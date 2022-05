Valve brengt Portal en Portal 2 later dit jaar naar Nintendo Switch

Valve brengt later dit jaar Portal: Companion Collection naar de Nintendo Switch. Deze bundel bevat de twee Portal-games die ruim tien jaar geleden verschenen. Het is voor het eerst dat de twee spellen naar een Nintendo-console komen.

De twee games zijn in samenwerking met Nvidia Lightspeed Studios voor de Switch-console geport, schrijft Valve op Twitter. Naast de singleplayerervaringen van beide spellen, komt de bundel ook met de multiplayerlevels van Portal 2. Deze co-oplevels kunnen in splitscreen en in lokale en online multiplayer gespeeld worden. De spellen moeten later dit jaar verschijnen; een concretere releasedatum is nog niet bekend. De bundel met de twee games kost 20 dollar.

Portal verscheen in 2007 voor Windows, de Xbox 360 en de PlayStation 3. In de game nemen de spelers de rol aan van Chell, die gewapend met een portalgun door een onderzoekslab moet zien te navigeren. Die portalgun kan ze gebruiken om portals te schieten tegen muren aan, waar ze doorheen kan bewegen. Op die manier moet de speler puzzels oplossen en zien te ontsnappen uit het lab. Portal 2 verscheen vier jaar later en voegde extra puzzelelementen toe aan de game, zoals gels, lichtbruggen en tractor beams.