En inderdaad: als je fan bent van software en hardware die op elkaar is afgestemd en kneiterhard opgepoetst kom je vanzelf een keer bij Nintendo uit. Of als je van wat meer familievriendelijke games houdt dan de zoveelste edgy bloederige shooter.
Begrijp me niet verkeerd, specs zijn zeer zeker niet alles.. maar de switch is wat dat betreft, net als het feit dat er nog volop gefaxt wordt en je niks via internet kunt regelen, een goed voorbeeld van hoe de Japanse cultuur soms nét wat achter loopt op het westen. :+
Ik denk dat wij in het westen op veel vlakken achter Japan aan lopen. De Switch is gewoon perfect voor wat die moet doen ondanks wat een paar zelfbenoemde 'gamers' die te veel om specs geven roepen en dat zie je ook aan de verkoopcijfers hier.
Tjidde @Ayporos22 juni 2023 11:41
Nintendo is wat dat betreft de Apple van de gameboeren.
Daarom was de WiiU ook de best verkochte console ooit?

Nee Nintendo, krijgt niet alles verkocht want het is Nintendo. Het voordeel is van de Switch tegenover de Steamdeck is dat het wel gewoon werkt. Bij de Steamdeck kan je gewoon pech hebben dat een spel niet gestart kan worden door Proton heen of dat je niet online kan want AntiCheat...

De meeste Windows dingen zijn veel te duur.

Ik denk wel dat Nintendo het verkeerd heeft aangepakt met de Switch. Ze hadden met de Switch perfect naar een cyclus kunnen gaan elke 2 jaar een nieuwe versie die net wat sneller is. Waar oude software gewoon nog werkt. Maar de devs wel hun graphics als ze dit zouden willen kunnen aanpassen op de kracht van de gebruikte Switch. Als Nintendo ook nog afdwingt wil je releasen? Dan moet je minimaal versie N ondersteunen. Dat N elke 2 jaar omhoog gaat zou niet zo'n ramp moeten zijn.

Dat het dan een einde is aan generaties bij Nintendo is dan maar zo. Het slaat ook eigenlijk nergens op dat je elke 5~10 jaar op 0 begint met je installbase.
bzzzt @Tjidde22 juni 2023 13:11
Ik denk wel dat Nintendo het verkeerd heeft aangepakt met de Switch. Ze hadden met de Switch perfect naar een cyclus kunnen gaan elke 2 jaar een nieuwe versie die net wat sneller is.
De klantengroep waar Nintendo de bulk van de Switches aan slijt wil een goedkope, simpel te gebruiken spelmachine. Juist een generatienummer wat iedere keer net te laag is om die nieuwe games te draaien is killing voor de gebruikerservaring. Voor publishers is het ook niet te doen, want die willen juist gebruik maken van de enorme installed base.
Bovendien is het qua performance eigenlijk altijd te weinig. Je kan geen wonderen doen, ook niet met 20% snellere GPU's. Bovendien bepaalt de prijs dat het hoe dan ook niet mogelijk wordt om next-level graphics te halen (zeker niet als je bedenkt dat MS/Sony de cash hebben om hun consoles behoorlijk te subsidiëren)
Horatius @Indicatie22 juni 2023 01:19
Wat? Ze bedienen deels ook gewoon een andere markt, Nintendo heeft heel sterk nauwelijks concurrentie maar je blijft zinloze argumenten geven.
Ik zeg gewoon dat de hardware van de switch veroudert is en zeer zeker een reboot kan gebruiken. Dit kan je bij veel games zien dat dit nodig is.

Jij reageert "jamama welke hardware?" "jamama die goede hardware verkoopt minder".
tweakuwe @Horatius22 juni 2023 06:18
De Asus Aya moet ik nog zien, maar ik heb een Steam Deck en die was nieuw vorig jaar niet beter kwa batterijduur (ook met games die ongeveer even zwaar waren) dan mijn destijds al 5.5 jaar oude Switch.
Tjidde @Horatius22 juni 2023 11:47
Het zou niet goed zijn als de Switch consoles die nu uitkomen verslaat.

Ik denk dat als je kijkt wat de Switch teweeg heeft gebracht, het echt wel een mijlsteen is voor de gaming wereld.

Dit is een eigen hersenspinsel, maar ik denk dat de Switch origineel een andere SOC zou krijgen ipv de Tegra X1. Maar omdat de WiiU zo hard flopte hebben ze de Switch naar voren gehaald. Waardoor er al voor toen de tijd niet de nieuwste SOC inzit.

