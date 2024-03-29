Anticheat op kernellevel

Inleiding

De aanwezigheid van cheaters is wellicht de frustrerendste factor in online games, maar volgens sommigen is anticheatsoftware op kernelniveau een beruchte tweede. Er komen regelmatig grote games uit met een dergelijke vorm van cheaterbestrijding. Vervolgens laait er binnen de gamingcommunity steevast een vurige discussie op over het nut en de risico's van kernellevel-anticheats, terwijl ontwikkelaars er alles aan doen om het gebruik van deze techniek te verantwoorden. Zo verraste Arrowhead de gamingwereld begin februari met de monsterhit Helldivers 2. Ondanks het immense commerciële succes van deze co-op hordeshooter was een kwart tot een ruim een derde van alle Steam-recensies in de weken rond de release negatief. Enerzijds had dit met de overrompelde servers van de game te maken; wie had immers verwacht dat het zo'n groot succes zou worden? Anderzijds uitten gamers felle kritiek op nProtect GameGuard, de omstreden anticheatsoftware van de game. Ruim een maand later ontstond er opnieuw grote ophef over de technologie, dit keer in relatie tot gehackte systemen van professionele Apex Legends-spelers. Critici concludeerden al heel snel dat een exploit via de meest gebruikte kernellevel-anticheat, Easy Anti-Cheat, het probleem zou zijn. Hiervoor is vooralsnog geen bewijs geleverd, maar het onderstreept de argwaan van gamers ten aanzien van deze technologie. Helldivers 2 en Apex Legends zijn niet de eerste games met dergelijke software, en ook zeker niet de laatste. Sterker nog, het lijkt alsof steeds meer grote games anticheatsoftware op kernelniveau gebruiken. De overwegingen van de ontwikkelaars lijken - in ieder geval op het eerste gezicht - erop gericht de gemiddelde speler te ondersteunen; een zware vorm van anticheatsoftware betekent op papier een betere bescherming tegen cheaters. Maar wat moet de onschuldige gamer hiervoor inleveren? En het is de vraag of kernellevel-anticheats überhaupt een betere bescherming bieden. Ook op dat punt bestaat veel onenigheid. Bron hoofdafbeelding: Arrowhead Game Studios

Ring 0, kernelniveau

Gameontwikkelaars en cheatmakers zijn verwikkeld in wat vooralsnog een permanente wapenwedloop tussen valsspeelsoftware en maatregelen daartegen is. Cheatmakers exploiteren kwetsbaarheden in gamecode, -servers en -gebruikersclients, en ontwikkelaars proberen deze beveiligingsgaten te dichten. Op het eerste gezicht is er één gedeeld strijdveld waarop deze wisselwerking plaatsvindt: het gamegeheugen. Gevecht om het gamegeheugen Cheatsoftware probeert doorgaans informatie over de game in het geheugen van een client te lezen en te herschrijven, stellen beveiligingsonderzoeker Yunus Aydın en gamehacker Cazz. In een later hoofdstuk van dit artikel gaan we dieper in op de manieren waarop dit gebeurt, maar kort door de bocht kan een hacker proberen om eigen informatie in het gamegeheugen te injecteren. Zo probeert de valsspeler de game als het ware voor de gek te houden en worden cheats mogelijk, zoals oneindig leven of de mogelijkheid om door muren te lopen. Anderzijds kan een gehackte client gamegeheugen lezen om informatie over tegenstanders of de gamestatus te verkrijgen. Gameontwikkelaars hebben diverse tools tot hun beschikking om cheaters in hun games te betrappen, te beïnvloeden en te weren. Anticheatsoftware kan bijvoorbeeld het in-gamegedrag van een speler analyseren, gamecode scannen op input van ongeoorloofde dll's of aangepaste code, clientinput valideren of bekende cheatcode en -programma's in het systeem van gebruikers opsporen. De meeste van deze technieken