Gerucht: AMD kondigt Threadripper PRO 7000-cpu's op 19 oktober aan

AMD kondigt zijn komende Threadripper PRO 7000-processors mogelijk op 19 oktober aan. Dat meldt Wccftech op basis van eigen bronnen. Deze workstationprocessors zouden maximaal 96 Zen 4-cores krijgen, wat overeenkomt met eerdere geruchten.

Volgens bronnen van Wccftech is AMD van plan om de Ryzen Threadripper PRO 7000-serie op donderdag 19 oktober aan te kondigen. Het bedrijf zou zich in eerste instantie richten op een release voor voorgebouwde workstations van oem's. De techwebsite spreekt van 'beperkte' losse beschikbaarheid van de processors, maar gaat niet in op wat dat precies inhoudt. Voorgaande Threadripper PRO-chips van het bedrijf kwamen pas maanden na release beschikbaar in de losse verkoop.

De Threadripper PRO 7000-serie van AMD wordt naar verwachting gebaseerd op de Zen 4-architectuur. De chips krijgen naar verluidt tot 96 cores, net als de EPYC 9004-serverprocessors die AMD eerder al uitbracht. Daarbij zouden de chips ook beschikken over 384MB L3-cache, ondersteuning voor maximaal acht geheugenkanalen en 128 PCIe 5.0-lanes. De chips moeten gebruikmaken van nieuwe TRX50- en WRX50-platforms.

AMD heeft de komende Threadripper PRO-chips nog niet officieel aangekondigd, hoewel uitgelekte marketingbeelden eerder al suggereerden dat deze in de herfst van 2023 verschijnen, schrijft ook VideoCardz. De mogelijke prijzen van de chips zijn nog niet bekend.