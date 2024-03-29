Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 29-03-2024 06:00 195

Anticheat op kernellevel

Onnodig of noodzakelijk kwaad?

29-03-2024 • 06:00

195

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Inleiding

De aanwezigheid van cheaters is wellicht de frustrerendste factor in online games, maar volgens sommigen is anticheatsoftware op kernelniveau een beruchte tweede. Er komen regelmatig grote games uit met een dergelijke vorm van cheaterbestrijding. Vervolgens laait er binnen de gamingcommunity steevast een vurige discussie op over het nut en de risico's van kernellevel-anticheats, terwijl ontwikkelaars er alles aan doen om het gebruik van deze techniek te verantwoorden.

Zo verraste Arrowhead de gamingwereld begin februari met de monsterhit Helldivers 2. Ondanks het immense commerciële succes van deze co-op hordeshooter was een kwart tot een ruim een derde van alle Steam-recensies in de weken rond de release negatief. Enerzijds had dit met de overrompelde servers van de game te maken; wie had immers verwacht dat het zo'n groot succes zou worden? Anderzijds uitten gamers felle kritiek op nProtect GameGuard, de omstreden anticheatsoftware van de game.

Ruim een maand later ontstond er opnieuw grote ophef over de technologie, dit keer in relatie tot gehackte systemen van professionele Apex Legends-spelers. Critici concludeerden al heel snel dat een exploit via de meest gebruikte kernellevel-anticheat, Easy Anti-Cheat, het probleem zou zijn. Hiervoor is vooralsnog geen bewijs geleverd, maar het onderstreept de argwaan van gamers ten aanzien van deze technologie.

Helldivers 2 en Apex Legends zijn niet de eerste games met dergelijke software, en ook zeker niet de laatste. Sterker nog, het lijkt alsof steeds meer grote games anticheatsoftware op kernelniveau gebruiken. De overwegingen van de ontwikkelaars lijken - in ieder geval op het eerste gezicht - erop gericht de gemiddelde speler te ondersteunen; een zware vorm van anticheatsoftware betekent op papier een betere bescherming tegen cheaters. Maar wat moet de onschuldige gamer hiervoor inleveren? En het is de vraag of kernellevel-anticheats überhaupt een betere bescherming bieden. Ook op dat punt bestaat veel onenigheid.

Bron hoofdafbeelding: Arrowhead Game Studios

Ring 0, kernelniveau

Gameontwikkelaars en cheatmakers zijn verwikkeld in wat vooralsnog een permanente wapenwedloop tussen valsspeelsoftware en maatregelen daartegen is. Cheatmakers exploiteren kwetsbaarheden in gamecode, -servers en -gebruikersclients, en ontwikkelaars proberen deze beveiligingsgaten te dichten. Op het eerste gezicht is er één gedeeld strijdveld waarop deze wisselwerking plaatsvindt: het gamegeheugen.

Gevecht om het gamegeheugen

Cheatsoftware probeert doorgaans informatie over de game in het geheugen van een client te lezen en te herschrijven, stellen beveiligingsonderzoeker Yunus Aydın en gamehacker Cazz. In een later hoofdstuk van dit artikel gaan we dieper in op de manieren waarop dit gebeurt, maar kort door de bocht kan een hacker proberen om eigen informatie in het gamegeheugen te injecteren. Zo probeert de valsspeler de game als het ware voor de gek te houden en worden cheats mogelijk, zoals oneindig leven of de mogelijkheid om door muren te lopen. Anderzijds kan een gehackte client gamegeheugen lezen om informatie over tegenstanders of de gamestatus te verkrijgen.

Gameontwikkelaars hebben diverse tools tot hun beschikking om cheaters in hun games te betrappen, te beïnvloeden en te weren. Anticheatsoftware kan bijvoorbeeld het in-gamegedrag van een speler analyseren, gamecode scannen op input van ongeoorloofde dll's of aangepaste code, clientinput valideren of bekende cheatcode en -programma's in het systeem van gebruikers opsporen.

De meeste van deze technieken sluiten elkaar niet uit en kunnen dus in verschillende configuraties worden gebruikt. Het verschilt echter sterk per game en onderliggende code wat mogelijk en relevant is. Wellicht nog belangrijker is dat het uiteindelijk aan de ontwikkelaar is om te bepalen hoever maatregelen moeten gaan. Dit is waar de discussie over het onderscheid tussen reguliere anticheatsoftware en anticheats op kernelniveau begint: in hoeverre mag software toegang hebben tot het systeem van een gebruiker?

Ring 0 en 3

Om die vraag te beantwoorden, is eerst basisbegrip van de verschillende lagen van beveiliging op een gemiddelde pc nodig. Hedendaagse OS'en van consumentensystemen hebben dankzij x86-processorarchitectuur in principe de mogelijkheid om vier beveiligingslagen toe te passen: de lagen 0 tot en met 3, ook wel ringen genoemd. De belangrijkste besturingssystemen, waaronder Windows en Linux, maken in principe alleen gebruik van de binnenste en buitenste beveiligingslaag.

Ring 0
Illustratie van de beveiligingsringen. Bron: Riot Games.

Ring 3 is de buitenste beveiligingslaag, ook wel usermode genoemd. Dit is de standaard omgeving waarin een gemiddelde gebruiker directe interactie heeft met een systeem. In deze laag draaien programma's, waaronder dus ook games, in wat Microsoft als afgezonderde virtuele omgevingen beschrijft. De afzondering van usermode-programma's zorgt ervoor dat als er iets fout gaat, alleen het programma crasht, dus niet het hele systeem. Tegelijkertijd kan een programma hierdoor geen cruciale handelingen van het onderliggende besturingssysteem beïnvloeden. Programma's in usermode draaien geïsoleerd; dat is de manier waarop gebruikers hun systeem benaderen.

Ring 0 is wat bedoeld wordt met het kernelniveau. Dit is binnen een computer de diepste softwarelaag die toegang tot alle hardware heeft, en volledige bevoegdheid over het systeem. In onder meer Windows en Linux worden drivers doorgaans in de kernelmodus van het besturingssysteem gedraaid. In de kernel zijn geen afgezonderde virtuele omgevingen, legt Microsoft uit. Hier delen het besturingssysteem en alle daarna ingeladen drivers de vertaalslag van besturingssysteemsoftware naar hardware, het gezamenlijke kernelgeheugen.

De eerste driver heeft de mogelijkheid om alles wat daarna laadt te observeren en beïnvloedenWelke kerneldriver eerst wordt geladen, is van invloed op de werking van de cheat- dan wel anticheatsoftware. Paul Chamberlain, voormalig anticheatontwikkelaar bij Epic Games en Riot Games, zegt in een interview: "De driver die als eerste wordt ingeladen, heeft de mogelijkheid om alles wat daarna laadt te observeren en beïnvloeden." Hij noemt het een race tussen cheatmakers en gameontwikkelaars, want vanwege het gedeelde geheugen van alle kerneldrivers en het besturingssysteem kan het eerst geladen programma invloed uitoefenen op alles wat daarop volgt.

Er wordt om die reden ook onderscheid gemaakt tussen boot-applicaties zoals Vanguard, die bij het opstarten van de pc worden ingeladen om als eerste actief te zijn, en kernellevel-anticheats zoals nProtect GameGuard en Easy Anti-Cheat, die worden gestart wanneer een gekoppelde game wordt opgestart.

In welke van deze twee ringen een programma draait en wanneer de code in het geheugen wordt geladen, bepaalt of we kunnen spreken van een usermode- of een kernellevel-anticheat. Overigens is het nog niet zo zwart-wit als je wellicht zou denken. Alle gangbare anticheatsoftware gebruikt een mix van verschillende technieken, inclusief cheatbestrijding in zowel kernel- als usermode. De distinctie die voor dit artikel het relevantst is, is of het anticheatprogramma in kwestie een vorm van kerneltoegang vereist.

Wie schoot er eerst?

Dit is waar de kip-of-eidiscussie begint. Of, om het in een Star Wars-metafoor te gieten: wie schoot er eerst, Han Solo of Greedo? Zowel gameontwikkelaars als cheaters hebben beroep gedaan op kernelleveltoegang om hun respectievelijke software te prioriteren, naar eigen zeggen omdat de tegenpartij eerst gebruik ging maken van kerneldrivers. Wie er eerst naar ring 0 afdaalde, is inmiddels niet meer van belang, want dat zowel sommige cheatmakers als cheatbestrijders kerneltoegang willen, is een feit.

Hackers kunnen bijvoorbeeld een deel van hun cheatsoftware via een hypervisor op kernelniveau draaien. Bij deze vorm van virtualisatie draaien cheats op een andere virtuele machine dan het besturingssysteem en de game, wat detectie moeilijk maakt. De cheatsoftware kan op deze manier systeemcalls tussen de game en diens anticheatsoftware, het besturingssysteem en de pc-hardware beïnvloeden. Deze geavanceerde vorm van cheaten zal volgens Overwatch 2-ontwikkelaar Bill Warnecke in de toekomst vaker plaatsvinden, aldus Forbes.

Microsoft kernel
Microsoft-kernel

Dat is slecht nieuws voor gamemakers met usermode-anticheatsoftware, zo stelt Valorant-ontwikkelaar Riot Games. De verdedigingsmethode is volgens deze ontwikkelaar namelijk deels afhankelijk van de informatie in systeemcalls om cheats op te kunnen sporen. Programma's in usermode hebben immers niet alle gebruikersrechten en kunnen niet verifiëren of er met de informatie is geknoeid.

Ook het besturingssysteem moet worden afgebakend. Microsoft bouwt op allerlei manieren beveiligingen in Windows in, die volgens Cazz in het voordeel van anticheatmakers kunnen werken. Zo kunnen cheatmakers vanuit usermode in theorie functies van de Windows-api gebruiken als onderdeel van gamehacks. Deze api kan systeemcalls aanmaken, oftewel instructies voor de kernel van het besturingssysteem. "Maar de WinAPI is publiekelijk bekend en daarom kunnen kernellevel-anticheats deze api-verzoeken makkelijk in de gaten houden." Om de afhankelijkheid van WinAPI te omzeilen, stelt hij dat cheats moeten afdalen naar kernelniveau.

In sommige gevallen berusten cheaters op corrupte Windows-signatuurverificatie om de verboden software te verhullen. Het besturingssysteem vereist namelijk dat drivers door het Windows Hardware Dev Center Dashboard zijn 'ondertekend', wat volgens hackers op verschillende manieren kan worden omzeild.

"Een overdaad aan cheats draait met hogere gebruikersrechten dan onze anticheatsoftware."

Riot Games beschrijft dit ter beargumentering van de kernellevel-anticheat Vanguard gekscherend: "Hoewel de meesten van ons het twijfelachtig vinden om een corrupte versie van Windows te gebruiken, blijkt dat veel cheaters staan te springen om onderdeel uit te maken van een botnet in ruil voor het verkrijgen van in-gamevaardigheden. Een overdaad aan cheats draait met hogere gebruikersrechten dan onze anticheatsoftware."

Dit is dan ook het fundament onder het argument van ontwikkelaars om kernellevel-anticheats te gebruiken. Tegelijkertijd werkt dit argument het probleem verder in de hand, zo redeneert Warnecke: "Hoewel kernellevel-anticheats wat extra mogelijkheden voor bescherming bieden, dwingen ze cheatontwikkelaars om uiteindelijk te escaleren."

Redenering van ontwikkelaars

Riot Games' Vanguard is niet de enige anticheattechnologie die op deze redenering berust. Sterker nog, het slechte nieuws voor critici van kernellevel-anticheat is dat het een vrij normale vorm van valsspelerbestrijding is geworden. Onder meer recente Call of Duty-games gebruiken Activisions Ricochet. Het bedrijf redeneert: "Een kernelleveldriver maakt het monitoren van applicaties die gamecode proberen te manipuleren mogelijk. Applicaties in usermode hebben slechts beperkte toegang om te monitoren, waardoor het aannemelijker wordt dat niet-toegestane software gamecode manipuleert of beveiligingsmaatregelen omzeilt."

Competitieve Electronic Arts-spellen gebruiken sinds 2022 de software EA AntiCheat, wederom een ingebouwde cheatbescherming met een kerneldriver. EA stelt: "Helaas zien we de laatste jaren een toename van het aantal cheats en cheattechnieken dat in kernelmodus opereert; de enige betrouwbare manier om deze technieken te dwarsbomen, is door op hetzelfde niveau te handelen."

Er zijn ook commerciële kernellevel-anticheats beschikbaar, bijvoorbeeld Easy AntiCheat, Xigncode3, BattlEye, nProtect GameGuard en voorheen PunkBuster, die op grote schaal worden gebruikt. Om dit te kwantificeren: van de honderd meest gespeelde games op Steam - dit op basis van statistieken van SteamDB - gebruikt grofweg een kwart voor zover bekend een vorm van kernellevel-anticheatsoftware. Van die honderd games heeft overigens grofweg een kwart geen online modus, dus het feitelijke aantal meest gespeelde games met een dergelijke anticheatmaatregel is eerder 33 procent.

Populaire games met een vorm van anticheat met kerneldriver
BattlEye Easy Anti-Cheat Overige
Escape From Tarkov Apex Legends Helldivers 2 (nProtect GameGuard)
Skull and Bones Star Citizen Call of Duty: Warzone (Ricochet)
PUBG Elden Ring Call of Duty: Modern Warfare III (Ricochet)
Rainbow Six Siege Hunt: Showdown EA Sports FC 24 (EA AntiCheat)
Destiny 2 Squad EA Sports FC 23 (EA AntiCheat)
Arma 3 War Thunder Battlefield 2042 (EA AntiCheat)
ARK: Survival Evolved Fortnite Valorant (Vanguard)

Zelfs in co-op

Dat brengt de focus van de discussie meteen op een ander belangrijk gedachte-experiment: welke games zouden baat kunnen hebben bij een verdediging tegen cheaters, of dat nu op kernelniveau is of niet? Op het eerste gezicht zou je wellicht denken dat alleen competitieve multiplayershooters van anticheattechnologie moeten worden voorzien. Singleplayergames hebben doorgaans geen anticheatsoftware nodig; een speler die alleen speelt, mag in de game in principe doen wat hij wil.

Maar zoals Arrowhead, de ontwikkelaar van de co-opshooter Helldivers, in een statement schrijft: "Toen de eerste Helldivers op de pc uitkwam, was er in principe geen anticheat aanwezig. De game hanteerde een peer-to-peernetwerkmodel waarbij iedere gameclient vanuit een beveiligingsperspectief de aangesloten clients vertrouwde. Kort na de release kwam er een cheat in omloop die de spelers 9999 research samples gaf." De volledige party kreeg een onrealistische beloning vanwege een gehackte client van een medespeler. Ook een game die niet per se competitief is of waarbij samenwerking centraal staat, kan dus worden verpest door cheaters.

