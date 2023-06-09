Gelekte lijst toont AMD Threadrippers waaronder twee Pro-hedt-modellen

Op een uitgelekte roadmap van AMD zijn verschillende nieuwe Threadripper-cpu's te vinden. AMD lijkt zich daarmee weer meer te richten naar de hedt-markt, waarmee het bedrijf eerder juist leek te zijn gestopt.

Leaker momomo_us heeft een lijst gepubliceerd waarop meerdere Ryzen 7 Threadripper-cpu's staan. De meeste daarvan hebben een 'Mass Market'-aanduiding. De Threadrippers op de lijst zijn gebaseerd op de Zen 4-architectuur. Verder bevat de lijst vooral sku's van toekomstige nieuwe modellen. Er staan zeker vijftien modellen op de lijst met sku's

Het was al bekend dat AMD later dit jaar met nieuwe Threadrippers zou willen komen. Een manager van het bedrijf zei in maart nog dat die cpu's eraan komen en dat ze gebruikmaken van het TR5-platform, een opvolger van de bestaande TR4-socket van eerdere Threadripper-modellen.

Onder de modellen die de leaker nu toont, bevinden zich twee modellen waarmee AMD zich weer terug op de high-end desktop-markt begeeft. Op de lijst staat de 7000WX Pro en de 7905WX Pro, maar er staan geen details over die cpu's in de leak. AMD liet eerder al weten te willen stoppen met de high-end-Threadripper-modellen. Tweakers schreef daar vorig jaar een achtergrondartikel over. Vorig jaar bleek al dat er twee zulke topmodellen uit zouden komen met de codenaam Storm Peak. Die zouden beide 96 cores en 192 threads hebben, maar die details komen nu niet in de leaks voor.