sluiten elkaar niet uit en kunnen dus in verschillende configuraties worden gebruikt. Het verschilt echter sterk per game en onderliggende code wat mogelijk en relevant is. Wellicht nog belangrijker is dat het uiteindelijk aan de ontwikkelaar is om te bepalen hoever maatregelen moeten gaan. Dit is waar de discussie over het onderscheid tussen reguliere anticheatsoftware en anticheats op kernelniveau begint: in hoeverre mag software toegang hebben tot het systeem van een gebruiker? Ring 0 en 3 Om die vraag te beantwoorden, is eerst basisbegrip van de verschillende lagen van beveiliging op een gemiddelde pc nodig. Hedendaagse OS'en van consumentensystemen hebben dankzij x86-processorarchitectuur in principe de mogelijkheid om vier beveiligingslagen toe te passen: de lagen 0 tot en met 3, ook wel ringen genoemd. De belangrijkste besturingssystemen, waaronder Windows en Linux, maken in principe alleen gebruik van de binnenste en buitenste beveiligingslaag. Illustratie van de beveiligingsringen. Bron: Riot Games. Ring 3 is de buitenste beveiligingslaag, ook wel usermode genoemd. Dit is de standaard omgeving waarin een gemiddelde gebruiker directe interactie heeft met een systeem. In deze laag draaien programma's, waaronder dus ook games, in wat Microsoft als afgezonderde virtuele omgevingen beschrijft. De afzondering van usermode-programma's zorgt ervoor dat als er iets fout gaat, alleen het programma crasht, dus niet het hele systeem. Tegelijkertijd kan een programma hierdoor geen cruciale handelingen van het onderliggende besturingssysteem beïnvloeden. Programma's in usermode draaien geïsoleerd; dat is de manier waarop gebruikers hun systeem benaderen. Ring 0 is wat bedoeld wordt met het kernelniveau. Dit is binnen een computer de diepste softwarelaag die toegang tot alle hardware heeft, en volledige bevoegdheid over het systeem. In onder meer Windows en Linux worden drivers doorgaans in de kernelmodus van het besturingssysteem gedraaid. In de kernel zijn geen afgezonderde virtuele omgevingen, legt Microsoft uit. Hier delen het besturingssysteem en alle daarna ingeladen drivers de vertaalslag van besturingssysteemsoftware naar hardware, het gezamenlijke kernelgeheugen. De eerste driver heeft de mogelijkheid om alles wat daarna laadt te observeren en beïnvloeden Welke kerneldriver eerst wordt geladen, is van invloed op de werking van de cheat- dan wel anticheatsoftware. Paul Chamberlain, voormalig anticheatontwikkelaar bij Epic Games en Riot Games, zegt in een interview: "De driver die als eerste wordt ingeladen, heeft de mogelijkheid om alles wat daarna laadt te observeren en beïnvloeden." Hij noemt het een race tussen cheatmakers en gameontwikkelaars, want vanwege het gedeelde geheugen van alle kerneldrivers en het besturingssysteem kan het eerst geladen programma invloed uitoefenen op alles wat daarop volgt. Er wordt om die reden ook onderscheid gemaakt tussen boot-applicaties zoals Vanguard, die bij het opstarten van de pc worden ingeladen om als eerste actief te zijn, en kernellevel-anticheats zoals nProtect GameGuard en Easy Anti-Cheat, die worden gestart wanneer een gekoppelde game wordt opgestart. In welke van deze twee ringen een programma draait en wanneer de code in het geheugen wordt geladen, bepaalt of we kunnen spreken van een usermode- of een kernellevel-anticheat. Overigens is het nog niet zo zwart-wit als je wellicht zou denken. Alle gangbare anticheatsoftware gebruikt een mix van verschillende technieken, inclusief cheatbestrijding in zowel kernel- als usermode. De distinctie die voor dit artikel het relevantst is, is of het anticheatprogramma in kwestie een vorm van kerneltoegang vereist.

Wie schoot er eerst?