Helldivers 2
Hoewel Helldivers 2 geen competitieve game is en op coöperatie berust, wil ontwikkelaar Arrowhead anticheat op kernelniveau gebruiken

Anticheat in gamearchitectuur

De redenering om cheaters het leven zuur te maken met bescherming op kernelniveau komt dus voort uit de wapenwedloop tussen ontwikkelaars en hackers. Maar zoals gezegd zijn ontwikkelaars niet volledig afhankelijk van één techniek. Sterker nog, ook zónder toegang tot ring 0 van een systeem blijken gamemakers mogelijkheden te hebben.

In een ideale wereld, zo schrijft Gabriel Gambetta, software engineer bij Google, kunnen ontwikkelaars in ieder geval gebruikmaken van wat een 'autoritaire server' heet. Alles dat in een game gebeurt, wordt in dat geval op een server van de ontwikkelaar verwerkt en als het ware goedgekeurd voordat de nieuwe game state naar de speler wordt teruggestuurd. De server bepaalt, niet de client.

"Een gehackte client kan lokaal de game state aanpassen zodat de speler zichzelf bijvoorbeeld ogenschijnlijk onsterfelijk kan maken, maar de autoritaire server weet precies hoeveel health hij daadwerkelijk heeft." In dit geval beïnvloedt een cheater zijn eigen game, maar heeft dat dankzij de gamearchitectuur via een autoritaire server geen effect op andere spelers. Hetzelfde principe kan ook worden toegepast op de positie van de speler. Lokaal kan een speler misschien door muren lopen, vliegen of veel sneller bewegen dan mogelijk moet zijn, maar de autoritaire server bepaalt uiteindelijk waar de speler zich bevindt en of een beweging binnen vooraf bepaalde gameparameters mogelijk is of niet.

Inputlag verminderen

Volgens Gambetta zijn er verschillende technieken om de effecten van inputlag sterk te verminderen, wat de effectiviteit van serverautoriteit dus vergroot. Zo kan een game input aan de client-side alvast voorspellen zodat de gameserver kan anticiperen op de daadwerkelijke input. Server-side kan de game aan reconciliation doen, zodat hij alleen de laatste relevante input verwerkt en ondertussen verouderde inputinformatie weggooit. Ook is er nog zoiets als entity interpolation om met een kleine vertraging de positie van andere spelers aan een gebruiker te tonen. Dit maakt bewegingen vloeiender.

Valve beschreef in 2001 vergelijkbare vormen van lagcompensatie. Het verschilt overigens sterk per game welke onderdelen client- en serverautoritair zijn.

Het is wat rekenkracht en netwerkvereisten volgens hem daarentegen vrij 'duur' om alles continu te verifiëren. Dat is in principe geen probleem bij een trage game of een spel waarin spelers om de beurt een actie uitvoeren. Maar bij een snelle multiplayergame maakt een te hoge inputlag het spel onspeelbaar. Ter referentie: volgens Intel is een inputlag van maximaal 15 milliseconden de richtlijn voor competitieve professionele gamers. Boven de 50ms is inputlag al sterk merkbaar en vanaf 70ms wordt gesproken over een slechte performance.

'Vertrouw nooit de client'

Daarom benadrukt gamenetwerkcodeschrijver Glenn Fiedler dat ontwikkelaars sinds de opkomst van Quake en de eerste Counter-Strike een andere filosofie hanteren: "Vertrouw nooit de client". Dit mantra komt bij gameprogrammering continu terug, zo onderstreept ook Gambetta.

In plaats van de validatie van client-input op een gameserver draait 'de echte game' in de multiplayershootersector volgens Fiedler daarom tegenwoordig simpelweg op de server. De daadwerkelijke input van de speler, bijvoorbeeld als hij schiet of de springknop indrukt, wordt volgens hem in de 'echte game' op de gameserver ingevoerd. De server voert deze actie uit in de 'echte game' en stuurt het resultaat terug. Op deze manier omzeilen multiplayershooters de door Gambetta omschreven cheats.

Game server client
Een illustratie van een gameserver met meerdere clients, waarbij de beweging van client 1 met de vermelde inputlagbestrijding verwerkt wordt op een autoritaire server. Bron: Gabriel Gambetta.

Cheaters zijn daarentegen niet volledig afhankelijk van wat een gameserver toestaat en in hoeverre die server autoritair is. Ze kunnen ook valsspelen door middel van standaard informatie die op de gameclient wordt verwerkt of die de server naar de pc terugstuurt. Een speler kan misschien niet zomaar zijn eigen status aanpassen in een game, maar wat nu als de game informatie over andere spelers met een gehackte client deelt?

Dit is hoe onder meer wallhacks en aimbots werken, legt gamehacker Cazz uit. Een gameserver stuurt daarbij informatie over andere spelers naar een client. Dergelijke cheatsoftware gebruikt die data, doorgaans uit het gamegeheugen gedestilleerd, vervolgens om een oneerlijke voorsprong af te dwingen, bijvoorbeeld door een overlay met alle tegenstanders te renderen of de muisinput van een speler te beïnvloeden. Dit is het belangrijkste argument voor client-side anticheatmethodes.

CoD MW 2 Ricochet anticheat
Ricochet-anticheat. Bron: Activision / Team Ricochet.

Nu zou je terecht kunnen denken dat een gameserver simpelweg niet alle informatie naar alle clients zou moeten sturen, en dat gamegeheugen afgeschermd moet worden. Wat een client niet weet, kan immers ook niet tegen tegenstanders worden gebruikt. In sommige scenario's is dat inderdaad een manier om cheating te voorkomen, legt Gambetta uit. Bij een online potje poker hoeft een speler nooit gesloten kaarten van een tegenstander te zien, dus wordt deze informatie niet gedeeld met individuele spelers.

Maar deze vlieger gaat niet op wanneer het ingewikkelder wordt om te bepalen of een speler informatie over iemand anders zou moeten ontvangen of niet. In een online shooter kan het bijvoorbeeld gebeuren dat een tegenstander niet zichtbaar is, maar al wel hoorbaar. Stel dat een tegenstander nét met enkele pixels achter een muurtje uitsteekt of in een donker hoekje verstopt zit. Dat is voor het menselijk oog niet of nauwelijks zichtbaar, maar uiteraard wél voor de gameclient, en dus voor cheatsoftware.

Client-side observeren

Dit is een van de redenen waarom ook client-side anticheatmethodes worden gebruikt. Naast het verwerken van handelingen op een centrale server, kan ook op het systeem van een gamer op verschillende manieren worden gekeken of hij of zij valsspeelt.

Een eenvoudig voorbeeld hiervan is signature detection, aldus Maddy Miller, software engineer bij Microsoft en voormalig Minecraft-hacker. Bij deze anticheatmethode scant de software naar bekende codesignaturen van cheats en andere ongeoorloofde software in de lokale gamebestanden, vergelijkbaar met hoe antivirussoftware te werk gaat. "Het grootste nadeel van deze techniek is dat de betreffende cheats bekend moeten zijn bij de ontwikkelaar." Miller stelt daarnaast dat er verschillende technieken zijn om detectie door deze vorm van anticheat te voorkomen, bijvoorbeeld door de signatuur van de cheat continu aan te passen. Wederom kan een ontwikkelaar dit als argument zien om vanuit dieper in het systeem te kijken of een programma de signatuur aanpast.

Gebrek aan transparantie

Ontwikkelaars verantwoorden het gebruik van kernelniveau-anticheats dus door te stellen dat zij op hetzelfde beveiligingsniveau moeten kunnen opereren om cheaters tegen te gaan, ofwel op ring 0. De bedrijven verzekeren gamers daarbij nadrukkelijk dat er geen inbreuk op hun privacy wordt gemaakt.

Dit blijkt uitzonderlijk moeilijk te verifiëren, omdat de wereld van gamebeveiliging en anticheats fundamenteel ontransparant is. Voor dit artikel wilde geen enkele benaderde gamestudio zijn anticheattechnieken aan Tweakers toelichten. Ergens is dat logisch. Valve-baas Gabe Newell zei bijvoorbeeld over zijn usermodesoftware Valve Anti Cheat: "Normaal praten we niet over VAC, onze hack tegen hackers, omdat erover praten de cheaters meer mogelijkheden geeft om onze systemen aan te vallen, bijvoorbeeld door nieuwe code te schrijven of social engineering."

Informatie afschermen

Ieder stukje informatie kan door cheatmakers als munitie voor een volgende cheattechniek dienen. Die filosofie komt terug in zo'n beetje iedere stap in het bestaan van een game, van het gameontwikkelingsproces tot na release. Tijdens de ontwikkeling beveiligen ontwikkelaars hun games volgens beveiligingsonderzoeker Kade Morton bijvoorbeeld door gamecode te 'vertroebelen', oftewel door code doelbewust moeilijk leesbaar te maken door 'de structuur, syntax en logica van code te veranderen'.

Na de release van een product komt de game en onderliggende code in handen van gamers, maar ook in die van concurrerende ontwikkelaars en hackers. Gamedata kunnen volgens Morton door middel van encryptiealgoritmes en encryptieplug-ins verder worden vertroebeld, wat cheatmakers opzadelt met extra speurwerk. Met andere woorden: door onduidelijk gemaakte of versleutelde code moeten cheatmakers ook nog eens reverse engineering toepassen op relevante delen van de game, wat het proces bemoeilijkt.

En dan is er nog de communicatie naar de buitenwereld. Ubisoft schreef eerder dit jaar over anticheatverbeteringen voor Rainbow Six Siege. Afgezien van uiteenlopende technische oplossingen die niet in detail werden beschreven, koos de uitgever voor een eenvoudig trucje om cheatmakers te verwarren: "Zoals sommigen al hebben gemerkt, zijn alle vermeldingen van BattlEye uit de game verwijderd. Hierdoor moeten cheaters minder informatie kunnen krijgen over hoe en waarom ze werden opgemerkt. Zelfs kleine details zoals de vermelding van een bansysteem kan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe en niet op te sporen cheats."

Cheatmakers krijgen minder informatie als er tijd tussen 'banwaves' zit

Over verbanningen gesproken: ook daar zit volgens de voormalige offensieve beveiligingsspecialist bij Blizzard Jason Hall een strategie achter. Veel ontwikkelaars verbannen om de paar maanden een groot aantal cheaters. "Het is niet alsof de cheaters die dag betrapt zijn. Ze worden in golven verbannen omdat het veel moeilijker voor aanvallers is om dan informatie uit de verbanning te destilleren." Hall stelt dat het bij een vertraging tussen detectie en verbanning moeilijker is voor cheatmakers om te achterhalen welke aanpassing of update aan hun cheat of aan de anticheatsoftware tot detectie leidde.

Daar zit volgens Hall nog een positief neveneffect aan verbonden, namelijk de financiële impact op cheatmakers. Als klanten van commerciële cheats plotseling massaal worden verbannen, gaat een grote groep cheaters vervolgens tegelijkertijd geld terugvragen bij de cheatmaker en -verkoper.

Uiteindelijk is het dus erg lastig om een geïnformeerde beslissing te nemen over de technologie, want hoewel ontwikkelaars veel voordelen geven, zorgt het inherente gebrek aan transparantie ervoor dat de gamer altijd een deel van de informatie mist. De gamer moet het, net als de gameclient, doen met een onvolledig beeld van alle factoren om het cheaters moeilijker te maken. Software engineer Miller stelt wel universeel: "De maatstaf voor een goede anticheat is de accuratesse ervan. Hoeveel valsspelers worden er gepakt? Hoeveel valspositieven maakt de software? Er bestaat geen perfecte oplossing." Wat die oplossing überhaupt zou zijn, verschil sterk per game.

Valorant Vanguard
Valorants Vanguard werkt volgens Riot Games zeer goed

Privacy en veiligheid

Het is vanwege het gebrek aan transparantie in de wereld van anticheats doorgaans niet duidelijk wat deze software precies doet. In het verlengde daarvan is het vaak een discussiepunt in hoeverre de privacy en cyberveiligdheid van gamers gewaardborgd worden bij toepassing van kernellevel-anticheats. Incidenten waren er in de geschiedenis van de technologie tot dusver gelukkig weinig, maar volgens critici blijft het risico op een grootschalige cyberaanval via een gecompromitteerde anticheat met kerneltoegang te groot.

Incidenten

Apex Legends-incident

Op het moment van schrijven is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe het incident kon plaatsvinden; zowel ontwikkelaar Respawn Entertainment als de daadwerkelijke hacker heeft weinig uitsluitsel gegeven. Overigens meldde de dader tegenover TechCrunch dat een kwetsbaarheid in Apex Legends gebruikt werd en dat de aanval niet via de servers of direct op clients verliep. Beveiligingsspecialist Hall benadrukt dat de statements van dit soort hackers niet zomaar moeten worden geloofd, maar neemt op basis van zijn eigen onderzoek iets vergelijkbaars aan.

Die discussie laaide onlangs nog op, toen een officieel Apex Legends-toernooi werd stilgelegd omdat meerdere professionele spelers ogenschijnlijk onvrijwillig een cheat kregen. Menig gamer concludeerde zorgwekkend snel na het incident dat het anticheatsysteem van Easy Anti-Cheat wel gehackt zou moeten zijn en dat alle spelers risico lopen om slachtoffer te worden van een remote code execution-aanval. De softwareaanbieder zelf ontkende dit direct. Tot dusver is er ook geen enkele aantoonbare indicatie geweest dat de aanval iets met Easy Anti-Cheat te maken heeft gehad. Althans, afgezien van het feit dat het anticheatsysteem de aanval kennelijk niet heeft kunnen tegenhouden.

Het loopt daarentegen niet altijd goed af voor voorstanders van kernellevel-anticheats. In 2022 ontdekte cyberbeveiligingsbedrijf Trend Micro dat de anticheat van Genshin Impact gecompromitteerd was en misbruikt kon worden om antivirussystemen uit te schakelen en ransomware te installeren. Omdat het om een gesigneerde kerneldriver ging, herkende Windows de anticheat niet als malware, terwijl hij wel werd gebruikt om malware te verspreiden. Overigens trokken meerdere beveiligingsonderzoekers enkele jaren daarvoor al aan de bel met proof of concepts omtrent de kwetsbaarheid van de anticheat; hier deed de ontwikkelaar kennelijk niets mee. Eenzelfde incident vond plaats met de kerneldriver van Street Fighter V, maar uitgever Capcom wist de kwetsbaarheid voor zover bekend vrij snel weer te verhelpen.

Dat kan Sony na het rootkitschandaal van 2005 niet stellen. Dat jaar ontdekte een beveiligingsonderzoeker dat Sony's drm-software Extended Copy Protection meerdere zeer schrijnende problemen introduceerde, vergelijkbaar met hoe kernellevel-anticheats tegenwoordig werken. Enerzijds zou de software zoals in het bovenstaande voorbeeld als een backdoor kunnen worden gebruikt voor malware van derden, iets wat ook in de praktijk gebeurde. Daarnaast zou XCP na installatie permanent op de achtergrond blijven draaien terwijl het programma niet of nauwelijks kon worden verwijderd. Sony werd meermaals voor de rechter gesleept. En om weer bij het hoofdonderwerp te eindigen: de XCP-rootkit werd zelfs gebruikt om te cheaten in World of Warcraft.

