Mario Kart 8 Deluxe krijgt zes dlc's met 48 banen uit eerdere games

Nintendo gaat 48 kartbanen uit oudere Mario Kart-games aanbieden als dlc voor Mario Kart 8 Deluxe. Switch-spelers kunnen vanaf volgende maand de eerste acht geremasterde banen kopen via een Booster Course Pass.

De komende maanden komen in totaal 48 banen uit, verdeeld over zes dlc-pakketten, zegt Nintendo. Het gaat om geremasterde banen uit verschillende oudere Mario Kart-games. Die worden per dlc door elkaar heen uitgebracht. De eerste Booster Course Pass komt op 18 maart uit en bestaat uit twee cups met ieder vier tracks die eerder in onder andere Mario Kart 64 en Mario Kart Tour zaten.

De dlc's worden voor het einde van 2023 allemaal uitgebracht. De zes dlc-pakketten kosten in totaal 24,99 euro, maar spelers met een Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket krijgen de dlc gratis. De geremasterde banen zijn lokaal en online in co-opmodus te spelen.