Dit is waar de kip-of-eidiscussie begint. Of, om het in een Star Wars-metafoor te gieten: wie schoot er eerst, Han Solo of Greedo? Zowel gameontwikkelaars als cheaters hebben beroep gedaan op kernelleveltoegang om hun respectievelijke software te prioriteren, naar eigen zeggen omdat de tegenpartij eerst gebruik ging maken van kerneldrivers. Wie er eerst naar ring 0 afdaalde, is inmiddels niet meer van belang, want dat zowel sommige cheatmakers als cheatbestrijders kerneltoegang willen, is een feit. Hackers kunnen bijvoorbeeld een deel van hun cheatsoftware via een hypervisor op kernelniveau draaien. Bij deze vorm van virtualisatie draaien cheats op een andere virtuele machine dan het besturingssysteem en de game, wat detectie moeilijk maakt. De cheatsoftware kan op deze manier systeemcalls tussen de game en diens anticheatsoftware, het besturingssysteem en de pc-hardware beïnvloeden. Deze geavanceerde vorm van cheaten zal volgens Overwatch 2-ontwikkelaar Bill Warnecke in de toekomst vaker plaatsvinden, aldus Forbes. Microsoft-kernel Dat is slecht nieuws voor gamemakers met usermode-anticheatsoftware, zo stelt Valorant-ontwikkelaar Riot Games. De verdedigingsmethode is volgens deze ontwikkelaar namelijk deels afhankelijk van de informatie in systeemcalls om cheats op te kunnen sporen. Programma's in usermode hebben immers niet alle gebruikersrechten en kunnen niet verifiëren of er met de informatie is geknoeid. Ook het besturingssysteem moet worden afgebakend. Microsoft bouwt op allerlei manieren beveiligingen in Windows in, die volgens Cazz in het voordeel van anticheatmakers kunnen werken. Zo kunnen cheatmakers vanuit usermode in theorie functies van de Windows-api gebruiken als onderdeel van gamehacks. Deze api kan systeemcalls aanmaken, oftewel instructies voor de kernel van het besturingssysteem. "Maar de WinAPI is publiekelijk bekend en daarom kunnen kernellevel-anticheats deze api-verzoeken makkelijk in de gaten houden." Om de afhankelijkheid van WinAPI te omzeilen, stelt hij dat cheats moeten afdalen naar kernelniveau. In sommige gevallen berusten cheaters op corrupte Windows-signatuurverificatie om de verboden software te verhullen. Het besturingssysteem vereist namelijk dat drivers door het Windows Hardware Dev Center Dashboard zijn 'ondertekend', wat volgens hackers op verschillende manieren kan worden omzeild. "Een overdaad aan cheats draait met hogere gebruikersrechten dan onze anticheatsoftware." Riot Games beschrijft dit ter beargumentering van de kernellevel-anticheat Vanguard gekscherend: "Hoewel de meesten van ons het twijfelachtig vinden om een corrupte versie van Windows te gebruiken, blijkt dat veel cheaters staan te springen om onderdeel uit te maken van een botnet in ruil voor het verkrijgen van in-gamevaardigheden. Een overdaad aan cheats draait met hogere gebruikersrechten dan onze anticheatsoftware." Dit is dan ook het fundament onder het argument van ontwikkelaars om kernellevel-anticheats te gebruiken. Tegelijkertijd werkt dit argument het probleem verder in de hand, zo redeneert Warnecke: "Hoewel kernellevel-anticheats wat extra mogelijkheden voor bescherming bieden, dwingen ze cheatontwikkelaars om uiteindelijk te escaleren." Redenering van ontwikkelaars Riot Games' Vanguard is niet de enige anticheattechnologie die op deze redenering berust. Sterker nog, het slechte nieuws voor critici van kernellevel-anticheat is dat het een vrij normale vorm van valsspelerbestrijding is geworden. Onder meer recente Call of Duty-games gebruiken Activisions Ricochet. Het bedrijf redeneert: "Een kernelleveldriver maakt het monitoren van applicaties die gamecode proberen te manipuleren mogelijk. Applicaties in usermode hebben slechts beperkte toegang om te monitoren, waardoor het aannemelijker wordt dat niet-toegestane software gamecode manipuleert of beveiligingsmaatregelen omzeilt." Competitieve Electronic Arts-spellen gebruiken sinds 2022 de software EA AntiCheat, wederom een ingebouwde cheatbescherming met een kerneldriver. EA stelt: "Helaas zien we de laatste jaren een toename van het aantal cheats en cheattechnieken dat in kernelmodus opereert; de enige betrouwbare manier om deze technieken te dwarsbomen, is door op hetzelfde niveau te handelen." Er zijn ook commerciële kernellevel-anticheats beschikbaar, bijvoorbeeld Easy AntiCheat, Xigncode3, BattlEye, nProtect GameGuard en voorheen PunkBuster, die op grote schaal worden gebruikt. Om dit te kwantificeren: van de honderd meest gespeelde games op Steam - dit op basis van statistieken van SteamDB - gebruikt grofweg een kwart voor zover bekend een vorm van kernellevel-anticheatsoftware. Van die honderd games heeft overigens grofweg een kwart geen online modus, dus het feitelijke aantal meest gespeelde games met een dergelijke anticheatmaatregel is eerder 33 procent. Populaire games met een vorm van anticheat met kerneldriver BattlEye Easy Anti-Cheat Overige Escape From Tarkov Apex Legends Helldivers 2 (nProtect GameGuard) Skull and Bones Star Citizen Call of Duty: Warzone (Ricochet) PUBG Elden Ring Call of Duty: Modern Warfare III (Ricochet) Rainbow Six Siege Hunt: Showdown EA Sports FC 24 (EA AntiCheat) Destiny 2 Squad EA Sports FC 23 (EA AntiCheat) Arma 3 War Thunder Battlefield 2042 (EA AntiCheat) ARK: Survival Evolved Fortnite Valorant (Vanguard) Zelfs in co-op Dat brengt de focus van de discussie meteen op een ander belangrijk gedachte-experiment: welke games zouden baat kunnen hebben bij een verdediging tegen cheaters, of dat nu op kernelniveau is of niet? Op het eerste gezicht zou je wellicht denken dat alleen competitieve multiplayershooters van anticheattechnologie moeten worden voorzien. Singleplayergames hebben doorgaans geen anticheatsoftware nodig; een speler die alleen speelt, mag in de game in principe doen wat hij wil. Maar zoals Arrowhead, de ontwikkelaar van de co-opshooter Helldivers, in een statement schrijft: "Toen de eerste Helldivers op de pc uitkwam, was er in principe geen anticheat aanwezig. De game hanteerde een peer-to-peernetwerkmodel waarbij iedere gameclient vanuit een beveiligingsperspectief de aangesloten clients vertrouwde. Kort na de release kwam er een cheat in omloop die de spelers 9999 research samples gaf." De volledige party kreeg een onrealistische beloning vanwege een gehackte client van een medespeler. Ook een game die niet per se competitief is of waarbij samenwerking centraal staat, kan dus worden verpest door cheaters. Hoewel Helldivers 2 geen competitieve game is en op coöperatie berust, wil ontwikkelaar Arrowhead anticheat op kernelniveau gebruiken

Anticheat in gamearchitectuur

De redenering om cheaters het leven zuur te maken met bescherming op kernelniveau komt dus voort uit de wapenwedloop tussen ontwikkelaars en hackers. Maar zoals gezegd zijn ontwikkelaars niet volledig afhankelijk van één techniek. Sterker nog, ook zónder toegang tot ring 0 van een systeem blijken gamemakers mogelijkheden te hebben. In een ideale wereld, zo schrijft Gabriel Gambetta, software engineer bij Google, kunnen ontwikkelaars in ieder geval gebruikmaken van wat een 'autoritaire server' heet. Alles dat in een game gebeurt, wordt in dat geval op een server van de ontwikkelaar verwerkt en als het ware goedgekeurd voordat de nieuwe game state naar de speler wordt teruggestuurd. De server bepaalt, niet de client. "Een gehackte client kan lokaal de game state aanpassen zodat de speler zichzelf bijvoorbeeld ogenschijnlijk onsterfelijk kan maken, maar de autoritaire server weet precies hoeveel health hij daadwerkelijk heeft." In dit geval beïnvloedt een cheater zijn eigen game, maar heeft dat dankzij de gamearchitectuur via een autoritaire server geen effect op andere spelers. Hetzelfde principe kan ook worden toegepast op de positie van de speler. Lokaal kan een speler misschien door muren lopen, vliegen of veel sneller bewegen dan mogelijk moet zijn, maar de autoritaire server bepaalt uiteindelijk waar de speler zich bevindt en of een beweging binnen vooraf bepaalde gameparameters mogelijk is of niet. Inputlag verminderen Volgens Gambetta zijn er verschillende technieken om de effecten van inputlag sterk te verminderen, wat de effectiviteit van serverautoriteit dus vergroot. Zo kan een game input aan de client-side alvast voorspellen zodat de gameserver kan anticiperen op de daadwerkelijke input. Server-side kan de game aan reconciliation doen, zodat hij alleen de laatste relevante input verwerkt en ondertussen verouderde inputinformatie weggooit. Ook is er nog zoiets als entity interpolation om met een kleine vertraging de positie van andere spelers aan een gebruiker te tonen. Dit maakt bewegingen vloeiender. Valve beschreef in 2001 vergelijkbare vormen van lagcompensatie. Het verschilt overigens sterk per game welke onderdelen client- en serverautoritair zijn. Het is wat rekenkracht en netwerkvereisten volgens hem daarentegen vrij 'duur' om alles continu te verifiëren. Dat is in principe geen probleem bij een trage game of een spel waarin spelers om de beurt een actie uitvoeren. Maar bij een snelle multiplayergame maakt een te hoge inputlag het spel onspeelbaar. Ter referentie: volgens Intel is een inputlag van maximaal 15 milliseconden de richtlijn voor competitieve professionele gamers. Boven de 50ms is inputlag al sterk merkbaar en vanaf 70ms wordt gesproken over een slechte performance. 