Ik durf met best wel een grote zekerheid te zeggen dat Nintendo wist dat de Switch een succes ging worden. Zeker als je ziet hoe groot de thirdparty support al was tijdens de launch window. Waardoor ze hem dus sneller hebben uitgebracht.
Benjamin- @Horatius22 juni 2023 12:20
Stel je nu voor dat er een verbeterde Switch komt me krachtige PC hardware?

Nintendo zal vast een keer een opvolger uitbrengen, maar voor nu is die er niet, en zal een nieuwe Mario Kart er niet veel anders uitzien.
vreakz @Horatius22 juni 2023 08:56
Ik vermaak mij prima met mijn oude switch. Heb sinds gisteren 100 uur in de nieuw Zelda game zitten.
bzzzt @vreakz22 juni 2023 10:36
Leg even uit hoe dat werkt, tijdreizen ;)
loki504 @Aaargh!21 juni 2023 17:42
Is 5 dlc's in 9 jaar echt uitmelken?

En waarbij iemand met de courses ook vrienden kan uitnodigen die de maps niet hebben en spelen.

Ik vind de vergelijking met gta 5 wel wat overdreven.
snoopdoge90 @loki50421 juni 2023 18:31
En het is niet eens betalen voor 5 dlcs. Het 1x 20 euro voor 6 dlcs (of waves). MK8 Deluxe speelt nog perfect voor de huidige generatie Switch.

Een nieuwe game zonder nieuwe mechanics en significante grafische updates, dat is pas uitmelken. Beetje zeiken om het zeiken imho.
loki504 @snoopdoge9021 juni 2023 18:36
Aah ik kon niet echt snel achterhalen alleen tot eind 2023. Dus dat valt inderdaad wel mee.
Irsu85 @Aaargh!21 juni 2023 17:37
Nee de port die 6 jaar geleden op de Nintendo Switch kwam
Cid Highwind @Aaargh!21 juni 2023 17:41
Welke meerwaarde zou Mario Kart 9 op de Switch hebben. Grafisch is dat spel sowieso perfect in orde. Qua gameplay zou je het op de schop kunnen gooien, maar daar zal je tegelijkertijd ook alleen maar de community mee opsplitsen.

Laat hen de moeite maar steken in een nieuwe game voor een eventuele Switch 2.
Tjidde @Cid Highwind22 juni 2023 11:53
Switch 2 of wat dan ook, zal de enige reden zijn voor een nieuwe Mario Kart.

Al zie ik wel gebeuren dat Mario Kart veranderd in een live service game. Waarbij elke x tijd een uitbreiding komt. En daarna eigenlijk nooit meer een echt nieuwe Mario Kart uitgebracht zal worden.

Of dat MK8D al is of MK9(of hoe ze hem ook gaan noemen) maakt denk ik niet uit.

Stel MK8D is dat al, zie ik gerust gebeuren dat MK8D gewoon meegaat naar de volgende console. Misschien droppen ze wel 8D. En gaan wij verder door het leven met Mario Kart. Die elke nieuwe console een klein likje verf krijgt en tot in de oneindigheid uitbreidingen. Zeker als je bij de volgende console alles wat je hebt gekregen en verdiend mee kan nemen.
Serftie @Tjidde22 juni 2023 13:56
Ik zie inderdaad zoals jij aangeeft eerder de 8D verdwijnen en dat ze het gaan aanbieden als ''game as a service'' i.c.m. Nintendo online premium o.i.d. en dat je eerst de game koopt en daarna de DLC / tracks erbij krijgt.
youridv1 @Aaargh!21 juni 2023 18:34
Sorry, nieuwe content voor een bestaande game uitbrengen is tegenwoordig slecht?

Je hebt liever dat ze de game iedere 5 jaar herkauwen en je weer de volle mep laten betalen voor de “nieuwe” game?

Wat verwacht jij van mario kart 9 tov 8? Mario kart was al feature complete op de gamecube.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 25 juli 2024 16:19]

Tjidde @youridv122 juni 2023 11:59
Enige toevoeging die ik kan bedenken boven op MK8 is meer racers per race. Misschien een of andere gekke gimmick om het te hypen maar meer niet.

De antigrav nu is op papier echt leuk. Maar in de praktijk merk je er niet extreem veel van buiten dat je een boost krijgt bij een botsing met een tegenspeler of een paaltje. Zeker aangezien de transitie vaak via een jump of iets gebeurd.