'Ze hebben geen kerneldriver nodig om je gegevens te stelen'

Ondanks de sporadische incidenten stelt anticheatontwikkelaar Chamberlain dat menig gamer zich om de verkeerde redenen zorgen maakt, zo zegt hij tegen Push to Talk. "Ontwikkelaars hebben geen motief om je data te stelen of je computer te beschadigen. En als een kwaadaardige ontwikkelaar dat toch wil doen, heeft hij geen anticheat nodig; de game installeren is genoeg." Hij past deze redenering ook toe op kernellevel-anticheats: "Je naaktfoto's, wachtwoorden en bankgegevens stelen vereist geen driver op kernelniveau. Dat is allemaal mogelijk met gewone applicaties die je zelf op je pc installeert."

'Als een kwaadaardige ontwikkelaar je data wil stelen, heeft hij geen anticheat nodig; de game installeren is genoeg'

De kern van het probleem is volgens hem 'vertrouwen'. Roblox-anticheatmaker Clint Sereday beaamt dit in het interview: "Ieder programma dat je installeert kan gebruikt worden om je systeem over te nemen." Hoewel programma's in usermode dit in theorie niet zouden moeten kunnen, redeneren de ontwikkelaars dat de centrale vraag blijft: vertrouw je de aanbieder van reguliere software? Zo ja, dan zou hetzelfde moeten gelden ten aanzien van anticheatmakers.

In die zin kan de gamingcommunity zichzelf als een regulerend orgaan zien. Vertrouwen is volgens de ontwikkelaars essentieel. Als blijkt dat software van een ontwikkelaar kwaadaardig is, zorgt dat in theorie voor ophef en mogelijk misgelopen verkopen.

Waar gaat je info naartoe?

Maar zoals in het vorige hoofdstuk besproken, is het veelal onduidelijk wat een anticheat precies doet. De enige reden waarom de eerder in dit artikel aangehaalde Valve-baas Gabe Newell überhaupt over Valve Anti-Cheat uitweidde, was vanwege privacyzorgen van gamers. Kort door de bocht dacht men dat VAC, een non-kernel-anticheat, het internetbrowsegedrag van gamers bespioneerde. Wat bleek? VAC bestudeerde inderdaad de dns-cache van gebruikers, maar op vergelijkbare wijze als hoe signatuurscannen werkt, namelijk door naar dns-verzoeken voor bekende cheatservers te zoeken. Bij een match werden de betreffende dns-bestanden volgens Newell gehasht en naar Valve gestuurd.

Deze dynamiek, van beschuldiging vanuit de gamingcommunity en eventuele uitleg van de ontwikkelaar, is exemplarisch voor het anticheatdebat, zo ondervond ook Riot Games met zorgen over privacyschending. Wederom blijkt dat ontwikkelaars zo min mogelijk informatie over hun anticheatsoftware willen vrijgeven.

"Ik kan uit eigen ervaring spreken als ik zeg dat we ons in allerlei bochten wringen om aan de wetgevingen te voldoen."

Daardoor blijft het privacyvraagstuk onbeantwoord. Helldivers-maker Arrowhead voegt daar wel nog aan toe: "GameGuard verzamelt geen persoonsgegevens die aan personen zijn te koppelen. Dat zou in strijd met de AVG en de Amerikaanse Data Privacy and Protection Act zijn. Ik kan uit eigen ervaring spreken als ik zeg dat we ons in allerlei bochten wringen om aan deze wetgevingen te voldoen." Ook onder meer Riot Games, Activision en Electronics Arts verzekeren gamers ervan dat er geen persoonsgegevens verzameld worden.

Conclusie

Zowel cheatmakers als anticheatontwikkelaars strijden tegenwoordig in de kernel, maar wie die strijd in een gegeven game wint, is niet of nauwelijks vast te stellen. Dat maakt het lastig om te concluderen of het gebruik van de omstreden anticheattechnologie wel of niet is te verantwoorden.

Het is geen geheim dat een aanzienlijk deel van de gamingcommunity zich hoe dan ook kritisch uitspreekt over het geven van kerneltoegang. Tegelijkertijd worden games met deze technologie desondanks massaal gespeeld. In principe zou eenieder dus zelf moeten beslissen in hoeverre het risico op een eventueel incident veroorzaakt door kernelleveltoegang van een anticheat het spelen van een game waard is. Uiteindelijk stemt een gamer immers ook met zijn portemonnee. Gekeken naar de meest gespeelde games op Steam weerhouden kernellevel-anticheats een grote massa aan gamers niet om de betreffende producten te kopen en te spelen.

De absolute veiligheid van kernellevel-anticheats maakt die beslissing daarentegen nog minder eenduidig. Volgens verschillende anticheatontwikkelaars is het terecht dat mensen argwanend zijn over de installatie van software, maar volgens hen is het voor de doorsnee gamer irrelevant of een programma kerneltoegang heeft of niet. De beoogde beveiligingsrisico's zijn altijd van toepassing, ook voor software met slechts usermode-toegang.

Er is daarbij nog een moeilijk meetbare factor van belang: de effectiviteit van verschillende vormen van anticheats. Critici maken zich zorgen dat kernellevel-anticheats teveel toegang geven tot een systeem. Cheatmakers bevestigen overigens dat het hun werk wel degelijk lastiger maakt. In een interview met eSportsHeaven stellen meerdere cheatmakers en beveiligingsonderzoekers dat Vanguard tot de beste anticheats op de markt behoort. Ook over Easy Anti-Cheat zijn de bronnen het eens; deze software is lastig te omzeilen.

De discussie gaat dus, ervan uitgaande dat de cheatmakers en ontwikkelaars de waarheid spreken, niet zozeer over de vraag of de betreffende software zijn werk goed doet, want dat lijkt inderdaad het geval te zijn. Het is en blijft de vraag in hoeverre gamers moeten inleveren op het vlak van cyberveiligheid en privacy, en of andere vormen van anticheats niet toereikend zouden zijn.

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Reacties (195)

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The Zep Man
29 maart 2024 06:35
Het gaat over anti-cheat op kernelniveau, maar er zijn/komen meer cheatalternatieven die hier geen last can hebben. Denk aan cheatsystemen die gebruik maken van externe in- en output van spelsystemen. Dat gaat zover dat zelfs monitorfabrikanten daaraan bijdragen.

Verder mis ik iets over alternatieven op ring 0-gebaseerde anti-cheat, zoals hoe vroeger (20-25 jaar geleden) anti-cheat een stuk beperkter was en hoe cheaters toen werden aangepakt, wat naar mijn idee een stuk succesvoller was.

Verder een aardig artikel over anti-cheat systemen, en eens. Als je multiplayer wilt spelen met een ring 0-gebaseerd anti-cheatsysteem (effectief een rootkit), dan adviseer ik om dat te doen met een PC die enkel daarvoor wordt gebruikt, geïsoleerd op een apart netwerk.

Verder vind ik anti-cheat op kernelniveau voor co-opspellen een beetje een zwaktebod. Dat wordt meer gedaan omdat veel van die spellen P2P-werken en men niet wilt investeren in goede server-side cheatdetectie. Neem speler 1 en 2. Speler 2 probeert te cheaten door zichzelf voor te doen bij speler 1 als een speler van een zeker niveau met een daarbij behorend uniform, terwijl die in werkelijkheid een veel lager niveau heeft. Speler 1 rapporteert het getoonde uniform aan een online server. De online server ziet een mismatch tussen wat het weet van speler 2 en wat speler 1 ziet, en breekt de match af.

Als het gast om cheats waarbij speler 2 te snel voortgang maakt: dat kan je m.b.v. statistiek server-side afvangen.

[edit]
En dan heb je dit soort zaken, die gewoon een gebrek aan handhaving aantonen. Geen enkel anti-cheatsysteem is perfect. Handhaving is duur maar effectief. Vroeger was dat crowdsourced door communitiesz en dat was een goede oplossing om een groot deel van de cheaters buiten te sluiten zonder enige vorm van anti-cheat. En ja, natuurlijk was er wel eens een server admin die misbruik maakte van diens macht en een gewone speler een ban gaf. Dat maakte niet uit. Als speler zocht je de servers op die dat niet deden en die gooide je in je lijst met favorieten.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 04:15]

Sissors @The Zep Man29 maart 2024 08:31
Verder een aardig artikel over anti-cheat systemen, en eens. Als je multiplayer wilt spelen met een ring 0-gebaseerd anti-cheatsysteem (effectief een rootkit), dan adviseer ik om dat te doen met een PC die enkel daarvoor wordt gebruikt, geïsoleerd op een apart netwerk.
Wat dat betreft was ik blij dat het vergelijk gemaakt werd met user mode: Als jij de handel niet vertrouwd, moet je het gewoon niet installeren. Maakt heel weinig uit of het nou kernel mode of user mode draait, als het malicious is hebben ze zoveel toegang tot je data op je PC dat je sowieso genaaid bent. Ze hebben ook geen kernel level toegang nodig om naar andere devices te kunnen verbinden (die zullen gewoon hun eigen beveiliging moeten hebben).
The Zep Man
@Sissors29 maart 2024 08:35
Wat dat betreft was ik blij dat het vergelijk gemaakt werd met user mode: Als jij de handel niet vertrouwd, moet je het gewoon niet installeren. Maakt heel weinig uit of het nou kernel mode of user mode draait, als het malicious is hebben ze zoveel toegang tot je data op je PC dat je sowieso genaaid bent.
User-mode is beter te isoleren van andere systeemprocessen, en fouten daarin hebben beperktere gevolgen voor zaken die het systeem zelf betreffen. Zelfs netwerkzaken zijn beter te isoleren (applicatie A mag alleen netwerkverbindingen maken gebaseerd op voorwaarden A, B en C). Goede beveiliging is gelaagd, en segmentering binnen een enkele computer is één van die lagen.

Gekeken naar de brakke kwaliteit code die meegeleverd wordt in rootkits van sommige spellen (gebaseerd op de kwetsbaarheden die gevonden worden), zou ik zelfs zeggen dat ontwikkelaars van die rootkits niets te zoeken hebben in ring 0. Ze kunnen niet goed met die verantwoordelijkheid omgaan.

Verder snap ik natuurlijk de neiging om een populair spel te spelen. Gezien het niet (makkelijk) te isoleren valt binnen een computer, is het beste dat je kan doen de computer zelf isoleren. Ik ben meer in het denken van praktische oplossingen in plaats van vechten voor iets dat toch niet gewonnen gaat worden. ;)

Overigens speel ik al jaren geen online multiplayer meer waarbij anti-cheat een factor is. Dat heeft niets te maken met dat ik mijn twijfels heb over anti-cheatoplossingen, maar meer dat naarmate ik ouder word ik steeds verder wegdrijf van dergelijke spellen. Het enige dat ik nog wel eens online speel met een kleine groep zijn spellen waarbij ik zelf een dedicated server kan hosten en waarbij geen anti-cheat nodig (of zelfs mogelijk) is.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 04:15]

Sissors @The Zep Man29 maart 2024 08:44
Werkt het netwerkzaken zo, of moeten we dan eerst hele netwerk model van Windows herschrijven, en is het dus vooral theoretisch? Je moet ze natuurlijk toestemming geven langs de firewall (of nou ja, er komt een Windows popup, maar daarvoor lijkt het ook al prima te werken :P ), maar het is natuurlijk een enorme inkopper dat je een spel wat online gespeeld wordt netwerk toegang nodig heeft.

En ja, user mode is beter te isoleren, maar heeft alsnog zo verschrikkelijk veel toegang tot wat jij aan data op je PC hebt, dat het voor mij vooral een theoretisch voordeel gaat worden: Als de maken jouw data wil hebben, dan hebben ze user mode gewoon toegang tot alles wat ook maar klein beetje interessant is. Enige wat ik zie is dat als het kernel mode is, en als het gehackt wordt, het moeilijker is te verwijderen door een virusscanner. Al ook hier, als malware user mode volledig is binnen gekomen op mijn PC (en dus niet direct is tegengehouden door anti-malware), dan zie ik vanaf dat moment opnieuw installeren als enige optie.
The Zep Man
@Sissors29 maart 2024 08:52
Werkt het netwerkzaken zo, of moeten we dan eerst hele netwerk model van Windows herschrijven,
Spelen op PC meer is meer dan enkel Windows. Linux kan het. Hypervisors kunnen het. Dat het nog niet gebruiksvriendelijk bestaat (zoals bijvoorbeeld browser add-ons die beperkt zijn waarmee ze verbinden) is helaas een andere kwestie.
En ja, user mode is beter te isoleren, maar heeft alsnog zo verschrikkelijk veel toegang tot wat jij aan data op je PC hebt, dat het voor mij vooral een theoretisch voordeel gaat worden: Als de maken jouw data wil hebben, dan hebben ze user mode gewoon toegang tot alles wat ook maar klein beetje interessant is
Daarom het advies dat ik geef: enkel spelen op een systeem dat enkel ingericht is om op te spelen. Dat geldt ook voor user code. :P

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 04:15]

Stoney3K @The Zep Man29 maart 2024 10:24
Ik heb ook de indruk dat de beste remedie tegen cheaters niet is om ze te bannen waardoor ze met een nieuw account terug komen, maar ze bewust te handicappen zodat wanneer je als cheater 'gevlagd' bent, je kan spelen tot je een ons weegt maar je dusdanig benadeeld bent dat je niet kan winnen. Dus bijvoorbeeld dat 5% van je shots maar raak zijn, of je belachelijk weinig damage doet.

Dat zorgt ervoor dat cheats gewoon niet meer de moeite waard zijn. En de niet-cheaters kunnen zich dan uitleven op de cheaters >:)
The Zep Man
@Stoney3K29 maart 2024 11:11
Ik heb ook de indruk dat de beste remedie tegen cheaters niet is om ze te bannen waardoor ze met een nieuw account terug komen, maar ze bewust te handicappen zodat wanneer je als cheater 'gevlagd' bent, je kan spelen tot je een ons weegt maar je dusdanig benadeeld bent dat je niet kan winnen. Dus bijvoorbeeld dat 5% van je shots maar raak zijn, of je belachelijk weinig damage doet.
Ik vond een andere oplossing charmanter: cheaters kunnen enkel tegen cheaters spelen.

"Iedereen cheat!"

"Oh, echt?"

:P
PepijnK @The Zep Man30 maart 2024 16:53
Er zijn al POCs voor hardware cheats waar een DVI repeater gebruikt wordt om de output door te sturen naar een capture card op een andere PC, de vervolgens via een PLC een gemodificeerde XBOX controller aan stuurt die vervolgens het spel speelt op de PC waar het spel op draait.