'Vertrouw nooit de client' Daarom benadrukt gamenetwerkcodeschrijver Glenn Fiedler dat ontwikkelaars sinds de opkomst van Quake en de eerste Counter-Strike een andere filosofie hanteren: "Vertrouw nooit de client". Dit mantra komt bij gameprogrammering continu terug, zo onderstreept ook Gambetta. In plaats van de validatie van client-input op een gameserver draait 'de echte game' in de multiplayershootersector volgens Fiedler daarom tegenwoordig simpelweg op de server. De daadwerkelijke input van de speler, bijvoorbeeld als hij schiet of de springknop indrukt, wordt volgens hem in de 'echte game' op de gameserver ingevoerd. De server voert deze actie uit in de 'echte game' en stuurt het resultaat terug. Op deze manier omzeilen multiplayershooters de door Gambetta omschreven cheats. Een illustratie van een gameserver met meerdere clients, waarbij de beweging van client 1 met de vermelde inputlagbestrijding verwerkt wordt op een autoritaire server. Bron: Gabriel Gambetta. Cheaters zijn daarentegen niet volledig afhankelijk van wat een gameserver toestaat en in hoeverre die server autoritair is. Ze kunnen ook valsspelen door middel van standaard informatie die op de gameclient wordt verwerkt of die de server naar de pc terugstuurt. Een speler kan misschien niet zomaar zijn eigen status aanpassen in een game, maar wat nu als de game informatie over andere spelers met een gehackte client deelt? Dit is hoe onder meer wallhacks en aimbots werken, legt gamehacker Cazz uit. Een gameserver stuurt daarbij informatie over andere spelers naar een client. Dergelijke cheatsoftware gebruikt die data, doorgaans uit het gamegeheugen gedestilleerd, vervolgens om een oneerlijke voorsprong af te dwingen, bijvoorbeeld door een overlay met alle tegenstanders te renderen of de muisinput van een speler te beïnvloeden. Dit is het belangrijkste argument voor client-side anticheatmethodes. Ricochet-anticheat. Bron: Activision / Team Ricochet. Nu zou je terecht kunnen denken dat een gameserver simpelweg niet alle informatie naar alle clients zou moeten sturen, en dat gamegeheugen afgeschermd moet worden. Wat een client niet weet, kan immers ook niet tegen tegenstanders worden gebruikt. In sommige scenario's is dat inderdaad een manier om cheating te voorkomen, legt Gambetta uit. Bij een online potje poker hoeft een speler nooit gesloten kaarten van een tegenstander te zien, dus wordt deze informatie niet gedeeld met individuele spelers. Maar deze vlieger gaat niet op wanneer het ingewikkelder wordt om te bepalen of een speler informatie over iemand anders zou moeten ontvangen of niet. In een online shooter kan het bijvoorbeeld gebeuren dat een tegenstander niet zichtbaar is, maar al wel hoorbaar. Stel dat een tegenstander nét met enkele pixels achter een muurtje uitsteekt of in een donker hoekje verstopt zit. Dat is voor het menselijk oog niet of nauwelijks zichtbaar, maar uiteraard wél voor de gameclient, en dus voor cheatsoftware. Client-side observeren Dit is een van de redenen waarom ook client-side anticheatmethodes worden gebruikt. Naast het verwerken van handelingen op een centrale server, kan ook op het systeem van een gamer op verschillende manieren worden gekeken of hij of zij valsspeelt. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is signature detection, aldus Maddy Miller, software engineer bij Microsoft en voormalig Minecraft-hacker. Bij deze anticheatmethode scant de software naar bekende codesignaturen van cheats en andere ongeoorloofde software in de lokale gamebestanden, vergelijkbaar met hoe antivirussoftware te werk gaat. "Het grootste nadeel van deze techniek is dat de betreffende cheats bekend moeten zijn bij de ontwikkelaar." Miller stelt daarnaast dat er verschillende technieken zijn om detectie door deze vorm van anticheat te voorkomen, bijvoorbeeld door de signatuur van de cheat continu aan te passen. Wederom kan een ontwikkelaar dit als argument zien om vanuit dieper in het systeem te kijken of een programma de signatuur aanpast.

