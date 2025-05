Nikkei: Apple wil AI-servers van Foxconn en Lenovo in Taiwan laten bouwen

Apple wil naar verluidt AI-servers van Foxconn en Lenovo in Taiwan laten bouwen. De servers zouden AI-toepassingen zoals Apple Intelligence moeten draaien. Mogelijk kiest Apple specifiek voor Taiwan om de eventuele afhankelijkheid van bedrijven in China te minimaliseren.

Dat schrijft Nikkei Asia op basis van betrokkenen. Tom's Hardware citeert dat Apple tevens nadrukkelijk in datacenters in Taiwan geïnteresseerd is omdat daar veel ontwikkelaarstalent zou zitten, specifiek ontwikkelaars die aan Nvidia-projecten werken. Foxconn is momenteel de grootste leverancier van iPhones aan Apple, maar is ook de grootste maker van AI-servers voor Nvidia. Volgens de bronnen kan Apple mogelijk om die reden geen grote hoeveelheid servers van Foxconn afnemen; een groot deel zou al naar Nvidia gaan.

Daarnaast is Apple naar verluidt in gesprek met Lenovo, specifiek met de onderzoekstak Lenovo LCFC, over de ontwikkeling van een serverinfrastructuurontwerp. Wederom zou nadrukkelijk gekeken worden naar manieren om de afhankelijkheid van Chinese leveranciers te verminderen. Het is vooralsnog niet duidelijk in hoeverre de gesprekken met Foxconn en Lenovo gevorderd zijn. Geen van de bedrijven heeft officieel iets over de mogelijke nieuwe samenwerkingen bekendgemaakt.