Omdat de capture card de rauwe DVI data krijgt is er geen 'handicap' door het scherm, zolang er verschil zit in de pixels kan de GAN AI een game leren te lezen. Die AI speelt dan het spel en die is al snel beter dan de meeste menselijke spelers omdat ie pixel perfect kan mikken en leaden.

Maar er zijn ook al POCs op youtube waar mensen laten zien dat ze middels een collision een UEFI driver signature hijacken om zo een cheat driver te installeren nog voor het OS start. De cheat software zelf draait vervolgens in Ring 3. Die software draaiden ze in de POC vanuit een IDE in debug mode, om het zo lastiger te detecteren te maken, maar ook omdat die software per implementatie aangepast moet worden vanwege hardware configuratie verschillen.
De cheat software maakt vervolgens API calls naar de UEFI driver en regelt op die manier DMA buiten het OS om. Met als resultaat ESP, recoil compensation en aim assist in Valorant.
R4gnax
29 maart 2024 09:17
Mooi uitgewerkt artikel, maar het mist een paar cruciale punten.

Zo is het heel mooi dat er allerlei meningen van de anti-cheat makers gehoord zijn over het benodigd zijn van hun eigen kernel-mode drivers om cheaters de pas af te snijden, maar wordt dit lijkt het at face value aangenomen als de waarheid-en-niets-als, wanneer er bijv. geclaimd wordt dat dit nodig is om te garanderen dat de kernel niet de toegang kan manipuleren tot Win32 APIs voor het game proces, of het geheugen van het gameproces niet kan manipuleren.

Dat is de halve waarheid. Een meer complete waarheid is dat Microsoft zelf sinds Windows 8 al een systeem heeft waar het geheugen van user mode processen beschermd kan worden tegen manipulatie middels extra safeguards die gewaarborgd worden door een afgeschermd deel v/d kernel - waar ook kernel mode drivers geen verdere toegang toe hebben. Dit was origineel ontworpen voor client-side DRM oplossingen voor het afspelen van media, maar zou ook gewoon dienst kunnen doen als beschermlaag tegen geheugen manipulerende cheats.

De grote vraag is dan ook hoeveel van een anti-cheat oplossing daadwerkelijk in kernel space moet draaien en hoeveel er terug gebracht zou kunnen worden naar user mode processen, om daarmee radicaal het risico op privilege escalation in te dammen, alsmede het risico op corruptie van data in de kernel en een BSOD.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 04:15]

Thorami @R4gnax29 maart 2024 10:51
Drivers die cheat-developers maken gebruiken veelal Direct Memory Access om RAM uit te lezen. Dit is dus geen echte verdediging. Methodes om bescherming in de Windows-kernel uit te schakelen zijn ook wijdverspreid.
R4gnax
@Thorami29 maart 2024 19:13
Drivers die cheat-developers maken gebruiken veelal Direct Memory Access om RAM uit te lezen. Dit is dus geen echte verdediging. Methodes om bescherming in de Windows-kernel uit te schakelen zijn ook wijdverspreid.
We hebben het hier over een beveiliging die voor zover ik begrepen heb, in een hypervisor draait die buiten de normale kernel gehouden wordt. Noch user space, noch kernel space, kan daar mee zieken.

Zie bijv. https://learn.microsoft.c...user-mode--ium--processes
The clear security benefit is isolation of trustlet user mode pages in VTL1 from drivers running in the VTL0 kernel. Even if kernel mode of VTL0 is compromised by malware, it will not have access to the IUM process pages.
Kernel-mode cheats, uitgeschakeld.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 04:15]

AuteurYannickSpinner Redacteur @R4gnax29 maart 2024 09:38
Bedankt voor de feedback! Ik heb met het hoofdstuk 'Gebrek aan transparantie' en enkele alinea's in de rest van het artikel geprobeerd te illustreren waarom het ten eerste moeilijk is om verder dan face value te gaan en met de nodige nuancering hoop ik dat lezers de context die je formuleert inderdaad begrijpen; het is met de beschikbare informatie zeer lastig om een compleet beeld te vormen.
lordfragger 29 maart 2024 07:13
Het is geen geheim dat een aanzienlijk deel van de gamingcommunity zich hoe dan ook kritisch uitspreekt over het geven van kerneltoegang. Tegelijkertijd worden games met deze technologie desondanks massaal gespeeld.
Zou er van die spelers meer dan een paar procent zelfs maar een idee hebben wat zo'n kernel module/driver betekent en potentieel kan? Buiten dat ze op windows een keer extra op OK moeten klikken om toestemming te geven...
Heroic_Nonsense @lordfragger29 maart 2024 07:34
Hoe bedoel je dat?

Ik denk dat veel van de klagers wel weten dat je eigenlijk niets op kernellevel wil (behalve processen binnen het OS zelf dan, en wellicht zaken als rootkitdetectie/antivirus), omdat het gelijk staat aan volledige en vrije toegang tot het systeem. Vergelijk het met een inbreker die zich laat insluiten in een winkel om vervolgens s'nachts rustig zijn gang te kunnen gaan.

Mijn persoonlijke mening is dat het tegenhouden van cheats een minder zwaar weegt dan de veiligheid van de andere data op je systeem - dit soort software heeft eigenlijk niets te zoeken op dit niveau. Het is een behoorlijk groot probleem dat ook in deze software gaten zitten waar zero days beschikbaar voor komen, waardoor je anti-cheat ineens een rootkit is die je zelf hebt geïnstalleerd.

Misschien wordt het eens tijd dat Windows een echte gamemode krijgt, waardoor dit soort software alleen in die modus hoeft te werken (en de game zelf uiteraard ook), terwijl alle andere zaken die je met je PC doet in een andere modus plaatsvinden waar deze kernelleveltoegang onmogelijk wordt gemaakt. Dat de game dan alleen in die gamemode draait, is dan een gegeven natuurlijk.
redniels @Heroic_Nonsense29 maart 2024 10:27
Mijn persoonlijke mening is dat het tegenhouden van cheats een minder zwaar weegt dan de veiligheid van de andere data op je systeem
Helemaal mee eens. Oplossing: niet gamen op je "werk" hardware, enkel door het bedrijf goedgekeurde software gebruiken, je netwerk segmenteren en je data niet in de cloud maar op lokale storage opslaan. Zorg dan ook voor een goede lokale backup.

En al deze regels maken "thuis" IT onbetaalbaar. En zie hier, we zijn weer terug bij af.

end of the day: wat voor jou een spelletje is voor een ander hun werk en dat moet beschermd worden. vanuit het oogpunt van arrowhead is de integriteit van hun data waardevoller dan jouw word docjes.

Ik heb ook geen betaalbare oplossing behalve hetgeen wat ik hierboven stel. En ik houd me er ook niet aan btw, ik gebruik gewoon onedrive naast mijn NAS, ik game op mijn dikke PC waar ik ook vaak mijn werk op uitvoer, ik maak gebruik van TP link omada cloud en mijn netwerk thuis is niet geheel gesegmenteerd omdat zowel vrouw als kinderen het allemaal als vervelend ervaren. (sonos niet meer op een eigen netwerk, dat soort dingen) En ook op de pihole heb ik google ad services moeten toestaan. Onder protest maar ja, ik heb de discussie verloren. Ze vonden de "aangeraden voor jou" voorstellen van google shopping belangrijker dan privacy.

En potverdikkie Helldivers2 is een van de allerleukste game belevingen van de laatste 5 misschien wel 10 jaar. Ik slik gewoon die Nguard dinges.
Heroic_Nonsense @redniels29 maart 2024 13:47
Dat je je werk-PC gescheiden houdt van je game-PC is nog tot daar aan toe, en kun je wellicht nog wel eisen van je werkgever (of andersom), of aftrekken van de belasting als zelfstandige.

Maar of je nu wel of niet 'werkt' op je PC - het is nog steeds niet wenselijk dat er kernelleveltoegang is voor dergelijke tooling. Dat niveau kent gewoon te veel vrijheden, vooral als de software gecompromitteerd is.

Er is namelijk meer dan 'werk' wat je op een PC kan doen en niet direct iets met games te maken heeft, maar waar deze anticheatsoftware dan wél toegang tot moet hebben. Een financiele transactie in zoiets als Steam bijvoorbeeld, of gewoon internetbankieren, of een mailtje sturen, privefoto's bekijken, surfen, je medisch dossier inzien bij je ziekenhuis - allemaal zaken die gevoelig (kunnen) liggen en waar gecompromitteerde software op kernellevel dus toegang tot heeft en dus kan inzien en zelfs op kan ingrijpen.

Dat moet allemaal mogelijk zijn zonder consumenten met een tweede machine op te zadelen. Dus stel ik voor dat het OS het regelt door een aparte modus waar anticheatsoftware zijn gang kan gaan, en een modus waar die software dat niet kan.

Ik snap dat games voor een deel van de bevolking een inkomstenbron is, en dat vanuit hun referentiekader ("geld verdienen") alles te verantwoorden valt. Maar er zijn grenzen. Niemands financiële gewin zou belangrijker mogen zijn dan wat ik hierboven beschrijf. Bovendien hebben we het hier over anti-cheat, en niet over DRM.

Platenmaatschappij Sony BMG heeft ooit geprobeerd om hun financiële gewin op een soortgelijke manier te beschermen. Stopte je een van hun Audio-CD's in je PC, dan werd er software geïnstalleerd die het OS aanpaste en zo voorkwam dat de CD geript kon worden. Wat men er niet bij vertelde, is dat deze software op kernellevel geinstalleerd werd, onzichtbaar gemaakt werd voor alle gebruikers en andere software en niet meer verwijderd kon worden zonder je hardddisk te formatteren (je OS kon er namelijk niet bij). Men vertelde er ook niet bij dat die software een uitgebreid gebruikersprofiel aanlegde en informatie naar de servers van Sony doorstuurde over wat jij allemaal met je PC uitvrat.

Dat was al vervelend, maar het werd nog veel vervelender toen die software zo lek als een mandje bleek te zijn en er opeens miljoenen PC's wereldwijd geheel vrijwillig van een rootkit voorzien waren door hun eigenaren, die actief misbruikt kon worden door kwaadwillenden.

Dat zou een wijze les moeten zijn geweest voor de hele industrie. Maar blijkbaar zijn er nog steeds bedrijven die bovenstaand schandaal niet kennen, bagatelliseren of zelfs als voorbeeld zien hoe je je inkomstenbron kunt beschermen.

[Reactie gewijzigd door Heroic_Nonsense op 23 juli 2024 04:15]

FricoRico @Heroic_Nonsense31 maart 2024 11:48
En EA heeft ook geen schoon verleden wanneer het gaat om hun launchers. Ze hebben eerder al onder vuur gelegen voor dubieus gedrag van bijvoorbeeld de Origin launcher.

Daarnaast blijkt hun Privacy Policy voor hun nieuwe kernel level anti-cheat ook dubieus te noemen.

En mocht EA al te vertrouwen zijn, wat ik absoluut niet doe, is het maar een kwestie van tijd tot het eerste bericht naar buiten komt dat de kernel level een zero-day bevat. Een maker van spelletjes heeft niets te zoeken in kernel space, want ze bewijzen keer op keer dat ze security niet op orde krijgen.

Jammer dat Battlefield V ook geupdate wordt, ik speelde die nog wel eens op Linux. Gelukkig zijn er nog mega veel andere games die ik kan spelen.
lordfragger @Heroic_Nonsense29 maart 2024 08:00
Ik doelde vooral op de massa die dit soort games wel speelt. Degenen die klagen zullen inderdaad wel weten dat deze manier van werken ernstige risico's inhoudt (of het zijn cheaters die het nu lastiger hebben :+ ).
Coolstart @lordfragger29 maart 2024 20:00
Ik ‘klaag’ ook omdat ik op mijn Mac M1 games met anti-cheat niet kan spelen omdat het via een emulator moet draaien.

Ze verliezen sowieso ook inkomsten omdat die game niet draaien op Macs. Zeker nu Apple stevige GPU’s aan het aanbieden is kan dat wel doortellen. Of die verliezen doorwegen tegenover de voordelen kan ik natuurlijk niet zeggen.
field33P @Heroic_Nonsense29 maart 2024 17:18
Bovendien is mijn vermoeden dat we maar één groot beveiligingsincident wat mede mogelijk gemaakt wordt door misbruik van een ondertekende anticheatdriver verwijderd zijn van Microsoft die besluit om categoraal geen anticheatdrivers meer te gaan ondertekenen en de bestaande ondertekeningen in te trekken. Dan zijn de kleine kapitalen die de ontwikkelaars uitgegeven hebben met een pennenstreek weggevaagd.

Vergeet niet dat Microsoft al eens SafeDisc, SecuROM en Starforce om zeep geholpen heeft. Niks weerhoudt ze ervan om hetzelfde hiermee te herhalen als het een beveiligingsdreiging wordt.
R4gnax
@field33P2 april 2024 20:49
Dat kan Microsoft tegenwoordig ook nog eens triviaal eenvoudig verantwoorden door voor de implementatie van anti-cheat te verwijzen naar de techniek voor Isolated User-Mode (IUM) processen die ze sinds Windows 10 officieel ondersteunen. Daarmee kan een user-mode proces draiien binnen een tamper-proof opzet die middels een hypervisor-gebaseerde splitsing van zowel de kernel als de user-mode, beveiligd is. Zonder dat er toegang tot de kernel voor nodig is.

Dit is een mechanisme dat origineel speciaal gemaakt was voor client-side decryptie-modules voor DRM in Windows 8, maar sedert uitgebreid is en geschikt is gemaakt voor generiek gebruik.

Programma's die in deze vertrouwde ruimte mogen draaien, noemen ze trustlets. (Naar de bestaande technische term voor een klein geisoleerd proces dat één bepaalde kerntaak vervult: een worklet.)

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 04:15]

Mr.Monk @Heroic_Nonsense29 maart 2024 10:02
Klinkt als een goed plan zon gamemodus. Maar dan krijg je hetzelfde als nu. Die Cheatsprogramma's draaien ze lekker buiten die gamemodus.. en kan het nog niet gedetecteerd worden.
PdeBie @Mr.Monk29 maart 2024 10:44
Klinkt als een goed plan zon gamemodus. Maar dan krijg je hetzelfde als nu. Die Cheatsprogramma's draaien ze lekker buiten die gamemodus.. en kan het nog niet gedetecteerd worden.
Nee, die gamemode moet zo gemaakt worden dat er geen communicatie naar buiten mogelijk is op de machine. Enige verkeer wat in en uit die gamemode mag gaan is het benodigde netwerkverkeer naar het internet voor online multiplayer.

[Reactie gewijzigd door PdeBie op 23 juli 2024 04:15]

Mr.Monk @PdeBie29 maart 2024 13:47
En je muis, toetsenbord, muis software, geluidskaart etc dan? Die moeten allemaal bij die gamemode kunnen.

