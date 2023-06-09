Gelekte lijst toont AMD Threadrippers waaronder twee Pro-hedt-modellen

Op een uitgelekte roadmap van AMD zijn verschillende nieuwe Threadripper-cpu's te vinden. AMD lijkt zich daarmee weer meer te richten naar de hedt-markt, waarmee het bedrijf eerder juist leek te zijn gestopt.

Leaker momomo_us heeft een lijst gepubliceerd waarop meerdere Ryzen 7 Threadripper-cpu's staan. De meeste daarvan hebben een 'Mass Market'-aanduiding. De Threadrippers op de lijst zijn gebaseerd op de Zen 4-architectuur. Verder bevat de lijst vooral sku's van toekomstige nieuwe modellen. Er staan zeker vijftien modellen op de lijst met sku's

Het was al bekend dat AMD later dit jaar met nieuwe Threadrippers zou willen komen. Een manager van het bedrijf zei in maart nog dat die cpu's eraan komen en dat ze gebruikmaken van het TR5-platform, een opvolger van de bestaande TR4-socket van eerdere Threadripper-modellen.

Onder de modellen die de leaker nu toont, bevinden zich twee modellen waarmee AMD zich weer terug op de high-end desktop-markt begeeft. Op de lijst staat de 7000WX Pro en de 7905WX Pro, maar er staan geen details over die cpu's in de leak. AMD liet eerder al weten te willen stoppen met de high-end-Threadripper-modellen. Tweakers schreef daar vorig jaar een achtergrondartikel over. Vorig jaar bleek al dat er twee zulke topmodellen uit zouden komen met de codenaam Storm Peak. Die zouden beide 96 cores en 192 threads hebben, maar die details komen nu niet in de leaks voor.

AMD Threadripper Pro

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 09-06-2023 20:17 34

09-06-2023 • 20:17

34

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Reacties (34)

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LosserNL 9 juni 2023 21:33
Dankzij Intel met zn nieuwe Xeon W moeten ze wel. Zo zie je dat concurrentie goed voor iedereen is, zeker als je op zoek bent naar een deftige workstation :9
d3x @LosserNL12 juni 2023 08:01
dankzij Intel? En de voorbije jaren dan denk je? Dan was het dankzij AMD dat er effectief iets degelijk van HEDT op de markt was.

Trouwens Intel is gewoon afgang op HEDT vlak, als TR5 uitkomt is er niks meer over van de W portfolio, ze moeten gigantisch veel power pompen om high core - high ghz mogelijk te maken om maar beetke in de buurt te komen van AMD..

Intel verkoopt al 15j massa's werkstation met erbarmelijke CPU, gewoon omdat de OEM en intel mooi deals sluiten en AMD niet extra in deze markt kon/wil investeren en het ook niet meer in portfolio had na de laatste degelijke opterons. Want het is en blijft een OEM onderonsje. EN het is al jaar en dag een ramp van Xeons met dual socket shit etc... (zie HPE z6400-00-800 series). Van de moment dat Threadripper er was met degelijke core/socket was het eigenlijk gewoon game over voor Intel op die markt, maar toch blijven OEM en IT standaarden vlot X aantallen verkopen in een verstockte markt.

zoek de W series in de benchmarks steeds onderin:
https://www.pugetsystems....ent-creation-review-2338/

als er een power benchmark bij zou zijn kan je ze wel bovenin vinden :)

[Reactie gewijzigd door d3x op 22 juli 2024 18:51]

BrianHD 9 juni 2023 20:31
Wat is de hedt-markt waarop AMD zich opnieuw in wilt begeven?
wildhagen @BrianHD9 juni 2023 20:56
Dan moet je denken aan professionele workstations. Intel heeft daar bijvoorbeeld de Xeon W-serie voor. Bij AMD was dat de Threadripper, en dan met name de Pro-versies ervan.

Dit zijn dus niet echt machines/processoren die je gebruikt om wat te surfen, te facetimen en af en toe eens een licht spelletje. Daar zijn ze iets te duur voor ;)

Dit is voor het professionelere zwaardere werk. Denk aan renderen, zware berekeningen etc, als voorbeeld.
badnews.nl @wildhagen10 juni 2023 08:14
Niet alleen dat.
Deze processors hebben veel voordelen voor bepaalde (heavy workstation) gebruikers.
Ze kunnen veel meer geheugen aan vergeleken met desktop processors (1TB ram is geen uitzondering in een hedt). Daarnaast scalen deze op cores, minder snelle cores maar dan wel veel.
Speciaal voor multithreading tasks, dus inleveren op snelheid, maar terugwinnen door goed geschreven software die alle cores optimaal gebruikt.
Een ander pluspunt van dit type processor, is dat ze veel meer PCI lanes tot hun beschikking hebben. Hierdoor kan je meerdere io devices als render/ videokaarten gebruiken.
Ashketchum22 @wildhagen9 juni 2023 21:17
Van oorsprong was de HEDT lijn van Intel de Intel Extreme. Gestart met de Intel Pentium 4 Extreme.
Vervolgens Intel Core Extreme. Later werd dit Intel Core X.
De Xeon W zit dichter tegen de Server lineup dan Workstation aan, en dus meer concurerent met de Epic lijn van AMD.
The Intel Core X was eerder een concurent van de Threadripper serie.
PjotterP @Ashketchum2210 juni 2023 02:27
Niet helemaal juist.

