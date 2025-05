Nieuwe Steam-games moeten nadrukkelijk informatie geven over anticheatsoftware

Ontwikkelaars die een nieuwe game toevoegen aan Steam met clientside anticheatsoftware op kernelniveau, moeten hierover voortaan verplicht informatie geven. Ook gaat Valve partners en makers van al bestaande games hierop aanspreken.

De informatie kan toegevoegd worden in de 'Edit Store Page'-sectie op Steam, zegt Valve in een aankondiging. Ontwikkelaars kunnen daar aangeven welke soort anticheatsoftware geïnstalleerd wordt met de game. De informatie wordt vervolgens zichtbaar op de Steam Store-pagina van de game.

Het invullen van het veld wordt verplicht voor alle nieuwe games die clientside anticheatsoftware op kernelniveau installeren. Tijdens het reviewproces kijkt Valve dan ook of er anticheatsoftware in de game is opgenomen en of deze bestanden op kernelniveau aanpast. Games met anticheatsoftware die niet kernelgebaseerd is, hoeven de informatie niet per se in te vullen. "Maar we denken dat ieder spel dat anticheattechnologie gebruikt er goed aan doet om dit aan spelers te laten weten", aldus Valve.