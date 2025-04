AP dwingt acht vakantieparken gezichtsherkenning bij zwembad aan te passen

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft acht vakantieparken gedwongen om gezichtsherkenning aan te passen voor toegang tot zwembaden en speeltuinen. Zeven niet nader genoemde parken hebben dat gedaan, eentje heeft daar tot december nog de tijd voor gekregen.

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt dat zij onderzoek heeft gedaan naar acht Nederlandse vakantieparken. De parken zetten allemaal gezichtsherkenning in om toegang te bieden tot zwembaden of speeltuinen. In alle gevallen bleek de manier waarop gezichtsherkenning ingezet werd op een of andere manier de privacywet te overtreden. De AP zegt dat zij 'meerdere overtredingen' tegenkwam. Parken vroegen soms niet om toestemming of waren daar niet duidelijk genoeg over. In andere gevallen boden parken geen alternatief aan voor gezichtsherkenning om bij het zwembad te komen of informeerden ze bezoekers niet of slecht over welke gegevens er verzameld werden en hoe lang die bewaard werden.

Zeven parken hebben volgens de AP hun werkwijze aangepast. Een park heeft dat nog niet gedaan. Dat heeft daarvoor een zogenaamde 'enkelvoudige last' gekregen. Dat is een verplichting om iets aan te passen, maar in tegenstelling tot een last onder dwangsom kan dat niet leiden tot een geldboete. Het betreffende vakantiepark krijgt tot 'begin december om de werkwijze bij gezichtsherkenning aan te passen'. Als het dat niet doet, kan de AP alsnog een last onder dwangsom of boete opleggen. "Het bedrijf heeft dan genoeg kans gehad om aan de wet te voldoen", zegt AP-vicevoorzitter Monique Verdier.

Het is niet bekend om welke vakantieparken het gaat en welke overtredingen welk park heeft gemaakt en opgelost. "Juridisch gezien mogen we dat niet zeggen", zegt een woordvoerder van de toezichthouder tegen Tweakers. Daarvoor moet er eerst een officieel publicatiebesluit worden genomen, waar een betrokken partij bezwaar tegen kan maken. De AP heeft in het verleden meerdere sancties opgelegd waarbij de betrokken partij publicatie wilde voorkomen. In sommige gevallen werd dat ook goedgekeurd door een rechter.

Informatie voor gezichtsherkenning is onder de AVG een zogenaamd bijzonder persoonsgegeven. Dat mag doorgaans alleen worden ingezet als daar een 'zwaarwegend algemeen belang' voor is of als een persoon daar toestemming voor geeft. De AP noemt onder andere de beveiliging van kerncentrales of staatsgeheime informatie als zo'n belang, maar zwembaden op vakantieparken zijn dat niet. "Je mag mensen niet onder druk zetten om hun biometrische gegevens af te staan", zegt AP-vicevoorzitter Monique Verdier. "Toch was dat wat hier gebeurde: mensen betalen voor een leuke vakantie, inclusief zwembad, en worden voor een voldongen feit gesteld: als je wilt zwemmen, moet je je data afstaan. Dat is verboden."

Update: in het artikel stond aanvankelijk dat de AP op een later moment een officieel onderzoek kan starten, maar dit was al een officieel onderzoek.

Update 2: in de titel en het intro stond dat de parken hun gezichtsherkenning hadden verwijderd. Dat is onjuist; ze hebben hun beleid aangepast waarmee dat in lijn is gebracht met de wet.