Xeon-W (waar denk je waar de W voor staat?) zijn bedoeld als workstation en niet als server CPU. Maar voor de goede orde: xeon W kun je ook als server cpu gebruiken en er zijn genoeg xeon workstations te koop waar gewoon de scalable server CPUs in zijn gebruikt.

Wat belangrijk is om te beseffen dat heel veel gewoon BRANDING is. Dat geldt ook voor het zeer onprecieze begrip ‘hedt’

De intel ‘hedt’ lijn waren gewoon midrange xeon-w CPUS met registered ECC support uitgeschaleld en unlocked.

Verder zij er ook relatief goedkope entry level xeons te koop en de xeon-w 1000 series waren dezelfde cpus als de gewone consumer core cpus, met enige verschil unbuffered ecc support, en locked.

[Reactie gewijzigd door PjotterP op 22 juli 2024 18:51]

JohanNL @PjotterP10 juni 2023 12:00
De eerste reeks i7's waren toch wel high end te noemen en kwamen min of meer overeen met de high end server varianten.
Daarvoor met de core 2 Extreme's ook zo.
Het is pas vanaf de tweede generatie i7's zo gegaan dat men bij Intel de goedkopere midrange Xeon's inzetten als ' Extreme ' op het HEDT platform.
En ja bij de 4e generatie was dat al helemaal het geval, puur doordat er geen concurrentie was dat ze dat konden doen waarschijnlijk.
Maarja branding inderdaad, alhoewel de ene reeks dus ECC heeft en de andere unlocked, het is maar tot welke doelgroep je behoort.
PjotterP @JohanNL10 juni 2023 19:49
Tja. Dat unlocked en ECC is ook kunstmatig en pure marktsegmentatie.

Intel is er behoorlijk in geslaagd om bij zowel gebruikers als journalistiek het belachelijke idee te creeeren dat sideband ECC alleen iets voor servers en workstations zou zijn. Je ziet dat zowel youtubers als sites als tweakers dat vrij klakkeloos overnemen. JEDEC wilde bij DDR5 sideband ECC verplicht maken maar intel wilde dat niet. Dat is puur on commerciele redenen.

[Reactie gewijzigd door PjotterP op 22 juli 2024 18:51]

kluyze @wildhagen12 juni 2023 14:49
Aanvulling:

Ryzen 1000/2000 hadden enkel een TR (non-pro)
Ryzen 3000 is de eerste die TR en TR PRO kent, maar de PRO was een OEM chip die niet particulier te koop was. Beide varianten hadden vergelijkbare chips/specs.
Ryzen 5000 had enkel nog een TR PRO, die in eerste plaats enkel als OEM beschikbaar was, maar later toch enkele varianten als consumenten versies op de markt verschenen.
Ryzen 6000 had geen TR.
Ryzen 7000 heeft voorlopig nog geen TR.

De vraag is dus of de 7000 TR PRO enkel als OEM beschikbaar komt of deze ook als losse consumenten chips op de markt komen.
dasiro @BrianHD9 juni 2023 21:16
zware workloads van individuals waarvoor je geen server wil inzetten
Damic @dasiro9 juni 2023 21:35
Omdat een server in vele gevallen trager is ;) = minder hoge boost clocks en geheugen kan amper overclocked worden omdat je in een server stabiliteit wilt.
Nox @Damic9 juni 2023 22:02
Op een workstation wil je dat niet? Vervelend als 4 uur werk verloren gaat omdat je de render in een halve minuut eerder gedaan wilt hebben :P
themadone @Nox10 juni 2023 02:09
Renderen doe je meestal op de gpu. Denk aan een streamer met streaming software open, maar ook audio suites, discord etc en eventueel nog een game of iets. Daar zijn dit soort chips zeer geschikt voor.

De echte workstations op kantoor pak je meestal xeons voor, soort server in desktop formaat, das veel stabieler als AMD überhaupt al.
HandheldGaming @themadone10 juni 2023 04:17
High End Desk Top is niet bepaald een server. En ik zou zowel de de Xeon-W als een Threadripper niet in mijn server willen. Daar heb je Epyc en andere Xeon's voor.