Gebrek aan transparantie

Ontwikkelaars verantwoorden het gebruik van kernelniveau-anticheats dus door te stellen dat zij op hetzelfde beveiligingsniveau moeten kunnen opereren om cheaters tegen te gaan, ofwel op ring 0. De bedrijven verzekeren gamers daarbij nadrukkelijk dat er geen inbreuk op hun privacy wordt gemaakt. Dit blijkt uitzonderlijk moeilijk te verifiëren, omdat de wereld van gamebeveiliging en anticheats fundamenteel ontransparant is. Voor dit artikel wilde geen enkele benaderde gamestudio zijn anticheattechnieken aan Tweakers toelichten. Ergens is dat logisch. Valve-baas Gabe Newell zei bijvoorbeeld over zijn usermodesoftware Valve Anti Cheat: "Normaal praten we niet over VAC, onze hack tegen hackers, omdat erover praten de cheaters meer mogelijkheden geeft om onze systemen aan te vallen, bijvoorbeeld door nieuwe code te schrijven of social engineering." Informatie afschermen Ieder stukje informatie kan door cheatmakers als munitie voor een volgende cheattechniek dienen. Die filosofie komt terug in zo'n beetje iedere stap in het bestaan van een game, van het gameontwikkelingsproces tot na release. Tijdens de ontwikkeling beveiligen ontwikkelaars hun games volgens beveiligingsonderzoeker Kade Morton bijvoorbeeld door gamecode te 'vertroebelen', oftewel door code doelbewust moeilijk leesbaar te maken door 'de structuur, syntax en logica van code te veranderen'. Na de release van een product komt de game en onderliggende code in handen van gamers, maar ook in die van concurrerende ontwikkelaars en hackers. Gamedata kunnen volgens Morton door middel van encryptiealgoritmes en encryptieplug-ins verder worden vertroebeld, wat cheatmakers opzadelt met extra speurwerk. Met andere woorden: door onduidelijk gemaakte of versleutelde code moeten cheatmakers ook nog eens reverse engineering toepassen op relevante delen van de game, wat het proces bemoeilijkt. En dan is er nog de communicatie naar de buitenwereld. Ubisoft schreef eerder dit jaar over anticheatverbeteringen voor Rainbow Six Siege. Afgezien van uiteenlopende technische oplossingen die niet in detail werden beschreven, koos de uitgever voor een eenvoudig trucje om cheatmakers te verwarren: "Zoals sommigen al hebben gemerkt, zijn alle vermeldingen van BattlEye uit de game verwijderd. Hierdoor moeten cheaters minder informatie kunnen krijgen over hoe en waarom ze werden opgemerkt. Zelfs kleine details zoals de vermelding van een bansysteem kan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe en niet op te sporen cheats." Cheatmakers krijgen minder informatie als er tijd tussen 'banwaves' zit Over verbanningen gesproken: ook daar zit volgens de voormalige offensieve beveiligingsspecialist bij Blizzard Jason Hall een strategie achter. Veel ontwikkelaars verbannen om de paar maanden een groot aantal cheaters. "Het is niet alsof de cheaters die dag betrapt zijn. Ze worden in golven verbannen omdat het veel moeilijker voor aanvallers is om dan informatie uit de verbanning te destilleren." Hall stelt dat het bij een vertraging tussen detectie en verbanning moeilijker is voor cheatmakers om te achterhalen welke aanpassing of update aan hun cheat of aan de anticheatsoftware tot detectie leidde. Daar zit volgens Hall nog een positief neveneffect aan verbonden, namelijk de financiële impact op cheatmakers. Als klanten van commerciële cheats plotseling massaal worden verbannen, gaat een grote groep cheaters vervolgens tegelijkertijd geld terugvragen bij de cheatmaker en -verkoper. Uiteindelijk is het dus erg lastig om een geïnformeerde beslissing te nemen over