Maar dat maakt MK8 niet minder leuk. Ik heb juist veel plezier, maar ik heb als ik antigrav race nooit het gevoel van ooh ik ben nu ondersteboven. Omdat je toch altijd kijkt naar de baan, die draait mee.
mekiteu @Aaargh!21 juni 2023 18:52
Ik zou adviseren: Speel het eens op een Switch, liefst met de laatste paar nieuwe banen(Zoals Amsterdam of Parijs) en personages. Het is super mooi(imho) en erg leuk(voor ons als gezin en voor de kids met vriendjes).

Net de trailer bekeken en wij kunnen niet wachten!
Jerra @mekiteu21 juni 2023 21:13
moet overigens zeggen dat als je nu een Wii U opstart en je doet zo'n MK8 baan in singleplayer dan denk je ook meteen "goh ik dacht dat de WiiU slechte graphics had"

Maar het tegenovergestelde is echt waar, dat komt nog heel erg prima mee.
Bij meerdere spelers is de winst van de switch extra CPU kracht duidelijk meer aanwezig.
KaiTak @Aaargh!21 juni 2023 19:31
Maar nog steeds leuk. En GTA V spelen we al jaren niet meer.....
NoThankYou @KaiTak22 juni 2023 19:42
GTA V blijft voor mij de meest indrukwekkende open-wereld game. Van mij mogen ze die blijven remasteren zolang andere ontwikkelaars het niet kunnen overtreffen.
911GT2 @Aaargh!22 juni 2023 09:59
Maakt het uit hoe oud een game is als hij leuk is?

Sommigen zouden content opsparen en het '9' noemen, maar het feit dat nintendo dit gewoon voor de huidige userbase blijft doen is toch geweldig. Het is een game die niet zomaar gaat vervelen. Dus met wat DLC erbij is het prima te doen.
derkesthai @Aaargh!21 juni 2023 20:53
Volgens mij is Deluxe specifiek de Switch versie.

Die op de Wii U is ook nog best te spelen trouwens :Y)
iAR @Aaargh!21 juni 2023 23:14
Nintendo heeft 8 opgepoetst en voor de switch gereleased. Ik vind deze track packs prima. Ze zijn niet duur en vernieuwen de game.

Een 9 is niet echt nodig. Sterker nog, ik zou wat meer eenvoud uit Double Dash of Wii erg prettig vinden. Zeker qua karts (en wieltjes 8)7 ) is er voor mij te veel keus.
McBrown @Aaargh!22 juni 2023 07:49
Hear me out; “Mario Kart: Underground”

[Reactie gewijzigd door McBrown op 25 juli 2024 16:19]

Serftie @McBrown22 juni 2023 13:57
waar Neon standaard is en je dikke woofers op de achterkant kan monteren die items uitschieten?
Jack Flushell @Aaargh!23 juni 2023 08:05
Je kan ook net zoals andere ontwikkelaars jaarlijks een nieuw deel uitbrengen, zonder dat er daadwerkelijk veel veranderd - FIFA, PES, F1 om een paar te noemen - maar dat doet Nintendo niet. Ik vind het wel netjes.
Aaargh! @Jack Flushell23 juni 2023 13:27
Of je brengt gewoon elke paar jaar een nieuwe game uit, met verbeterde engine e.d.

Volgens mij is de huidige Mario Kart niet eens in 4k/HDR, om maar iets te noemen.
VonDudenstein @Aaargh!26 juni 2023 11:08
Waar blijft Mario Kart 9 ?
Echt ja? Moet dit in 2023 nog uitgelegd worden? Wat denk je zelf eigenlijk?

Nintendo brengt eens per console generatie een MK uit. MK8 zat op een dood platform en heeft nieuw leven gekregen. Het is niet alleen een van de beste Mario Karts ook, het is ook de eerste die goed onderhouden worden met nieuwe content. Content die spotgoedkoop is.

Waar haal je het absurde idee vandaan om hierover te zeuren en de connectie te maken met een GTA5? Een game die cross console, cross verschillende generaties gaat en eigenlijk helemaal geen nieuwe content heeft gehad.

