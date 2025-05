Overheid NL wil api's voor delen overheidsdata van burgers met private partijen

De Nederlandse overheid wil application programming interfaces ontwikkelen voor het delen van data van burgers uit overheidsbronnen met private partijen. De overheid doet dit naar aanleiding van advies van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De api's zijn bedoeld om informatieuitwisseling over burgers tussen overheidsbronnen en private partijen veiliger te maken. Momenteel kunnen burgers bijvoorbeeld bij de aanvraag van een hypotheek of financiële steun dienstverleners toestemming geven om hun gegevens te delen die bij de overheid bekend zijn. Daarvoor moeten burgers gebruikmaken van datadelerapps. Dat gebeurt met een login via DigiD, maar welke gegevens een private partij via de datadelerapps ontvangt is niet altijd duidelijk voor de burger.

Dat komt omdat deze apps gebruik mogen maken van scraping, zo merkte Security.nl op in een brief van staatssecretaris Szabó van Digitalisering en Koninkrijksrelaties. Door dit proces worden mogelijk onterecht meer gegevens verwerkt dan nodig zou zijn. Dit is volgens de AP in strijd met de AVG. Daarnaast zou het inloggen met DigiD via een app van derden invloed hebben op het beveiligingsniveau van de beveiligde inlogdienst.

Vooralsnog worden er 'convenanten' tussen de overheid en private partijen gesloten; afspraken over welke data er wel en niet opgevraagd mag worden en hoe die dataverzameling gebeurt. De overheid moet hier volgens de AP mee stoppen omdat dit '[data]verwerkingen legitimeert die mogelijk niet aan de AVG voldoen'. Op advies van de privacyautoriteit stopt de Nederlands overheid dus met dergelijke afspraken. Een api moet de dataoverdracht tussen burgers en private partijen veiliger laten verlopen.

Staatssecretaris Szabó schat dat het uitwerken van het nieuwe proces ongeveer twee jaar gaat duren. Wel zou het ontwikkelen en implementeren van de api's mogelijk al eerder klaar zijn en dan wordt er al eerder van de api's gebruikgemaakt. Het advies werd oorspronkelijk aangevraagd door voormalig staatssecretaris van Digitalisering Alexandra van Huffelen. Nu wil de huidige staatssecretaris de adviezen van de AP daadwerkelijk uitvoeren.