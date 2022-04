Ook BattlEye gaat Steam Deck ondersteunen met zijn anticheatsoftware

Anticheatsoftware BattlEye, bekend van games als PUBG, Fortnite, Escape From Tarkov en Rainbow Six: Siege, gaat ook de Steam Deck ondersteunen. Easy Anti Cheat, een andere software daarvoor, was ook al overstag.

BattlEye tekent wel aan dat individuele ontwikkelaars die hun software gebruiken, ook expliciet groen licht moeten geven voor een werking op de Steam Deck. SteamOS, waar de Steam Deck op zal draaien, is op Linux gebaseerd en hoewel BattlEye al native Linux-ondersteuning heeft, zullen Windows-games op de Steam Deck draaien met de Proton-compatibiliteitslaag. Daarvoor moet nog wel compatibiliteit komen en dat hebben BattlEye en Easy Anti-Cheat nu toegezegd.

De Steam Deck van Valve wordt een Nintendo Switch-eske handheld die draait op SteamOS. Via Proton zal de handheld zo veel mogelijk Steam-games moeten kunnen spelen. Volgens ProtonDB werken 16.290 games in meerdere of mindere mate op Linux via Proton. De eerste exemplaren van de Steam Deck worden in december geleverd.