Daarnaast is het hele stabiliteits-verhaal inmiddels wel achterhaalt. Als dat niet zo was dan zou AMD Intel niet zo veel pijn doen op de servermarkt op dit moment. Ten tijden van Zen en Zen 2 had je misschien nog een punt.

Threadripper en Threadripper Pro hebben een duidelijk in applicaties die baat hebben veel threads en hoge clocksnelheden. Een teamgenoot gebruikt zo'n beestje voor zijn wetenschappelijk hobby onderzoek en CAD projecten. Server chips zijn hier in de basis niet geschikt voor.
PjotterP @HandheldGaming10 juni 2023 19:52
High end xeon W zijn PRIMA als server cpus te gebruiken. Het zijn namelijk grotendeels dezelfde chips, alleen niet scalable en vaak wat hogere clocks.

Wat jij nu zegt is het voorbeeld van iemand die de markteting van intel kritiekloos overneemt zonder echt te kijken wat featureset en makelij is.
HandheldGaming @PjotterP12 juni 2023 06:18
Een Celeron is ook een prima server CPU, en zijn ook prima voor video encoding. Als je er maar de tijd voor neemt.

Maar dat is nu het punt, chip worden niet voor niets op een markt gericht. Alles heeft zijn functie, maar je hoeft het niet voor die functie te gebruiken.

Je kan een Ferrari gebruiken voor je verhuizing, het is alleen niet bepaald praktisch en het gaat uitdagingen opleveren die je niet gaat ervaren wanneer je een bus of vrachtwagen regelt.
PjotterP @HandheldGaming12 juni 2023 18:29
Nee je snapt het niet helemaal wat mijn punt was (of ik maakte het niet goed duidelijk). Toch een concreet voorbeeld dan. Een 'workstation' Xeon W-3355 is in veel opzichten dezelfde chip als een ' server' Xeon Gold 6346 , met als grootste verschil verschil de 1S versus 2S scalabilty en optane RAM (wat niet voor heel veel server of workstation usecases relevant is). . Beide prima te gebruiken als server en ook als workstation.
Xeon Golds zijn ook in 2S opstellingen gebruikt in workstations (dell etc etc).

Voor sommige server usecases is de Xeon W zelfs beter.

Het gaat niet om personen autos versus bestelwagens, maar om soms vrijwel dezelfde autos die soms gebrand worden als personenauto en soms als bestelwagen.

Idem bepaalde hooggeklokte EPYC versus threadripper Pro. Het zijn meer accentverschillen

Mijn punt is dat je steeds goed naar de eigenschappen van de chip moet kijken en je niet teveel blind moet staren op branding door de fabrikant.

[Reactie gewijzigd door PjotterP op 22 juli 2024 18:51]

HandheldGaming @PjotterP13 juni 2023 09:48
Dan zijn we het wel met elkaar eens... en verwoorde ik misschien ook wat erg matig 😉
HuisRocker @themadone10 juni 2023 09:57
... een streamer met streaming software open, maar ook audio suites, discord etc en eventueel nog een game of iets. Daar zijn dit soort chips zeer geschikt voor.
Er is echt geen enkele reden om daar een threadripper voor te gebruiken, een 'normale' desktop processor met veel cores/threads kan je bovengenoemde scenario prima aan en (kijk maar wat het prijsverschil is) scheelt flink in de kosten!
PjotterP @dasiro10 juni 2023 02:24
Daar is threadripper pro ook voor en dat is geen hedt. Sterker nog hedt is gewoon een stukje intel branding en eigenlijk een heel onprecies begrip en het is beter om te stoppen dat begrip te gebruiken
SG
@PjotterP10 juni 2023 10:03
Hedt high-end-desktop is vaag begrip in het heden is het consumenten cpu met heel veel cores op platform met meer memory channels en heel veel pci-e lanes. Klok zit tussen consumenten desktop en server sku in.
Waar belangrijjk is voor heavy user die mt schalende software gebruiken.

De pro serie en xeonw is bedoeld voor workstations geld zelfde voor maar dan certificeerde hardware ECC memory ook bij intel xeon W sku.

Hedt is semi workstation hardware voor heavy user semi pro en consumenten die voor hobby goed schalende mt software gebruiken. Of die weinige consumenten task die wel goed mt toepassen.
Naast heavy user die veel io nodig heeft.
PjotterP @SG10 juni 2023 19:45
Ik draai zelf een high end xeon W en de hedt chips waren dezelfde cpus als midrange xeon ws maar dan u nlocked en registered ecc support uitgeschakeld.

