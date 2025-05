AP gaf kredietverzamelaar Experian boete en sancties na overtreden privacywet

De Nederlandse privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens heeft vorig jaar een boete en sancties uitgedeeld aan Experian. Het Ierse bedrijf, dat een van de grootste bureaus voor kredietinformatie en datahandel ter wereld is, overtrad de AVG.

De zaak werd gesignaleerd door het Financieel Dagblad, dat op een geanonimiseerd vonnis van de rechtbank in Den Haag stuitte. Experian zet databanken met kredietinformatie op, die het vervolgens verkoopt aan bijvoorbeeld incassobureaus of telecomaanbieders. Volgens de AP heeft Experian echter geen 'gerechtvaardigd belang' om persoonsgegevens te verwerken. Ook worden personen van wie de gegevens worden verwerkt niet of onjuist geïnformeerd.

Hoe hoog de boete van de AP precies is, is niet bekend. De voorzieningenrechter in Den Haag oordeelde in mei dat het boetebedrag niet openbaar mag worden, totdat Experian alle mogelijkheden om de boete aan te vechten heeft uitgeput. Het gebeurt vaker dat boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens niet gepubliceerd worden of dat er informatie wordt geanonimiseerd omdat het bedrijf of de overheid in kwestie daarom vraagt bij de rechtbank.

Het Financieel Dagblad heeft het over een miljoenenboete en 'een van de hoogste boetes die de AP ooit heeft uitgedeeld', maar het is niet duidelijk waarop dat is gebaseerd. Experian bevestigt in zijn jaarverslag dat het rekening houdt met een boete die 'tot vier procent van de wereldwijde omzet' kan bedragen. Dat cijfer is echter het maximale boetebedrag dat privacytoezichthouders onder de AVG kunnen opleggen. Hoe hoog de boete in werkelijkheid wordt, is dus niet duidelijk. In 2023 was Experians wereldwijde omzet ruim zeven miljard dollar. Naast de boete moet Experian in Nederland stoppen met het verzamelen van persoonsgegevens van miljoenen consumenten, op straffe van een dwangsom.

Experian noemt de boete en dwangsom 'afschrikwekkend' en 'juridisch fout', zegt het FD. Het bedrijf vecht de beslissing van de AP dan ook aan. In zijn jaarverslag zegt Experian verder dat het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens 'haaks staat op de officiële beleidslijnen in onze andere Europese markten' en dat de rest van Europa wel erkent dat het bedrijf een 'gerechtvaardigd belang' heeft om kredietinformatie te verwerken.

Ruzie over commerciële belangen

Experian beroept zich voor het verwerken van persoonsgegevens op het zogenaamd gerechtvaardigd belang, een van de zes grondslagen waarop bedrijven onder de AVG persoonsgegevens mogen verwerken. Er is al jaren veel discussie over die grondslag. Die gaat met name om de vraag of een puur commercieel belang ook 'gerechtvaardigd' kan zijn: met andere woorden, of het verzamelen van gegevens voor winst gerechtvaardigd is.

De Autoriteit Persoonsgegevens hield jarenlang vol dat dat niet kon. Commerciële belangen zijn nooit gerechtvaardigd, concludeerde de toezichthouder in het verleden stellig. Dat gebeurde onder andere in een boete voor de Knltb, waar juristen destijds al verbaasd op reageerden. Experts stellen dat de AP de AVG vaak streng interpreteert. Onlangs kreeg de AP daarover het deksel op de neus van het Europees Hof van Justitie. Dat stelde dat de AP met die uitspraken veel te streng is; commerciële belangen kunnen wel degelijk rechtvaardig zijn. De AP kan dat niet zo in zijn algemeenheid zeggen, maar moet het feit per individuele zaak bekijken.

Die uitspraak van het Hof vond eerder deze maand plaats. De boete voor Experian is van ver voor die tijd. Het is dan ook niet ondenkbaar dat die is gebaseerd op verouderde feiten.