Hopelijk hebben we volgende jaar nieuwe hardware van Nintendo met o.a. Metroid Prime 4, MKX of hoe ze die game gaan noemen (Tour = 9 namelijk), 3D Mario of Donkey, etc.
Vagax @Aaargh!21 juni 2023 17:40
Soms zeiken mensen dat een game geen nieuwe content meer krijgt en blijkbaar zeiken mensen ook als er te lang nieuwe content naar een game komt

:+
ASNNetworks @Vagax21 juni 2023 18:13
En als er wel een nieuwe game komt: die hadden ze prima als DLC kunnen uitbrengen voor de vorige game ipv als volledig nieuwe game uit te brengen.
SebasKolk @ASNNetworks21 juni 2023 18:20
Het is helaas onmogelijk om iedereen blij te maken
OruBLMsFrl 21 juni 2023 17:24
Eindelijk racen in een badkamer. Was in micro machines altijd leuk die badkuip. Mooie ode aan de nineties :Y)
MetalSonic
@OruBLMsFrl21 juni 2023 19:04
Ik moest ook aan Micro Machines denken. Wow wat was dat spel moeilijk zeg. Onvergeeflijk!
road rebel @OruBLMsFrl22 juni 2023 08:49
Dat gevoel kreeg ik ook! Super intens, zeker als je het met 8 spelers tegelijk speelde!
G_Dragon
21 juni 2023 17:41
Kleine trailer, moet nog veel worden onthuld aangezien we nog 7 banen missen. Wel leuk dat er naast de banen nu ook karakters toegevoegd worden :) Een mooie extra!
Linksquest Moderator Spielerij
21 juni 2023 19:50
Laat die nieuwe DLC maar.komen, wij zijn er vol smacht op het wachten. Hoewel we de laatste wave minimaal gespeeld hebben, maar dat had een andere reden 🙈
L23
@Linksquest21 juni 2023 20:27
Ik merk zelf dat ik ook een beetje Mario Kart moe ben. Leuk die nieuwe banen, maar met 48 nieuwe banen ook best veel. De eerste 3 waves nog alles goud 3 sterren behaald en time trials gedaan op 150 en 200 CC. De nieuwere waves alleen nog een paar keer met vrienden op de bank gespeeld. Maar is denk ik ook een fase, al meer dan 200 uur gespeeld en ook genoeg andere games te spelen. Dus komt vast wel weer.
Linksquest Moderator Spielerij
@L2321 juni 2023 20:47
Is niet dat ik het moe ben, maar met andere dingen bezig geweest en gezin ook, zijn nu alweer 2 dagen aan de Mario Party 🙈
DDmans 22 juni 2023 07:16
Wat ik wel echt jammer vind is dat er nooit extra Battle mode maps bijkomen. Voelt een beetje als het ondergeschoven kindje van Mario Kart.
bzzzt @DDmans22 juni 2023 10:44
Ik denk dat het ook het minst populaire onderdeel is, Nintendo weet waarschijnlijk prima hoeveel het gespeeld wordt en dat zal maar een fractie zijn van de mensen die 'gewoon' racen.
Carlos0_0 21 juni 2023 18:53
Leuk dan zak de switch weer eens opstarten, deze staat al weer enige tijd uit :).
KaiTak @Carlos0_021 juni 2023 19:32
Oh dus jij bent die enige persoon waar ze laatst een post over hadden die niet Tears of the Kingdom aan het spelen was in Nederland. :X
Carlos0_0 @KaiTak21 juni 2023 19:40
Zal ik wel zijn dan wist niet eens dat er een level was die niet Tears of the Kingdom heet 😂
JDx 21 juni 2023 19:25
Nooit Nintendo gespeeld, maar badkamer race doet me denken de CS:S map in de keuken, heette die niet de_rat ofzo en stond er ook hagelslag enzo in de keukenkastjes? Dat was prachtig.
RoelRoel 21 juni 2023 23:25
Ik zou het logischer vinden als op een Nederlandse nieuwssite het filmpje van het Nederlandse Nintendo-kanaal zou staan: https://youtu.be/csbMF31i4t4.

Maar voor veel mensen zijn we wel liever cultureel inmiddels een extra staat van de VS om onduidelijke redenen.

[Reactie gewijzigd door RoelRoel op 25 juli 2024 16:19]

road rebel 22 juni 2023 08:46
Kreeg er nog iemand een Micro Machines vibe bij het zien van het badkamercircuit?
Dan91 22 juni 2023 09:10
Naar mijn mening gaat Nintendo goed om met de Mario Kart franchise. Mario Karters willen geen drama en open worlds en andere ongijn. Ze willen simpel racen, het liefst met vrienden op de bank.

Zo'n beetje alles wat er van Mario Kart verwacht wordt zit in de game, en de Switch wordt volledig uitgeperst om deze game te draaien dus een grafische upgrade zit er ook niet in, dat kan de Switch niet aan.

Dat je na zoveel jaar nog steeds nieuwe content kan halen en dat de game nog steeds ondersteund wordt is naar mijn mening waardevol.

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