Het is allemaal kunstmatige marktsegmentatie en branding. Wat storend is is hoe de ‘ journalistiek’ inclusief tweakers.net hier in mee gaat. Net als de onzin dat ECC iets is dat alleen voor servers en workstations zou zijn.
Pdvdp81 @BrianHD9 juni 2023 20:43
hedt = High End DeskTop
Sinester @Pdvdp8112 juni 2023 14:27
Blijft een vaag begrip want dat zou betekenen dat een i9 13900K geen High end Desktop part is?
PjotterP @Sinester13 juni 2023 20:22
Het is een onzinnig begrip. Als je er goed doorheen kijkt komt high end desktop (hedt) historisch gezien neer op midrange workstation equivalente chips. Dat geldt zowel voor intel als AMD . Maar hedt is een stukje vage intel branding. Het is totaal onzinnig dat de pers zoals tweakers dit klakkeloos overneemt en zelf ook onprecies toepast.

Wat mij betreft gaat het begrip de ijskast in.

[Reactie gewijzigd door PjotterP op 22 juli 2024 18:51]

Osiummaster @BrianHD10 juni 2023 12:57
Dure en grote Processors met veel (max 96) cores voor programma's die goed multithreaded draaien, of servers die heel veel programma's tegelijk draaien.

HEDT is langzamer in bijna alle videogames of ander dagelijks gebruik. Videogames gebruiken meestal maximaal 8 cores gebruiken en de normale desktop processors (max 16 cores) zijn wel sneller per core.

[Reactie gewijzigd door Osiummaster op 22 juli 2024 18:51]

MastaG 9 juni 2023 21:17
Draai zelf nog een oude Zen2 Threadripper 3960X (24C/48T) op socket TRX40.

Met proxmox de cores verdelen over 2 VM's met GPU passthrough.

Heb een Fedora linux VM met een goedkope AMD GPU en een Windows 11 VM met een snellere nvidia GPU voor games.
Dan is het net alsof je 2 PC's in 1 kast hebt zitten.

Ik hoop dan ook stiekem dat AMD in de toekomst ook betaalbare niet-Pro Threadrippers gaat aanbieden, die meer op de consumentenmarkt zijn gericht.

Van Zen2 naar Zen4 of 5 zou een mooie IPC boost geven :)
D_Jeff @MastaG9 juni 2023 21:26
Wat noem jij "betaalbaar"?
TR's zijn nooit echt goedkoop geweest (de instapper voor een ~1500 euro, ~2000 euro voor het middenmodel en ~3000 euro voor het topmodel)
Damic @D_Jeff9 juni 2023 21:37
Eerste gen was "betaalbaar" :D 1950X voor ~800€ (als je even wachten), maar 16c/32t en 4 geheugen kanalen :D
ViPER_DMRT @D_Jeff10 juni 2023 13:07
Relatief, net dat een 4090 betaalbaar is, en een A100... minder
jb044 @MastaG10 juni 2023 07:45
Ik doe dat momenteel met een Ryzen9 met AlmaLinux 9 en Windows 11 Pro als guest met GPU passthrough, ALma gebruik dan weer de onboard AMD gpu. Werkt op zich prima al is Windows helaas nog niet helemaal biostabiel, ergens zit er een setting of een stukje Windows software scheef .... leuk hobby projectje om die laatste hobbel uit te zoeken en te fixen. Maar dat gezegd hebbende van het verschil tussen een Threadripper en een 'gewone' Ryzen kon ik een 4090 kopen.

Volgens mij zijn de tijden gewoon veranderd, in Windows 11 bv geeft Cinebench een significant hogere score op mijn virtuele cores dan op de cores van een echte 3970X bv. Ik denk dat AMD gewoon gelijk had, voor iets van 600 euro heb je nu een 16 core op +5Ghz, dat is ook een beest van een CPU. En voor echt serieus rekenwerk gebruikt men al langer een dikke GPU, die draait daar weer rondjes om.

Resteert de echt belachelijke chips met de hierboven genoemde 96 cores en een navenant 'prijskaartje', waarschijnlijk meerdere top-end GPU's en een sloot geheugen waar je u tegen zegt. Dan kom je in de pijsrange van de ouderwetse workstations en zeer specifieke toepassingen. Heeft helemaal niets te maken met consumenten die net ff wat meer willen en daar ook net ff wat meer voor willen neertellen,
Verwijderd 9 juni 2023 22:56
Ik gebruik al jaren een threadripper setup voor CAD en 3D render werk vooral het absurde geheugenverbruik in deze applicaties is een dingetje waar je met de eerdere generaties ryzen niet mee weg kwam.
ViPER_DMRT @Verwijderd10 juni 2023 13:09
EPYC's doen 6TB per socket immidels. EPYC Genoa's verdubbelen dat naar 12GB met DDR5.

Insanely detailed donuts awaits !

[Reactie gewijzigd door ViPER_DMRT op 22 juli 2024 18:51]


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