Dat zijn allerlei apparaten en software die buiten die bubble moeten kunnen communiceren.
LongTimeAgo @lordfragger29 maart 2024 09:34
Gezien de verkopen van Helldivers 2 geeft echt het gros van de mensen geen ene zier om wat ze op hun PC in hun kernel stoppen en het potentiële gevaar wat ze er mee binnenhalen.
nPGG (nProtect GameGuard) zorgt al voor 20 jaar hoofdpijn bij vele developers en gamers in hun games. Zo veel zelfs dat veel games deze soms snel, soms pas na jaren, deze software uit hun games halen omdat het 1 van de minst effectieve Anti-cheats is en ook 1 van de meest discutabele.
Hansie9999 @LongTimeAgo29 maart 2024 10:25
Bij mij voor moment de hoofdreden dat ik Helldivers 2 nog niet heb, want het is denk ik ECHT wel mijn type game :( :(

Vind het vooral redelijk debiel dat die anti cheat hier in zit, is verdorie een PvE Co-Op spel ???

Moest het nu serieus in prijs zakken en ik door een mirakel meer game tijd zou krijgen dan zou ik zelfs misschien verleid zijn om het aan te schaffen, maar nu houd vooral die anti cheat me tegen.

Wel spijtige zaak natuurlijk, heb cheaten op zich nooit begrepen :(
Bij wedstrijden waar je 10.000 euro kan winnen kan ik nog een beetje de reden zien (begrijp het ook wel nog niet)
Maar gewoon thuis zitten cheaten ? wat ben je daar nu mee, je weet dat je NIET goed bent want je hebt cheats nodig, en als ik een duidelijke cheater zie, dan wordt het mijn missie die avond om die lul te killen, kan me geen reet schelen dat ik dan 100+ keer dood ga, ik kill hem meestal wel nog een paar keer, en dat bewijst dan dat hij nog een GROTERE looser is want zelfs MET cheats verliest hij dan !!!! :)
timeraider @Hansie999929 maart 2024 10:46
Vind het vooral redelijk debiel dat die anti cheat hier in zit, is verdorie een PvE Co-Op spel ??
Een PvE Co-op spel MET ingame store en microsotransactions.
Denk dat het em daar in zit of niet? :D
Ik denk dat mensen die aimbot gebruiken in Helldivers 2 niet het probleem zijn dat ze willen ontwijken
bamboe @timeraider29 maart 2024 12:15
Als je het stukje gelezen had staat er precies in wat het probleem was bij helldivers cheaters, iedereen in het team kreeg 9k sampels.
DragonSlayer666 @bamboe29 maart 2024 13:21
Misschien een naïeve vraag, maar wat maakt dat uit?
Ik heb veel Payday2 gespeeld, ook met hackers waardoor je miljoenen dollars kreeg en honderden keer meer XP dan de bedoeling was. Met dat geld kocht je dan andere guns die niet "goed" waren maar wel leuk eruit zien. Had 0,0 impact op de gameplay, doordat je toch al jouw skills en loadout op elkaar had afgesteld.

Ja, het was jammer als je een uur bezig was met een stealth missie en een cheater zette ineens detectie uit waardoor je niet meer kon verliezen. Achja, dan maak je ff de heist af en door naar de volgende.
AuteurYannickSpinner Redacteur @DragonSlayer66629 maart 2024 13:59
Dat mag een ieder voor zichzelf bepalen, maar voor mij is een game persoonlijk verpest als ik beloningen krijg die ik niet zelf verdiend heb. Ik zou niet zelf hoeven moeten managen welke beloningen legit zijn en welke niet.
Een nog pijnlijker voorbeeld: enkele jaren na de release van Modern Warfare 2 (de eerste) was er een serverhack in omloop waarbij je alle wapens en attachtments vrijspeelde zodra je een server toetrad. De hele hook van Call of Duty is wapens vrijspelen en pronken met je gouden guns. Ik heb meermaals mijn account gereset en na de zoveelste onvrijwillige cheat ben ik noodgedwongen gestopt met spelen.
Hans1990 @DragonSlayer66629 maart 2024 14:19
Ik heb Helldivers 2 gekocht (helaas zonder kennis genomen te hebben van deze "rootkit" anti-cheats) maar hiervoor veel Deep Rock Galactic gespeeld.

Het punt bij deze spellen is dat er geen storyline in zit. Dit vind ik zelf prettig, want met andere games rush ik die toch door om in de 'free game' terrecht te komen. De replay waarde komt uit "tech" trees en seasonal content. In DRG heb ik inmiddels 350 uur zitten en nog steeds niet alle achievements, of alle weapon overclocks of hoedjes bij elkaar gespeeld. Maar elk seasonal event starten we het spel toch weer even op voor een paar potjes.

Mijn save is daarmee eigenlijk "het spel" voor mij. Wat valt er anders nog te onderscheiden als early en end game? Het is verder geen RPG o.i.d., dus enkel hoeveel je hebt vrijgespeeld telt. Als je dat kunstmatig op 999,999,999 zet is voor mij de lol er meteen van af. Nu zal het mij ook geen reet interesseren wat anderen er mee doen, maar modded servers of andere 'hacks' waarmee ik direct alles unlock zou ik erg jammer vinden. Dat laatste is bij mij in TF2 keer gebeurd, helaas.
LongTimeAgo @Hansie999929 maart 2024 10:59
Klopt. Wil je écht het spel spelen waarbij nPGG relatief 'weinig' op je PC kan uitvoeren? Dan moet je spelen via Linux.
De Proton sandbox die houdt de teugels aardig strak aangetrokken en nPGG kan vrijwel niets onder Linux.
Cid Highwind @LongTimeAgo31 maart 2024 03:31
Dat was ook mijn persoonlijke oplossing: even een aparte partitie aanleggen, Linux installeren en hier enkel even Steam en HD2 er op. Klaar.

Is helaas geen oplossing voor alle games met een dergelijke beveiliging.
PdeBie @Hansie999929 maart 2024 10:50
Bij mij voor moment de hoofdreden dat ik Helldivers 2 nog niet heb, want het is denk ik ECHT wel mijn type game :( :(
Helldivers 2 staat al een poosje op mijn wishlist, maar als ik dan lees dat de anti-cheat amper te verwijderen is (zelfs na de-installatie van het spel) en actief blijft op je systeem denk ik hmmmmmm......
AuteurYannickSpinner Redacteur @PdeBie29 maart 2024 14:09
Ja en nee. Het klopt dat anticheats soms geïnstalleerd blijven bij verwijdering van een game omdat ze ook voor andere games gebruikt kunnen worden. Helldivers 2 zou daarentegen bij deïnstallatie automatisch nProtect deïnstalleren. Er is ook een uninstaller (:\SteamLibrary\steamapps\common\Helldivers 2\tools\ en dan gguninst.exe) en dezelfde tool kun je ook via de GameGuard-website vinden. Na deïnstallatie is er geen enkele indicatie dat het programma actief blijft.

[Reactie gewijzigd door YannickSpinner op 23 juli 2024 04:15]

BenVenNL @Hansie999929 maart 2024 11:35
Denk dat het vooral narcistische mensen zijn. Die het beeld hebben dat zijn gewoon de beste moeten zijn. Als iemand anders dan beter is, dan moet die wel cheats gebruiken, dus is het gebruik van cheats voor zich zelf dan ook makkelijk te verantwoorden.

Vaak ook gevoed door ouders met de instelling, we laten onze kleintjes altijd winnen bij spelletjes, krijgen ze lekker een positief zelfbeeld van. Tot ze in de echte wereld terecht komen en gelijk in foetushouding kruipen omdat ze niks mee cadeau krijgen.
Jaldea @Hansie999929 maart 2024 14:49
Probleem met dit soort Co-op games is dat je zelf de game wil spelen en content wil unlocken.
Als je 3 rondes ineens van lvl 5 naar lvl 50 gaat en ineens alles unlocked is, inclusief 9999 credits voor alles, dan is de lol er na een tijdje al snel van af.

Voor dit soort games is het leuk om nieuwe dingen te unlocken, de uitdaging om credits te verdienen of te verliezen als je te hoge moeilijkheidsgraad speelt.

De hoofdreden dat ik dit spel alleen samen speel met mensen die ik ken of ken vanuit een community en geen randoms die mijn profiel/account/game permanent kunnen verkloten.
joostiphone @Hansie999929 maart 2024 15:14
Het enige cheaten wat ik me voor kan stellen is dat je het doet om te voorkomen dat je niet 100.000-en uren hoeft te spelen en gewoon een fatsoenlijk gamma aan wapens kan krijgen en ze met een soort van trainer unlocked. Ik vind de gameplay van COD wel lekker, maar het uitmelken van de gebruikers om iets te krijgen is echt van den zotte.

En daarnaast, als ik coop speel met een maatje, vinden we het wel leuk om door levels te raggen zonder door iedere scheet dood te gaan. Dan zou cheat-software wel helpen mits de instellingen van het spel het niet toelaat je flexibeler door een level te gaan.

Maar door het te gebruiken om te winnen (door godmode etc.) dat is sneu.
emeralda @Hansie999929 maart 2024 15:39
Ik speel videogames maar voor mij zijn ze niet zo belangrijk dat ik me druk maak over of andere mensen cheaten. Its only a game :O
redniels @LongTimeAgo29 maart 2024 10:33
het wordt eruit gehaald omdat het geld kost.Je betaald vaak per user of periode voor dit soort dingen.
op het moment dat de kosten niet meer opwegen tegen de baten dan wordt het verwijderd.

Alles is SaaS tegenwoordig. Ook dit soort tools.
nullbyte @redniels29 maart 2024 20:56
De cheat software is ook SaaS
bamboe @LongTimeAgo29 maart 2024 14:24
Het is onoverkomelijk dat ze nu in de kernel beland zijn.
Cheat devellopers houden zich niet aan de regels, wanneer ze kunnen zullen ze zich in de kernel nestelen om betere cheat en financiele resultaten te behalen. Als game develloper kan je dan alleen nog maar ook in de kernel gaan om dit te stoppen, doe je dat niet dan verlies je zeker de battle als de cheat software in de kernel zit en jij niet.
biggydeen2 @lordfragger29 maart 2024 11:50
Nee, want in de praktijk levert deze software helemaal geen probleem op. Dat een progamma toegang heeft tot de kernel wil niet zeggen dat het niet veilig is.
D0phoofd @lordfragger29 maart 2024 12:07
Het zijn een heel select aantal mensen die daar wel een idee over hebben en daar expliciet niet mee instemmen.

Voor het overige deel zal het hun reet roesten wat het doet/inhoud zo'n anti-cheat. Ze willen die game gewoon spelen. Op Windows is het immers standaard om 'OK OK next Accept' te klikken.

EAC en anderen zeggen compleet alles af te vangen, maar we hebben toch gezien wat er mogelijk was in Apex [1]? Ik vind het kwalijk dat een game-dev de 'pleister' plakt in de vorm van intrusive AC-software, maar hun engine/servers zijn zo lek als een zeef, zo blijkt.

Client-side AC is leuk en vangt al die exploits af lokaal, maar de machine is nog steeds (fysiek) in controle van de eigenaar. Dat win je niet met software. De sever (code) is wel van de developer, maar ik heb het idee dat niet meer belangrijk genoeg is "want er is een ring-0 AC op de client".

[1] nieuws: Respawn voert updates door na hack Apex Legends-finale
paul92 29 maart 2024 06:18
Mooi artikel!

Wordt nog interessant hoe werkgevers in de toekomst om gaan met prive devices die met nauwelijks te detecteren kernellevel software aan boord op de bedrijfsapplicaties willen inloggen.

Moet je dan individueel al die anticheats gaan weren?
AtlAntA @paul9229 maart 2024 07:18
Je logt niet in op je werkomgeving met je game machine. Zo simpel als dat.

In het verlengde daarvan game je niet op je werkmachine. Beide zaken fysiek gescheiden houden lijkt mij het beste advies.
JeroenNietDoen @AtlAntA29 maart 2024 07:47
In het verlengde daarvan game je niet op je werkmachine.
Het zal je verbazen hoeveel mensen het als vanzelfsprekend vinden dat hun zakelijke laptop ook voor privé gebruikt mag worden. Heb wel eens discussie met 2 collega's gevoerd die hun beklag deden over de inrichting van hun laptops, die gaven ook gewoon aan geen device te hebben en verwachten van werkgevers dat zij faciliteren voor privé gebruik. Ik gok zelfs dat zo'n 75% van onze werknemers geen eens een privé device hebben.

Ik heb zelf gewoon een volledige setup thuis, bureau met goede stoel. Die gebruik ik dan wel om op te werken als ik thuiswerk. Maar goed, mijn thuiswerk gaat niet verder dan M365 en andere SAAS oplossingen.
Kees BOFH @JeroenNietDoen29 maart 2024 08:31
Dat komt door gewenning; het is altijd mogelijk geweest en nu "ineens" niet meer.

Daarnaast staat er in vacatures vaak als pluspunt dat de werknemer een laptop krijgt. Dat is alleen een pluspunt als je die laptop ook prive kan gebruiken. Helaas lopen HR en IT nog wel eens langs elkaar heen, en als het niet mogelijk is om de laptop fatsoenlijk prive te gebruiken dan is dat natuurlijk geen pluspunt, maar het staat wel zo in diverse documenten.
Dennism @Kees29 maart 2024 11:44
Er zijn natuurlijk wel gradaties in privé gebruik. Ik kan me bijvoorbeeld prima indenken dat veel werkgevers het prima vinden dat de medewerker de laptop privé gebruikt voor Office software, de belastingaangifte of bijvoorbeeld wat media consumptie.

Maar dat bijvoorbeeld het installeren van (bepaalde) applicaties met een verhoogd veiligheidsrisico niet mag. Of dat er wat alarmbellen af gaan wanneer bepaalde zaken gedetecteerd worden door de beveiligingssoftware of het remote management systeem.

Zo zullen in veel gevallen gebruikers ook geen admin zijn op een zakelijksysteem, voor veel handelingen is dat prima, want admin zijn is veelal niet nodig bij dagelijks gebruik, maar sommige zaken willen echter niet zonder dat je admin bent.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 23 juli 2024 04:15]

RonnnL @JeroenNietDoen29 maart 2024 08:44
Het moet toch mogelijk zijn op een laptop twee *volledig* gescheiden omgevingen te draaien, één voor werk en één voor privé? Het is nogal zonde (e-waste, kosten) dat ik thuis een tweede apparaat moet aanschaffen terwijl ik er maar één tegelijk kan gebruiken?

Vergelijkbaar met types die ik met drie separate telefoons rond zie lopen, terwijl dat met een paar parallelle simkaartjes op te lossen moet zijn.
JeroenNietDoen @RonnnL29 maart 2024 08:47
Het moet toch mogelijk zijn op een laptop twee *volledig* gescheiden omgevingen te draaien, één voor werk en één voor privé?
Dat is zeker mogelijk, maar waarom moet jouw werkgever dat faciliteren dan. Werkgever moet resources, tijd en geld besteden zodat jij geen laptop hoeft te kopen. Daar komt bij dat men ook de ondersteuning verwacht wanneer er wat aan de hand is.
Het is nogal zonde (e-waste, kosten) dat ik thuis een tweede apparaat moet aanschaffen
Je moet helemaal niks. Als je werk zou hebben waarbij je geen laptop gebruikt, dan zou je toch ook een device prive kopen.

