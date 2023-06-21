Mario Kart 8 Deluxe-uitbreidingspas krijgt nieuwe personages en badkamercircuit

Nintendo brengt binnenkort de vijfde 'lading' van de Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass-dlc uit. De racegame krijgt onder meer drie nieuwe personages en een geheel nieuw circuit. Wave 5 verschijnt deze zomer, maar er is nog geen concrete releasedatum bekend.

Nintendo bevestigt tijdens zijn Direct-presentatie dat Petey Piranha, Wiggler en Kamek als speelbare personages toegevoegd worden aan Mario Kart 8 Deluxe. Daarmee heeft de dlc-pas tot op heden vier nieuwe personages toegevoegd; in de vorige wave werd Birdo toegevoegd. In de laatste wave wordt naar verwachting nóg een nieuwe coureur toegevoegd.

Net als eerdere lichtingen, krijgt wave 5 ook acht nieuwe circuits. Nintendo deelt de eerste daarvan: Squeaky Clean Sprint. Dit circuit speelt zich af in een badkamer en krijgt een schoonmaakthema met onder meer zeep en een bad. Nintendo zegt nog niet welke andere zeven banen worden toegevoegd in de nieuwe lading. De gamemaker deelt daarover meer details dichter bij de release van Wave 5, die voor deze zomer op de planning staat.