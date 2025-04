'Inspectie vond in 2021 slechte werkomstandigheden bij Indiase iPhone-fabriek'

Een overheidsinspecteur trof eind 2021 diverse vormen van slechte en gevaarlijke werkomstandigheden aan bij een iPhone-productielocatie. Werknemers zeggen tegen TIME dat de locatie is verbeterd, maar spreken nog steeds over slechte en ongezonde omstandigheden.

De overheidsinspecteur van de Tamil Nadu-deelstaat trof volgens TIME werknemers aan die zonder geschikte beschermende kleding zoals brillen of handschoenen iPhone-onderdelen moesten solderen. In de delen van de Foxconn-fabriek waar werd gesoldeerd, was volgens de inspectie het ventilatiesysteem bovendien niet goed genoeg om schadelijke gassen goed af te voeren. Het soldeerproces was in de fabriek dan ook 'zeer gevaarlijk voor de gezondheid van de werknemers'.

Grote apparatuur zoals persmachines beschikten niet over de juiste beschermende mechanismen om verwondingen te voorkomen. Sommige werknemers moesten te lang op een dag blijven doorwerken en moesten ook te lang achter elkaar blijven doorwerken zonder vrije dagen. De toiletten werden niet goed schoongemaakt, de werknemersadministratie was onvolledig en ruim 4500 van de 6126 werknemers waren in dienst van onderaannemers die niet geregistreerd waren bij de deelstaat.

De inspecteur suggereerde volgens TIME dat deze werkomstandigheden in strijd waren met de wet en Apples eigen gedragscode voor leveranciers. De inspecteur dreigde Foxconn met verdere stappen, tenzij het bedrijf binnen een week met een verklaring zou komen. Foxconn zegt na deze inspectie 1,6 miljoen dollar te hebben geïnvesteerd in het verbeteren van de werkomstandigheden binnen de fabriek, onder toezicht van Apple en de deelstaat.

Apple, Foxconn en Tamil Nadu hadden tot nu toe niets gezegd over deze problemen bij de Sriperumbudur-fabriek. TIME zegt het verhaal te hebben gebaseerd op overheidsdocumenten en gesprekken met werknemers. Die werknemers erkennen dat het inmiddels beter gaat met de fabriek, maar zeggen dat de hoge productietargets nog steeds tot problemen leiden. Zo kunnen werknemers nauwelijks toiletpauze nemen en moeten ze vaak dezelfde taken blijven uitvoeren, waardoor ze bijvoorbeeld dagelijks continu dezelfde schroefbeweging moeten maken bij tot 520 iPhones per uur, of 1 iPhone elke 7 seconden. De werknemers klagen dat er hierbij niet genoeg aandacht is voor hun fysieke gezondheidsklachten.

Ook deze punten zouden een overtreding zijn van Apples gedragscode voor leveranciers. Overtredingen van deze gedragscode kunnen in de extreemste gevallen leiden tot het annuleren van overeenkomsten met die leverancier, zegt Apple. Dit bedrijf wilde volgens TIME niet inhoudelijk ingaan op de klachten van werknemers, maar zegt wel 'verschillende feedbackkanalen, zoals enquêtes en anonieme rapportages' te hebben. Apple zegt ook op basis van eigen audits dat de werkomstandigheden binnen de fabriek steeds beter worden.

De Indiase productielocatie is belangrijk voor Apple, omdat het bedrijf minder afhankelijk wil worden van China. Deels vanwege de recente lockdowns in het land door het coronavirus, waardoor de productie van iPhones werd beperkt, maar ook vanwege de verslechterende politieke verhoudingen tussen China en de Verenigde Staten. Voorheen maakte Foxconn in de Sriperumbudur-fabriek alleen oudere iPhone-modellen, maar sinds september 2022 worden daar ook courante toestellen gemaakt, zoals de iPhone 14 en nu ook de iPhone 15. Tegen 2024 moet hier de productie dan ook zijn verviervoudigd tot jaarlijks 20 miljoen iPhones.