Mag je werkgever het dan ook omdraaien, je hebt toch wel een prive device, waarom zouden wij je dan een tweede device geven, das toch zonde van het geld en de e-waste?

[Reactie gewijzigd door JeroenNietDoen op 23 juli 2024 04:15]

JayPe @JeroenNietDoen29 maart 2024 10:11
[...]
Mag je werkgever het dan ook omdraaien, je hebt toch wel een prive device, waarom zouden wij je dan een tweede device geven, das toch zonde van het geld en de e-waste?
True. En mijn werkgever geef ik dan ook géén administratieve toegang tot mijn privé devices. (dubbele telefoon dus)
RonnnL @JeroenNietDoen2 april 2024 09:50
Ik vind het E-waste argument alleen al een goede reden om dit te faciliteren. Je ontkomt niet aan de noodzaak van een device voor o.a. thuisadministratie dus je 'moet' links- of rechtsom toch iets regelen thuis. Softwarematig hoedt een bedrijf helemaal niets te ondersteunen als het echt om volledig gescheiden omgevingen gaat. Ondersteuning geven bij hardwaredefecten moet het bedrijf sowieso. Het aantal gebruiksuren thuis valt volledig in het niet bij die op het werk dus vandaar dat ik het logisch vind dat het bedrijf investeert in het apparaat.

Samengevat: Nee, het bedrijf moet niets, maar het zou qua duurzaamheid en financieel voordeel een mooie geste zijn.
mac1987 @JeroenNietDoen29 maart 2024 10:18
Dit creëren werkgevers ook door in de werving sterk gebruik te maken van "Een nieuwe telefoon en laptop van de zaak!".
Als het puur en alleen gebruikt mag worden ter ondersteuning van bedrijfsprocessen, dan hoef je dat ook niet te benadrukken als een voordeel voor de medewerker. Bouwbedrijven werven namelijk ook niet met "Helm en handschoenen van de zaak!".
Hier speelt vaak een discrepantie tussen recruitment en IT, waarbij de verwachtingen v.w.b. privégebruik voor de medewerker al gemaakt zijn door de eerste, waarna de tweede daar een ander beeld bij heeft en daarnaar handelt.

Edit: ik zie nu dat @Kees eerder al hetzelfde in andere woorden heeft gezegd.

[Reactie gewijzigd door mac1987 op 23 juli 2024 04:15]

Woeps @JeroenNietDoen29 maart 2024 10:51
Ik weet niet hoe het in Nederland is maar ik betaal in België belasting voor het "persoonlijk" gebruikt van mijn werklaptop.

Zelfs als je kan aantonen dat deze enkel voor werk word gebruikt moet je die belasting vaak toch betalen.
Dus als ik er voor betaal is mijn rednering dat mensen deze ook voor alles persoonlijk mogen gebruiken.


Zelf doe ik dat niet omdat ik het dan moeilijk vind werk en prive gescheiden te houden. Maar ik snap het wel.
mjtdevries @Woeps29 maart 2024 16:14
Dat betaal je waarschijnlijk omdat je werkgever specifiek aangeeft dat de laptop ook voor persoonlijk gebruik is.

In Nederland is dat bij laptops volgens mij vrij zeldzaam, maar weet het van mijn Belgische collegas.
Wij hebben wel een smartphone van de zaak waarbij specifiek is aangegeven dat je die prive mag gebruiken en daar moesten we in het verleden ook belasting voor betalen.

Maar doordat ze in België belasting betalen weet ik ook dat ze problemen hebben met de security van de laptops. Want dan kan je het niet maken om de eindgebruiker te verbieden er zelf software op te installeren.

In Nederland geven we toestemming voor beperkt prive gebruik, zolang dat lukt binnen de security maatregelen. Maar we gaan geen security policies versoepelen om prive gebruik mogelijk te maken. En HR maakt ook geen reclame dat je een laptop krijgt voor prive gebruik.
Hobbit13 @AtlAntA29 maart 2024 08:00
In het verlengde daarvan game je niet op je werkmachine.
Op een zakenreis zou ik dat niet vreemd vinden. Ik game niet, maar kijk wel films op m'n werk laptop als ik in een hotel zit voor werk.

Je gaat niet twee laptops meeslepen, als je voor de baas onderweg bent.

In het algemeen zal je de eindgebruiker sowieso moeten vertrouwen als je 'm admin rechten op een werkPC geeft. En vervolgens je netwerk omgeving zo inrichten dat de schade beperkt blijft tot één PC als er toch iets mis gaat. Dit is zeker niet triviaal, en daarom hebben de meeste eind-gebruikers van zakelijke PCs bij grote bedrijven ook geen admin rechten.
IngamerX @Hobbit1329 maart 2024 08:12
Mijn werklaptop zit potdicht. Kan geen netflix streamen, niks installeren. Heb daar in het begin wel even moeite mee gehad om begrip voor te hebben. Maar nu ben ik het gewend en snap ik het ook heel goed.

Met deze ontwikkelingen is het de verantwoordelijkheid van een onderneming om de eigen security (en dus dat van devices van personeel) op orde te hebben. Voor privé (ontspanning, ontwikkeling) kan je een eigen device gebruiken lijkt mij? Op zakenreis kan je een privé tablet meenemen voor films/series?
Als je het een vorm van beloning vind, of zelfs vind dat jij recht hebt op een device voor ontspanning tijdens een zakenreis, zou je nog een regeling kunnen trachten te treffen waarbij je als medewerker een vergoeding krijg voor een private device?

Tot slot de private devices. Gegeven de ontwikkelingen kan je natuurlijk zelf maatregelen treffen door een prive administratief system apart te hebben van een game systeem. Als consument denk je dan natuurlijk; slaat helemaal nergens op, zou toch niet nodig moeten hoeven zijn..
Maar dit artikel bevestig dat kernel level access al bestaat en al een risico is. Dus wellicht; better safe than sorry?

[Reactie gewijzigd door IngamerX op 23 juli 2024 04:15]

JustRob @Hobbit1329 maart 2024 09:20
Afhankelijk van de sector ga je wel zeker 2 laptops meenemen als je op je reis privé dingen wil doen. Sterker, door nieuwe wet- en regelgeving worden die eisen voor bedrijven alleen maar strakker en zal app-control bij meer en meer bedrijven een gegeven zijn.
nullbyte @Hobbit1329 maart 2024 21:06
Je gaat niet twee laptops meeslepen, als je voor de baas onderweg bent.
Gamen op een reguliere Laptop is ruk, je speelt er in ieder geval geen Helldivers 2 op. Dan is de vraag waarom heb je een gaming laptop voor je werk. Iets dat ook niet al te veel voor zal komen. Een bedrijf dat laptops voor werk aan medewerkers verstrekt geeft meestal geen gaming laptops uit.

Dus ja, ik heb er 2 mee, vooral het HP'tje van mn werk weeft niks.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 23 juli 2024 04:15]

bzzzt @AtlAntA29 maart 2024 07:27
Absoluut, maar leg dat eens uit aan de “bring your own device” voorstanders…
Goderic @bzzzt29 maart 2024 07:53
Een werkgever moet het nodige materiaal voorzien, ze kunnen byod niet verplichten.
SirBlade @Goderic29 maart 2024 11:58
BYOD is (bijna) nooit een verplichting. De IT afdeling heeft over het algemeen een hekel aan BYOD voor gewone gebruikers en proberen het altijd tegen te houden. In de praktijk zie je voornamelijk 3 scenario's:

Werknemers die niet met 2 smartphones (werk en prive) willen rondlopen en daarom hun werk simkaart in het tweede slot van hun prive smartphone stoppen.

Werknemers die betere/andere apparatuur willen gebruiken dan de werkgever levert. Denk hier bij aan mensen met bovengemiddelde hardware of Apple/Linux gebruikers.

Een manager die de standaard apparatuur niet genoeg status vind hebben en daarom voor zijn afdeling zelf hardware aanschaft (meestal Apple apparatuur).
lenwar
@Goderic29 maart 2024 13:22
Klopt. En als jouw werkgever een detacheerder is? Dan kan de opdrachtgever daar prima een eis over stellen.
(Los van hoe slim/zinvol het is)

Edit: Ik zit trouwens te denken. Een computer is een stuk gereedschap. Moet een kok in een restaurant ook niet z’n eigen messen hebben? (Ik zou het oprecht niet weten)

[Reactie gewijzigd door lenwar op 23 juli 2024 04:15]

Goderic @lenwar29 maart 2024 14:29
Klopt. En als jouw werkgever een detacheerder is? Dan kan de opdrachtgever daar prima een eis over stellen.
Het is tussen je werkgever en je opdrachtgever om te bepalen wie van de twee het materiaal ter beschikking stelt.

Je draait het om, een kok moet niet zijn eigen messen hebben, de werkgever moet die voorzien. BYOD is even zot als verwachten dat een kok zijn messen van thuis meeneemt naar het werk om mee te koken.
lenwar
@Goderic29 maart 2024 15:04
Ik draai niks om. Ik vraag me af of dat zo is of niet. Ik zou het niet weten schreef ik er ook bij.

Of het zot (ben het met je eens overigens) is, kan zijn, maar wat zegt de wetgever er over.
Misschien is het prima toegestaan?

En stel dat je werkgever je iedere drie jaar (of zo) een bedrag geeft om een eigen computer te kopen?

Ik zou het echt niet weten…
Goderic @lenwar29 maart 2024 15:33
Dat bestaat, maar dan is de computer van je werkgever en jij betaalt daar dan belasting op voordeel van alle aard op (in België, in Nederland bestaat waarschijnlijk iets gelijkaardigs)
PCG2020 @Goderic29 maart 2024 15:53
(...) Je draait het om, een kok moet niet zijn eigen messen hebben, de werkgever moet die voorzien. BYOD is even zot als verwachten dat een kok zijn messen van thuis meeneemt naar het werk om mee te koken.
Er zijn legio beroepen waarin de werkgever voorziet in een budget voor z'n werknemers om de zaken aan te schaffen die voor het werk nodig zijn. Bij koks is het helemaal niet ongewoon dat daarmee 'eigen' messen worden gekocht. Elke kok heeft wat dat betreft namelijk z'n eigen voorkeuren en behoeften.

Voor BYOD geldt deels hetzelfde. Wanneer de werkgever voor extern ingehuurde mensen een laptop en een telefoon moet regelen, is dat natuurlijk geen doen. Daarbij komt ook nog dat die mensen vaak worden ingehuurd voor werkzaamheden waar ze júist hun eigen applicaties voor nodig hebben.
Goderic @PCG202029 maart 2024 20:24
In dat geval zijn die zaken dan ook gewoon eigendom van de werkgever, je hebt enkel zelf mogen kiezen.
himlims_ @bzzzt29 maart 2024 08:38
BYOP - Bring Your Own Problems :+
Mr.Monk @himlims_29 maart 2024 10:14
BYOD - Bring Your Own Disaster zeggen wij altijd :)
LongTimeAgo @bzzzt29 maart 2024 09:39
Ik blijf mij verbazen dat de werkgever van m'n vrouw er klakkeloos van uit gaat dat zij haar privé laptop moet gebruiken om vanaf huis bepaalde administratieve werkzaamheden moet kunnen uitvoeren. Gelukkig gaat het om een paar documentjes/excelletjes via de cloud en het web.
bzzzt @LongTimeAgo29 maart 2024 10:14
Een "paar documentjes" is alles wat je nodig hebt voor een groot privacy lek.
Nas T @AtlAntA29 maart 2024 07:55
Totdat één van je collega's een zoon heeft die een game heeft geïnstalleerd en je collega achteraf zegt: ja, maar dat was toch op zijn account?
Dan zouden de bedrijfsapplicaties dus moeten zien of er (ongewenste) kernellevel software actief is en de boel op voorhand moeten blokkeren of aan de andere kant verdachte activiteit registreren en het IP al dan niet tijdelijk) hard blokkeren, al is dat laatste reactief.
R4gnax
@Nas T29 maart 2024 09:10
Dan zouden de bedrijfsapplicaties dus moeten zien of er (ongewenste) kernellevel software actief is en de boel op voorhand moeten blokkeren
Dat is waarvoor je SecureBoot hebt en attestatie van ondertekende kernel-mode drivers tijdens boot, alsmede blacklists.
CriticalHit_NL @AtlAntA29 maart 2024 07:28
Je logt niet in op je werkomgeving met je game machine. Zo simpel als dat.
Virtuele machine(s) :Y)
En anders wel remote naar een werkmachine via VPN o.i.d.
vladimirN @CriticalHit_NL29 maart 2024 09:42
Is dat nog afdoende vraag ik me af?
Als programma's op kernel niveau interactie (kunnen) hebben, kan dan malware niet malicious data via low level communicatie naar je host zenden door jouw remote connection t idee te geven dat het de user is die de opdracht gaf? De malware zou t dan netjes kunnen laten versleutelen via de beveiligde verbinding
lenwar
@CriticalHit_NL29 maart 2024 15:07
VPN voegt natuurlijk niets toe hierin. Die tunnel heeft twee in- en uitgangen, waarvan één je computer is, en daar staat die malware nou net op.
Een remote desktop zou kunnen, mits de cliënt veilig is.
Sissors @paul9229 maart 2024 08:28
Maar dat heeft toch niks te maken met anti-cheat zaken? Ik zou me een stuk drukker maken over een niet te detecteren kernel level virus / malware, dan een niet te detecteren anti-cheat voor een spel.
zordaz @Sissors29 maart 2024 09:57
Ik zou zeggen: verdiep je even in die Sony rootkit casus van 20 jaar geleden. Je wil dit echt niet, het is bloedlink. En dan de ontwikkelaar die in het artikel de boel handig omdraait: 'Het is een kwestie van vertrouwen, alle software die je installeert kan gegevens stellen'. Ofwel: wat maakt het uit dat we iets op kernel niveau installeren.... Allemachtig: op welke management cursus heeft hij gezeten zeg? Wat een gotspe.
Sissors @zordaz29 maart 2024 10:16
Maar los van dat het een gotspe is, wat is nu inhoudelijk waarom hij het onjuist heeft? Ja als het kwaadaardig is, is het veel moeilijker weer weg te krijgen. Tegelijk als op compleet user level er malware draait op een PC, dan zou ik ook de handel formatteren.

