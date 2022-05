Valve brengt gaminghandheld Steam Deck met AMD-apu in december uit

Valve heeft een gaminghandheld geïntroduceerd: de Steam Deck. Het apparaat krijgt een AMD-apu met Zen 2-cores en een RDNA 2-gpu, 16GB Lpddr5-geheugen en er komen versies met eMMC of ssd-opslag. De prijs begint bij 419 euro en leveringen starten in december.

De Steam Deck beschikt over een aanraakgevoelig 7"-lcd met een resolutie van 1280x800 pixels. Het apparaat draait op een aangepaste AMD-apu met een tdp van 4 tot 15W, die volgens Valve in samenwerking met AMD is ontwikkeld en is geoptimaliseerd voor handheldgaming.

De apu beschikt over een Zen 2-cpu met vier cores en acht threads, die op een snelheid tussen 2,4 en 3,5GHz draaien. De gpu is gebaseerd op de RDNA 2-architectuur, heeft acht compute units en draait tussen 1 en 1,6GHz. De grafische rekenkracht is volgens Valve maximaal 1,6 Teraflops. Dat is op papier vergelijkbaar met de Xbox One en de PlayStation 4.

Valve voorziet de Steam Deck van 16GB Lpddr5-werkgeheugen en er zijn versies met 64GB eMMC-flashopslag, en NVMe-ssd's van 256GB en 512GB. Het opslaggeheugen is uit te breiden via een MicroSD-kaartje.

De behuizing is zo'n 30cm breed en weegt 669 gram. Naast de gebruikelijke thumbsticks heeft de Steam Deck ook twee drukgevoelige trackpads, die moeten helpen bij games waar precisie belangrijk is, zoals bij first person shooters. De trackpads hebben volgens Valve 55 procent minder latency in vergelijking met de Steam Controller.

Het apparaat beschikt ook over vier back buttons, twee ingebouwde microfoons, een gyroscoop, een ingebouwde digital signal processor die voor een goede geluidservaring moet zorgen, bluetooth 5.0, een koptelefoonaansluiting en een USB-C-poort die ook DisplayPort-ondersteuning heeft voor het aansturen van een extern scherm.

Uit de specificaties blijkt dat de Steam Deck wordt geleverd met een 40Wh-batterij. Daarmee kan het apparaat volgens Valve vier uur lang Portal 2 draaien, en vijf tot zes uur als spelers de framerate begrenzen tot 30fps. Bij minder veeleisende games of bij het browsen moet de Steam Deck het zeven tot acht uur lang uithouden.

SteamOS en desktopmodus

De Steam Deck draait volgens Valve op een nieuwe versie van SteamOS dat via verbeteringen aan de opensource-tool Proton nog meer Windows-games kan draaien en een bredere ondersteuning toevoegt voor anticheatsoftware van derden. Dankzij de ingebouwde desktopmodus kunnen gebruikers ook compatibele desktopsoftware draaien.

De Steam Deck ondersteunt Remote Play, waardoor spelers hun games die draaien op pc, kunnen streamen naar de handheld en dankzij SteamOS kan het apparaat in een slaapmodus worden gezet om vervolgens via een enkele druk op een knop wakker te worden gemaakt en de gamesessie verder te zetten. SteamOS ondersteunt ook cloudsaves.

Vanaf 16 juli kan de Steam Deck gereserveerd worden op de website van Valve. Er kan slechts één apparaat per account gereserveerd worden en dat account moet ook voor juni 2021 al een aankoop hebben gemaakt op Steam. Dit doet Valve naar eigen zeggen om oneerlijke praktijken via bots tegen te gaan. Er wordt bovendien ook een bedrag voor reservatie aangerekend. Vanaf december 2021 zal Valve uitnodigingen tot aankoop versturen. Het bedrijf probeert iedereen die een toestel gereserveerd heeft te bedienen, maar kan dit niet verzekeren.

Een model met 64GB eMMC-geheugen kost 419 euro. De uitvoeringen met NVMe-ssd's van 256GB en 512GB kosten respectievelijk 549 en 679 euro. De duurste versie heeft een anti-glare etched glass-laag over het scherm. Er komt ook een dock uit voor de Steam Deck; hierover maakt Valve later meer details bekend.

IGN heeft een hands-on met de gaminghandeld van Valve gepubliceerd en Valve heeft een eigen video online gezet gericht op ontwikkelaars die games voor de handheld willen maken.