de technologie, want hoewel ontwikkelaars veel voordelen geven, zorgt het inherente gebrek aan transparantie ervoor dat de gamer altijd een deel van de informatie mist. De gamer moet het, net als de gameclient, doen met een onvolledig beeld van alle factoren om het cheaters moeilijker te maken. Software engineer Miller stelt wel universeel: "De maatstaf voor een goede anticheat is de accuratesse ervan. Hoeveel valsspelers worden er gepakt? Hoeveel valspositieven maakt de software? Er bestaat geen perfecte oplossing." Wat die oplossing überhaupt zou zijn, verschil sterk per game. Valorants Vanguard werkt volgens Riot Games zeer goed

Privacy en veiligheid

Het is vanwege het gebrek aan transparantie in de wereld van anticheats doorgaans niet duidelijk wat deze software precies doet. In het verlengde daarvan is het vaak een discussiepunt in hoeverre de privacy en cyberveiligdheid van gamers gewaardborgd worden bij toepassing van kernellevel-anticheats. Incidenten waren er in de geschiedenis van de technologie tot dusver gelukkig weinig, maar volgens critici blijft het risico op een grootschalige cyberaanval via een gecompromitteerde anticheat met kerneltoegang te groot. Incidenten Apex Legends-incident Op het moment van schrijven is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe het incident kon plaatsvinden; zowel ontwikkelaar Respawn Entertainment als de daadwerkelijke hacker heeft weinig uitsluitsel gegeven. Overigens meldde de dader tegenover TechCrunch dat een kwetsbaarheid in Apex Legends gebruikt werd en dat de aanval niet via de servers of direct op clients verliep. Beveiligingsspecialist Hall benadrukt dat de statements van dit soort hackers niet zomaar moeten worden geloofd, maar neemt op basis van zijn eigen onderzoek iets vergelijkbaars aan. Die discussie laaide onlangs nog op, toen een officieel Apex Legends-toernooi werd stilgelegd omdat meerdere professionele spelers ogenschijnlijk onvrijwillig een cheat kregen. Menig gamer concludeerde zorgwekkend snel na het incident dat het anticheatsysteem van Easy Anti-Cheat wel gehackt zou moeten zijn en dat alle spelers risico lopen om slachtoffer te worden van een remote code execution-aanval. De softwareaanbieder zelf ontkende dit direct. Tot dusver is er ook geen enkele aantoonbare indicatie geweest dat de aanval iets met Easy Anti-Cheat te maken heeft gehad. Althans, afgezien van het feit dat het anticheatsysteem de aanval kennelijk niet heeft kunnen tegenhouden. Het loopt daarentegen niet altijd goed af voor voorstanders van kernellevel-anticheats. In 2022 ontdekte cyberbeveiligingsbedrijf Trend Micro dat de anticheat van Genshin Impact gecompromitteerd was en misbruikt kon worden om antivirussystemen uit te schakelen en ransomware te installeren. Omdat het om een gesigneerde kerneldriver ging, herkende Windows de anticheat niet als malware, terwijl hij wel werd gebruikt om malware te verspreiden. Overigens trokken meerdere beveiligingsonderzoekers enkele jaren daarvoor al aan de bel met proof of concepts omtrent de kwetsbaarheid van de anticheat; hier deed de ontwikkelaar kennelijk niets mee. Eenzelfde incident vond plaats met de kerneldriver van Street Fighter V, maar uitgever Capcom wist de kwetsbaarheid voor zover bekend vrij snel weer te verhelpen. Dat kan Sony na het rootkitschandaal van 2005 niet stellen. Dat jaar ontdekte een beveiligingsonderzoeker dat Sony's drm-software Extended Copy Protection meerdere zeer schrijnende problemen introduceerde, vergelijkbaar met hoe kernellevel-anticheats tegenwoordig werken. Enerzijds zou de software zoals in het bovenstaande voorbeeld als een backdoor kunnen worden gebruikt voor malware van derden, iets wat ook in de praktijk gebeurde. Daarnaast zou XCP na installatie permanent op de achtergrond blijven draaien terwijl het programma niet of nauwelijks kon worden verwijderd. Sony werd meermaals voor de rechter gesleept. En om weer bij het hoofdonderwerp te eindigen: de XCP-rootkit werd zelfs gebruikt om te cheaten in World of Warcraft. 