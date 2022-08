Het einde van de high-end desktop is in zicht. Jarenlang voorzagen chipmakers Intel en AMD consumenten van twee concrete productgroepen: consumentenprocessors als AMD Ryzen en Intel Core, en hedt -chips als Threadripper en Core-X. Met een boel cores, extra geheugenkanalen en een overdaad aan PCIe-lanes waren deze processors bedoeld voor de enthusiast, de consument die alleen genoegen neemt met het beste van het beste. De hedt-markt is in de afgelopen jaren echter in verval geraakt. Met dank aan de release van AMD's Ryzen-serie kan de 'gewone' consument tegenwoordig immers relatief goedkoop 16 cores in zijn of haar systeem steken, wat een paar jaar geleden nog ondenkbaar was, zelfs in het high-end segment.

Zo is de hedt-processor in de afgelopen jaren geleidelijk aan steeds overbodiger geworden en nu is het lot van de high-end desktop bezegeld. AMD heeft onlangs laten weten dat het stopt met Threadripper-processors voor consumenten en team blauw heeft ook al drie jaar geen nieuwe hedt-chips op de markt gebracht. Zo komt er langzaam maar zeker een einde aan een uniek marktsegment dat al bijna twee decennia bestaat. In dit artikel blikken we kort terug op de opkomst én ondergang van het hedt-segment en hoe dat zo is gekomen.