Echter waarom is het fundamentele punt onjuist? Als jij software installeert op je PC die kwaadaardig blijkt te zijn, dan ben je sowieso genaaid. Ja met kernel level nog wat harder genaaid, maar dat wordt al snel vooral een academisch verschil: Ze hebben in beide gevallen eigenlijk al je data, en in beide gevallen is de oplossing alles opnieuw installeren, en al je wachtwoorden wijzigen.
zordaz @Sissors29 maart 2024 14:30
Hij heeft inhoudelijk gelijk en dat is juist het punt. Hij gebruikt dat hier als retorische truuk om anti-cheat op kernelniveau goed te praten (als afleidingsmanoeuvre) zonder inhoudelijk op de fundamentele nadelen en risico's van deze technologie in te gaan. Politici zijn ook altijd erg handig met deze truuk om discussies op inhoud te omzeilen of te verleggen.

Het is net zoiets als tijdens een discussie over onverantwoord rijgedrag met fatbikes te roepen: maar ook op een gewone fiets wordt vaak gevaarlijk gedaan. Of als het over software gaat: Product X is zo lek als een mandje en dat iemand dan roept: maar ik had voor Product Y gisteren ook nog een update, dus...

[Reactie gewijzigd door zordaz op 23 juli 2024 04:15]

Stoney3K @Sissors29 maart 2024 10:09
Je beseft je dat veel kernel level anti-cheat software samen met DRM tegenwoordig niet te onderscheiden valt van virussen/malware? En in het gevolg daarvan, andersom?

Het enige verschil tussen die categorieën is de intentie van de ontwikkelaars.

[Reactie gewijzigd door Stoney3K op 23 juli 2024 04:15]

rbr320 @Sissors29 maart 2024 08:38
Het probleem is dat die twee nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn, omdat het enige echte verschil intentie is. Kernel level malware heeft de intentie om gegevens van jou te verzamelen om deze vervolgens naar de makers van de malware te versturen. De anti-cheat software verzamelt ook gegevens maar verstuurt deze naar de makers van de anti-cheat software voor analyse. In het beste geval worden de gegevens lokaal geanalyseerd en wordt er pas iets verstuurd als er vermoedens zijn van cheaten.

Behalve drivers heeft software van derde partijen wat mij betreft gewoon niets te zoeken op het niveau van de kernel, dat geeft ze veel te veel rechten. Gelukkig werken de in dit artikel genoemde anti-cheat oplossingen onder Linux niet op het niveau van de kernel, Wine/Proton doet het voorkomen alsof ze alle rechten hebben maar dat is slechts zo binnen de Wine context waarin ze draaien. Daardoor werkt het niet altijd, maar bijvoorbeeld de nieuwe game Helldivers 2 werkt prima op Linux.
Sissors @rbr32029 maart 2024 08:46
Maar nogmaals, als ze niet te detecteren zijn, hoe ga je ze dan detecteren? Dit zou alleen een rol spelen als ze wel te detecteren zijn, maar het verschil tussen een legitieme van een spel (en enkel en alleen spellen! Als je hetzelfde hebt met bijvoorbeeld drivers ben je weer terug bij af) en malware niet te zien is.

En wat betreft de rechten, dan kom ik uit op wat hier gelukkig ook in artikel naarvoren kwam: Als ze kwaad willen, met user mode rechten dan hebben ze ook letterlijk al je data te pakken.
rbr320 @Sissors29 maart 2024 08:59
Ah, ik had niet door dat je specifiek op het "detecteren" deel van Paul92 zijn bericht reageerde. Ja dat is dus lastig. Zoals in het artikel ook staat heeft het eerste stuk software dat (na de kernel zelf) in het kernelgeheugen wordt geladen de mogelijkheid om zich in alle andere processen te haken en te beïnvloeden. Je moet dus maar hopen dat dit een goed geschreven stuk anti-malware software is, maar ook de anti-malware software van tegenwoordig is nauwelijks nog te onderscheiden van de malware die het moet bestrijden :(

En je hebt gelijk, met de manier waarop software traditioneel gezien op onze computers draait heeft het toegang tot alle gegevens van het account waar binnen het draait en loop je dus risico. Door het gebruik van containers zoals dat gebeurd op Android of op Linux door middel van Flatpak en Snap is daar wel paal en perk aan te stellen, maar veel software wordt niet op die manier aangeboden. En meestal kom je er ook gewoon niet onderuit. Een applicatie die je de toegang tot je "Documents"-folder ontzegt kan jouw bestanden niet meer inlezen of nieuwe bestanden opslaan, maar dat is waarschijnlijk nu juist waarom je de applicatie geïnstalleerd hebt. Kortom, installeer alleen software die je vertrouwd, maar dat is soms lastig te bepalen.

Als je er heel negatief/sceptisch over wilt zijn zou je kunnen zeggen dat computers en software gewoon inherent onveilig zijn.
paul92 @rbr32029 maart 2024 09:22
Jullie leggen het beter uit dan ik vanochtend zonder koffie voor elkaar kreeg. Omdat het onderscheid tussen zo'n anticheat en eventuele kwaadwillende software op kernel niveau zo lastig te onderscheiden valt zou je moeten kijken of het niet mogelijk is om als bedrijf 'kernel processen' te gaan whitelisten. Maar er zijn vast nog meer oplossingen te bedenken zoals gedragsherkenning (bij. Deep Instinct) maar dat is natuurlijk after the fact.

Ik zie dit echt bij het gemiddelde MKB bedrijf niet goed komen. In de praktijk wordt daar vaak nog de discussie over MFA en vulnerability scanning (laat staan pentesting) nog gevoerd. Laat staan dat zij aan de slag gaan met dit soort zaken.

Ik denk dat echt het advies (zoals hierboven ook al eerder aangehaald) een scheiding van privé en zakelijke hardware moet zijn. Maar de praktische haalbaarheid hiervan in een gemiddelde onderneming zie ik nog niet gebeuren, immers zijn laptops en telefoons van de zaak die je privé mag gebruiken heel gewoon in Nederland. Dat zal nog een cultuurshock worden..
Kortom, installeer alleen software die je vertrouwd, maar dat is soms lastig te bepalen.

Als je er heel negatief/sceptisch over wilt zijn zou je kunnen zeggen dat computers en software gewoon inherent onveilig zijn.
Ik denk dat je van een gemiddelde gebruiker die gewoon een spelletje installeert ook simpelweg niet kan verwachten dat zij uitzoeken welke anti cheat de game gebruikt en op welk security niveau dit invloed heeft op je PC. Die kennis heeft een gemiddelde gebruiker echt niet.
rbr320 @paul9229 maart 2024 09:35
Ik denk dat je van een gemiddelde gebruiker die gewoon een spelletje installeert ook simpelweg niet kan verwachten dat zij uitzoeken welke anti cheat de game gebruikt en op welk security niveau dit invloed heeft op je PC. Die kennis heeft een gemiddelde gebruiker echt niet.
Helaas mee eens.

Persoonlijk ben ik van mening dat je op een zakelijk stuk hardware niet zelf software zou mogen installeren. Dat betekend dat privé gebruik beperkt blijft tot zaken die je kan doen met de software zoals die door het systeem zelf en de beheerder er van beschikbaar worden gesteld. Je kunt dus prima op de laptop van je werk je privé email openen of je bankzaken doen want dat gaat gewoon via de browser. Ook privé documenten aanmaken of een film kijken via een streaming dienst is prima mogelijk, maar spellen installeren en spelen zou wat mij betreft niet gefaciliteerd hoeven worden door je werkgever.

[Reactie gewijzigd door rbr320 op 23 juli 2024 04:15]

Stoney3K @rbr32029 maart 2024 10:14
Wine/Proton doet het voorkomen alsof ze alle rechten hebben maar dat is slechts zo binnen de Wine context waarin ze draaien. Daardoor werkt het niet altijd, maar bijvoorbeeld de nieuwe game Helldivers 2 werkt prima op Linux.
Nog wel, tot de ontwikkelaars van de anticheat een mechanisme inbouwen om te detecteren of ze gefopt worden en niet direct op de hardware draaien. Want als je een anticheat driver kan sandboxen onder Linux, betekent het ook dat je hem 'onklaar' kan maken en ongestraft kan cheaten, of eigenlijk, dingen doen waar de ontwikkelaar geen controle over heeft. Het fundament van anti-cheat software (net als DRM) is namelijk "We vertrouwen het eigen device van de gebruiker niet, en de gebruiker zelf ook niet".

Dus elke situatie die betekent dat je als gebruiker in de spel-omgeving kan doen 'wat jij wil' (of het nu cheaten is of bijvoorbeeld modden) moet en zal gedetecteerd worden en geband worden als 'cheater'.

Handige bijkomstigheid is dat je hierdoor ook heel makkelijk gekopieerde spellen kan uitbannen, want anti-cheat werkt direct dubbel als een always-online DRM. Geen internet? Spel start niet. Ook niet als het een niet-competitieve singleplayer game is waarin het niet boeit als je loopt te cheaten.
rbr320 @Stoney3K29 maart 2024 16:11
Dat klopt inderdaad, volgens mij zijn er genoeg voorbeelden bekend van spellen waarvan spelers gebanned waren omdat ze het onder Wine draaiden. Uit mijn hoofd kan ik in ieder geval World of Warcraft noemen, maar het zijn er vast meer.

En spellen die altijd online moeten zijn als DRM maatregel zonder dat ze multiplayer zijn bestaan volgens mij ook al een tijdje, al kan ik zo even geen voorbeelden noemen.
StGermain 29 maart 2024 09:03
Zeer goed uitgewerkt artikel!

Wat misschien wel over het hoofd gezien is dat de kernel anticheats verhinderen dat een spel ook op linux draait met proton.

Qua effectiviteit heb ik wel sterk mijn twijfels over bvb easy anticheat want dit wordt gebruikt voor The Division 2 en in de dz zie je mensen door muren schieten, geen reload nodig hebben met een tweeloop, soms onzichtbaar of onkwetsbaar zijn, …
rbr320 @StGermain29 maart 2024 09:45
Wat misschien wel over het hoofd gezien is dat de kernel anticheats verhinderen dat een spel ook op linux draait met proton.
Dat is niet waar. Het klopt dat de officieel op Linux ondersteunde versies van Easy Anti Cheat en BattlEye die via Wine/Proton draaien niet op kernel niveau opereren. Ook de native Linux versies van deze 2 anti-cheat oplossingen (ze bestaan!) draaien niet op kernel niveau. Maar bijvoorbeeld het recent uitgekomen Helldivers 2 gebruikt nProtect GameGuard en draait prima op Linux via Proton. Deze kernel level anti-cheatoplossing is recent een hoop discussie over gevoerd op onder andere Reddit en de Steam Community-pagina van Helldivers 2 en ik zou zelfs durven beweren dat het een van de aanleidingen is geweest voor dit artikel op Tweakers.
Genosha @rbr32029 maart 2024 16:15
Maar bijvoorbeeld het recent uitgekomen Helldivers 2 gebruikt nProtect GameGuard en draait prima op Linux via Proton.
Alleen jammer dat GameGuard zo lek als een zeef is en scripters/hackers al meer dan 15 jaar precies weten hoe ze packets moeten uitlezen en injecteren.
rbr320 @Genosha29 maart 2024 16:30
Tsja, dat is zeker vervelend. In de discussie rondom het gebruik van GameGuard in HD2 zie ik inderdaad het feit dat het helemaal niet zo goed werkt als argument terug om voor een andere anti-cheat oplossing te kiezen. Ik ben gelukkig nog geen cheaters tegen gekomen in HD2 maar speel het dan ook voornamelijk met vrienden. Daarnaast vind ik cheaten een trieste manier van een spel spelen en dat geldt helemaal voor een PvE game als HD2.
Genosha @rbr32029 maart 2024 16:46
Omdat alles om e-penis draait. Jonge gamers spelen niet één game meer voor 5+ jaar. Ze spelen een game voor zolang het streamable is en dan gaan ze over op de volgende game. De race naar zo snel mogelijk de meest blitse gear, setup, auto farm etc. is de standaard. En als dat met een beetje cheaten gebeurt is dat helaas heel normaal.
LongTimeAgo @rbr32029 maart 2024 14:05
Klopt!
En draaien van HD2 via Linux/Proton zorgt er zelfs voor dat nProtect Gameguard in een soort "sandbox" z'n takken niet in belangrijke systeemprocessen kan zetten om deze uit te schakelen indien die deze "verdacht" vind.
Het is de veiligste manier (momenteel) om het Helldivers 2 te draaien, in Linux met Proton!
Hawkysoft @LongTimeAgo29 maart 2024 15:41
Gelukkig kan je het dan alsnog niet uitlezen zonder te detecteren... oh wacht.. a/c op linux is een grap en blijft een grap.
kimborntobewild @Hawkysoft29 maart 2024 22:08
Wat is a/c?
Access/Control?
Hawkysoft @kimborntobewild30 maart 2024 22:56
Anti Cheat
Arcticwolfx @rbr32029 maart 2024 19:39
Dus een casual gebruiker denkt veilig via Steam een spel te installeren, maar kan dus plotseling een mega beveilingsrisico lopen. Waarschuwt Steam hier ook voor?? Of het OS??

Ik begin me nu zorgen te maken of dat ik niet al software heb geïnstalleerd op kernel niveau zonder er bewust van te zijn.
rbr320 @Arcticwolfx29 maart 2024 22:12
Steam geeft het weer als een spel 3rd party DRM of een 3rd party account vereist, maar niet specifiek dat daar beveiligingsrisico's aan verbonden zijn. Dat is een algemeen bekend en semi-geaccepteerd risico van anti-cheat software, maar er is veel discussie rondom dit onderwerp en ik gok dat dat de aanleiding van dit artikel op Tweakers is.
Arcticwolfx @rbr32029 maart 2024 22:15
Ik betwijfel dat het algemeen bekend is.
rbr320 @Arcticwolfx30 maart 2024 01:01
Ik denk dat de meeste gamers die het soort games spelen waar anti-cheat software bij meegeleverd wordt de soundbite "anti-cheat software is a kernel level exploit" of iets van dien aard wel kennen. Of ze begrijpen wat dat inhoud en welke risico's er aan verbonden zitten is een ander verhaal.
Arcticwolfx @rbr32030 maart 2024 03:17
Oke, dus het is in ieder geval niet "algemeen bekend" net zoals het onder kopers van een €10 magnetron van de Blokker "algemeen bekend" is dat men geen metaal erin moet doen.

Overigens denk ik dat je overschat hoeveel eindgebruikers op de hoogte zijn, ik denk dat zeker 80% van de gebruikers van Steam nog niet eens van het woord "kernel" gehoord hebben.

En daarmee bedoel ik dus dat ik het een behoorlijk gevaar vind. Aan de ene kant moet de gebruiker vrijheid hebben over wat hij doet met zijn eigen hardware, maar er mogen best een hoop alarmbellen bij af gaan.

[Reactie gewijzigd door Arcticwolfx op 23 juli 2024 04:15]

rbr320 @Arcticwolfx30 maart 2024 10:09
Als ik vloeistoffen opwarm in de magnetron, zoals een kop soep of een beker chocolademelk, laat ik er altijd een metalen lepel in staan. Niet alleen is dat geen probleem, het helpt ook nog eens met het verspreiden van de warmte door de vloeistof heen. Om even te illustreren dat dit soort algemeen bekende dingen niet per se waar hoeven te zijn. Toch is het goed om ze te blijven herhalen want voor je het weet zet een of andere idioot een metalen pan in de magnetron.