'Ze hebben geen kerneldriver nodig om je gegevens te stelen' Ondanks de sporadische incidenten stelt anticheatontwikkelaar Chamberlain dat menig gamer zich om de verkeerde redenen zorgen maakt, zo zegt hij tegen Push to Talk. "Ontwikkelaars hebben geen motief om je data te stelen of je computer te beschadigen. En als een kwaadaardige ontwikkelaar dat toch wil doen, heeft hij geen anticheat nodig; de game installeren is genoeg." Hij past deze redenering ook toe op kernellevel-anticheats: "Je naaktfoto's, wachtwoorden en bankgegevens stelen vereist geen driver op kernelniveau. Dat is allemaal mogelijk met gewone applicaties die je zelf op je pc installeert." 'Als een kwaadaardige ontwikkelaar je data wil stelen, heeft hij geen anticheat nodig; de game installeren is genoeg' De kern van het probleem is volgens hem 'vertrouwen'. Roblox-anticheatmaker Clint Sereday beaamt dit in het interview: "Ieder programma dat je installeert kan gebruikt worden om je systeem over te nemen." Hoewel programma's in usermode dit in theorie niet zouden moeten kunnen, redeneren de ontwikkelaars dat de centrale vraag blijft: vertrouw je de aanbieder van reguliere software? Zo ja, dan zou hetzelfde moeten gelden ten aanzien van anticheatmakers. In die zin kan de gamingcommunity zichzelf als een regulerend orgaan zien. Vertrouwen is volgens de ontwikkelaars essentieel. Als blijkt dat software van een ontwikkelaar kwaadaardig is, zorgt dat in theorie voor ophef en mogelijk misgelopen verkopen. Waar gaat je info naartoe? Maar zoals in het vorige hoofdstuk besproken, is het veelal onduidelijk wat een anticheat precies doet. De enige reden waarom de eerder in dit artikel aangehaalde Valve-baas Gabe Newell überhaupt over Valve Anti-Cheat uitweidde, was vanwege privacyzorgen van gamers. Kort door de bocht dacht men dat VAC, een non-kernel-anticheat, het internetbrowsegedrag van gamers bespioneerde. Wat bleek? VAC bestudeerde inderdaad de dns-cache van gebruikers, maar op vergelijkbare wijze als hoe signatuurscannen werkt, namelijk door naar dns-verzoeken voor bekende cheatservers te zoeken. Bij een match werden de betreffende dns-bestanden volgens Newell gehasht en naar Valve gestuurd. Deze dynamiek, van beschuldiging vanuit de gamingcommunity en eventuele uitleg van de ontwikkelaar, is exemplarisch voor het anticheatdebat, zo ondervond ook Riot Games met zorgen over privacyschending. Wederom blijkt dat ontwikkelaars zo min mogelijk informatie over hun anticheatsoftware willen vrijgeven. "Ik kan uit eigen ervaring spreken als ik zeg dat we ons in allerlei bochten wringen om aan de wetgevingen te voldoen." Daardoor blijft het privacyvraagstuk onbeantwoord. Helldivers-maker Arrowhead voegt daar wel nog aan toe: "GameGuard verzamelt geen persoonsgegevens die aan personen zijn te koppelen. Dat zou in strijd met de AVG en de Amerikaanse Data Privacy and Protection Act zijn. Ik kan uit eigen ervaring spreken als ik zeg dat we ons in allerlei bochten wringen om aan deze wetgevingen te voldoen." Ook onder meer Riot Games, Activision en Electronics Arts verzekeren gamers ervan dat er geen persoonsgegevens verzameld worden.

Conclusie