Van software die wordt gedownload en geïnstalleerd via een store zoals Steam mag worden aangenomen dat deze veilig is. Er mag verwacht worden dat de uitbater van zo'n store de leverancier van de software aanspreekt als er software wordt geleverd waarin kritieke fouten zitten, wat het onveilig maakt. Dat soort beslissingen wil je niet aan de massa overlaten.
mawashigeri @rbr3201 april 2024 10:39
Nog een stapje verder met het magnetronvoorbeeld: die metalen lepel voorkomt dat je een super-verhitte vloeistof (temp. groter dan het kookpunt) kan krijgen en is dus zelfs een veiligheidsmaatregel!
StGermain @rbr32029 maart 2024 16:11
Kan je dan ondertussen wel Division 2 spelen onder linux?
rbr320 @StGermain29 maart 2024 16:13
Geen idee, ik heb geen interesse in dat spel.

edit: na nog eens lezen zie ik waar je op doelt in onze reactiewisseling. Ja, EAC heeft een native Linux versie en ook een Linux/Proton compatible versie, maar ontwikkelaars moeten nog wel wat doen om dit in hun spel te ondersteunen. Dat is niet moeilijk, maar sommige ontwikkelaars hebben daar gewoon geen interesse in en de meeste AAA studio's/uitgevers zoals Ubisoft vallen in die categorie.

Dat gezegd hebbende: op ProtonDB heeft The Division 2 "gold" status, wat betekend dat het meestal wel werkt onder Linux maar soms een work-around nodig heeft of minder goed presteert.

[Reactie gewijzigd door rbr320 op 23 juli 2024 04:15]

Magic Power @StGermain29 maart 2024 23:21
Voor compatibiliteit van anti-cheats met Linux kun je hier ook eens kijken.

AreWeAntiCheatYet

'Tom Clancy's The Division 2' lijkt ondersteunt te zijn op Linux.

Een snelle blik op de website lijkt te tonen dat ruwweg 50-60% van de anti-cheat spellen werkt. Hoe accuraat het is kan ik niet over oordelen, ik speel dit soort spellen niet.
AuteurYannickSpinner Redacteur @StGermain29 maart 2024 09:36
Dank voor de positieve feedback! Het stukje Linux heeft het voor de leesbaarheid niet gehaald, daar valt genoeg over te zeggen voor een heel los artikel. Omdat de meeste gamers op Windows gamen, is het artikel hopelijk voor de meesten dekkend!
Aadzor 29 maart 2024 07:59
Is niet gewoon een veel makkelijkere oplossing het teruggeven van eigen of zelf te kiezen servers aan gamers?

Toen ik vroeger Counter Strike speelde hadden we clan servers of had je favoriete servers waar er een stuk meer controle was vanuit de spelers. Zo kon je kiezen met wie je speelde en was de kans op cheaters vele malen kleiner.
De laatste games die ik online speelde kon je hooguit met vrienden een soort van ‘afspreken’ op een server maar had je geen controle over welke server.
SRI @Aadzor29 maart 2024 08:44
Ik denk dat dat net zoiets is dat de meeste gamers het niet interesseert of de anti cheat software op kernel niveau draait. Veel gamers hebben (denk ik) weinig tot geen technische kennis en willen gewoon lekker gamen. Als je zelf een server moet hosten wordt dat voor menig alweer snel complex. Die willen gewoon lekker gaan zitten en gamen.
En het zou ook niet de eerste keer zijn dat iemand van die 'vrienden' cheats gebruikt.
Aadzor @SRI29 maart 2024 09:22
Ik denk dat jullie beiden goede punten maken. Dit was ook uit een tijd dat ik meer dan casual gamede.

@Sissors Dat van het bannen door een Admin was ik alweer vergeten. ;)

Waar ik we bij blijf is als je automatisch met een wat homogenere groep zou gamen. Met meer ‘accountability’ cheaten wellicht een kleiner probleem zou zijn.
Sissors @Aadzor29 maart 2024 08:39
Ook mensen die geen vaste groep vrienden hebben om altijd mee te spelen willen alleen een eerlijk potje kunnen doen. En hoewel community servers een voordeel hadden tegen cheaters, moesten die weer een eigen extra netwerk gebruiken zodat mensen die op één server geband waren niet direct door konden op de volgende server. En laten we wel wezen, ja overduidelijke cheaters was je daardoor sneller vanaf. Maar het aantal admin dan mensen bande omdat diegene ze dood schoten, dus wel cheaters moesten zijn, was ook groot.
MallePietje 29 maart 2024 07:18
Uiteindelijk is het een kwestie van vertrouwen. We vertrouwen Microsoft en allerlei (Chinese) hardware partijen met hun drivers. Maar game studio's liever niet.
Kees BOFH @MallePietje29 maart 2024 08:37
Gezien de hoeveelheid bugs in hun normale games vertrouw ik er inderdaad niet op dat de gemiddelde gameontwikkelaar een veilige kernel module kan ontwikkelen met hoge security eisen.

En in tegenstelling tot een printer driver zal een kernel anti cheat module sneller last hebben van bijvoorbeeld RCE puur omdat je (redelijk ongecontroleerde) verbindingen naar buiten openzet.
MallePietje @Kees29 maart 2024 08:46
Ja, ik zou het inderdaad ook niet vertrouwen. Op basis van kwaliteit. Maar ik zou net zo min Chinese hardware vertrouwen. Maar dan op basis van intenties.

Je zou eigenlijk een onafhankelijke partij moeten hebben die dit soort software keurt. Maar ja, wie betaalt dat en hoe weet je dat ze onafhankelijk zijn. Ik heb geen oplossing.
Ilmar @MallePietje30 maart 2024 01:34
Chinese hardware drivers moeten natuurlijk wel door de Microsoft driver certificering komen. Die sluit niet alles uit, maar zal echt wel een piepje geven als een muisdriver ineens heel onverwachte dingen doet die niks met een muis te maken hebben.
Het probleem met anti-cheat is dat het de bedoeling is dat die overal bij kan, en er dan dus niemand meer is die controleert waar het voor wordt gebruikt.
LongTimeAgo @MallePietje29 maart 2024 13:56
Over het algemeen draaien games in user level. Dus hoef je je niet zó veel zorgen te maken.
Het zijn 'andere partijen' die de kernel-level anti-cheat ontwikkelen.
In Helldivers 2 geval is het nProtect GameGuard, gemaakt door INCA. Een zuid-koreaans bedrijf dat het niet zo heel nauw neemt met certificering en privacy.

Maar "wij" moeten er op vertrouwen dat Sony/Arrowhead (Helldivers 2 devs) genoeg testen en onderzoek hebben gedaan om te kiezen voor zo'n discutabele anti-cheat ontwikkelaar die meerdere schandalen in het verleden heeft veroorzaakt en verzaakt.
himlims_ 29 maart 2024 07:28
Snap niet waarom een pve game als helldivers een anticheat op kernel niveau nodig heeft; is geen pvp titel …. ??!

[Reactie gewijzigd door himlims_ op 23 juli 2024 04:15]

Bisamrat @himlims_29 maart 2024 07:39
Je zal vast Helldivers bedoelen, maar ondanks dat het een PvE game is, heeft het persoonlijke resultaat invloed op de oorlog in het spel. En op die manier dus ook op andere spelers. Dus als ineens 10000 man elke missie in 5 minuten haalt op 100% en zo planeet na planeet veroverd is de lol er voor de rest snel vanaf. En dat kost weer spelers en potentiële inkomsten etc.
Headshifter @himlims_29 maart 2024 09:28
Het zure van Helldivers is dat ze een extreem oude en verwaarloosde anti-cheat hebben gekozen die in de praktijk de hackers niet goed tegenhoudt. Op Steam is een (bijzonder interessante) lijst te vinden met de impact hiervan.
AuteurYannickSpinner Redacteur @himlims_29 maart 2024 09:42
Zie onderaan het hoofdstuk Wie schoot eerst? Staat ook een linkje in met meer uitleg van de ontwikkelaar daarover.
Stoney3K @himlims_29 maart 2024 10:16
Microtransacties?
vladimirN 29 maart 2024 07:50
"Ieder programma dat je installeert kan gebruikt worden om je systeem over te nemen."
En dat heb ik nooit begrepen. Waarom zou een goed opgezet OS/architectuur niet taken volstrekt kunnen isoleren in strikt afzonderlijke boxen? (Ik dacht dat OS/2 dat ook deed). Is dat omdat iedere programma uiteindelijk dezelfde hardware gebruikt?
Hans1990 @vladimirN29 maart 2024 08:57
In theorie wel, in praktijk niet. Windows heeft al sinds XP dagen de functies Read/Write ProcessMemory in kernel32 opgenomen. Je kan willekeurig geheugen van elk ander process zonder admin rechten uitlezen. Ik heb hier al jaren niet meer mee gerommeld, dus weet niet hoe het met W8/10/11 zit(zou mij eerlijk gezegd verbazen als dit niet "gefixt" is), maar op W7 kon je met tools zoals CheatEngine bijzonder eenvoudig in geheugen van bvb games scannen.
(Ik gebruikte dit destijds om telemetrie te loggen uit simulators voor DIY dashboardjes enz.)

Vziw heeft Windows geen een mogelijkheid om aan te geven dat een ander process jouw geheugen heeft benaderd. In theorie kan elk ander process -compleet onzichtbaar- wachten totdat je jouw keychain manager ontgrendelt, en daarna alle wachtwoorden direct uit het geheugen te lezen.
Vandaar dat kernel-level niveau voor een anti-cheat alsook anti-virus benodigd kan zijn.


Dat ligt anders al zou je bijvoorbeeld een debugger koppelen aan een ander programma. Dit komt geregeld voor om code te injecteren, maar met CE ook om geavanceerdere scans te doen (naar pointers bijvoorbeeld). Het detecteren van debug modus vangen veel spellen al wel af, namelijk door direct af te sluiten.

[Reactie gewijzigd door Hans1990 op 23 juli 2024 04:15]

Sissors @vladimirN29 maart 2024 08:34
Omdat zaken moeten samenwerken, en omdat desktops gewoon veel opener zijn dan mobiele devices. En dat laatste is natuurlijk geschiedenis, het is ooit zo gemaakt. En natuurlijk kan je zeggen, we stoppen daarmee en gaan gewoon een complete stap maken, alle compatibiliteit eraf gooien, en schoon beginnen met iets als een Android / iOS gebaseerd iets. (Waarbij je natuurlijk alsnog met de juiste rechten gewoon processen kan hebben die impact op elkaar hebben). Maar dan gaat dat natuurlijk enorm ten koste van je flexibiliteit en wat je met je PC kan.
kozue @Sissors30 maart 2024 09:46
Het hoeft natuurlijk geen big bang of-of scenario te zijn. Je kunt ook in het OS een soort “beschermde” modus toevoegen, die het programma isoleert van de rest van het systeem, en ondertussen alle andere software laten blijven werken zoals ze altijd hebben gedaan. Behalve dan zonder toegang tot die beschermde processen uiteraard.

Volgens mij hebben ze onder Linux al zoiets in de vorm van apparmor, maar veel ervaring daarmee heb ik niet. Alleen in hoe je het uit zet ;)

Dan blijft natuurlijk alleen de vraag hoe je voorkomt dat cheaters die beschermde modus zelf uit gaan zetten. Bv door het eruit slopen van de code die dit aan zet. Maar het zou al een stuk helpen bij software waarbij gebruikers die bescherming wel graag willen. Browsers lijken me een typisch voorbeeld.
Oon 29 maart 2024 09:51
Iedereen die op de hoogte is van hoe anti-cheat werkt kan je vertellen dat kernel-level anticheat gewoon onnodig veel toegang is.
Anticheat die de kernel nodig heeft is óók te omzeilen, het maakt het totaal niet moeilijker om te hacken en heeft nagenoeg geen effect.

Mooie context is deze video van een ex-Blizzard werknemer die daar op hoog niveau een rol had in dingen als bot detection, hij heeft veel video's over praktische oplossingen die niet leiden tot het volledig compromisen van de PC's van alle spelers.

Het is gewoon absoluut onacceptabel om anticheat volledige toegang over je systeem te geven.
AuteurYannickSpinner Redacteur @Oon29 maart 2024 10:31
Ik citeer Hall meermaals in het artikel, hij heeft inderdaad hele goede inzichten in die wereld! Er is daarentegen een reden waarom ik de Short die je linkt niet heb gebruikt.

Hij presenteert Warden als een gouden standaard, maar in de hoogtijdagen van WoW werd de anticheat 'spyware' genoemd en was het juist heel erg omstreden. Hoe Hall nu over kernelanticheat praat, is vergelijkbaar met hoe men vroeger over Warden dacht. Dat is absoluut niet het goedpraten van kernellevels, maar ik mis de context.

Verder heeft hij het in deze video alleen over bots. Dit is voornamelijk een MMO-verschijnsel en niet zo relevant voor de bredere discussie over cheaten in online games. Dat je geen kernellevel anticheat voor bots nodig hebt zegt niet concreet iets over aimbots, wallhacks of speedhacks bijvoorbeeld.
Oon @YannickSpinner29 maart 2024 10:53
Die short is natuurlijk erg beperkt in context en ik begrijp zeker waarom die niet in het artikel is meegenomen als bron, maar omdat het wel over kernel-level anticheat gaat en toch uitdiept hoe zelfs iemand die in die wereld zit er fel op tegen is wilde ik 'm toch even delen.

Het grote probleem met kernel-level anticheat is dat zelfs de kernel tegenwoordig niet meer hoeft te weten dat je een wallhack of zelfs aimbot gebruikt, dat kan allemaal in losse hardware. Het uitlezen van geheugen kun je niet tegengaan, het doorsturen daarvan aan een ander proces of een ander apparaat ook niet, en zelfs de kernel hoeft niet te weten dat je in een virtuele machine speelt. Dat het bij hacken in shooters lastiger te detecteren is dan bij bots in MMO's lijkt mij niet geheel relevant wanneer beiden gewoon niet te detecteren zijn met een rootkit die volledige toegang tot je PC krijgt.

Het is een beetje als een overheid die end-to-end encryptie wil verbieden omdat ze niet meer mee kunnen luisteren; totaal de verkeerde oplossing voor een probleem dat er niet is.
EnigmaNL @Oon29 maart 2024 12:07
En het ergste is nog, die anti-cheats werken niet eens. Er zijn nog steeds ontzettend veel cheaters in games die Easy Anti-Cheat gebruiken, bijvoorbeeld. Mensen die echt willen cheaten lukt het toch wel en de rest van de eerlijke spelers heeft er alleen maar last van.

[Reactie gewijzigd door EnigmaNL op 23 juli 2024 04:15]


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