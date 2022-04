Komende dinsdag introduceert Intel zijn Rocket Lake-processors, oftewel de elfde generatie Core-cpu's voor desktops. Sinds 2015 zat de processorontwerper zes jaar lang vast aan de Skylake-architectuur. Terwijl Intel probeerde zijn problematische 10nm-proces vlot te trekken, zag het concurrent AMD een waanzinnige revival maken met zijn Zen-architectuur, waardoor Intel zijn vanzelfsprekend geworden prestatiekroon op de desktop kwijtraakte. Nu Intel in 2021 éindelijk een nieuwe architectuur naar de desktop kan brengen, kijken we hoe het zo mis kon gaan en hoe Intel dat in de toekomst wil gaan voorkomen.

Ticks en tocks

Voorafgaand aan de chaos die na 2015 uitbrak, hield Intel zich keurig aan een jaarlijkse cadans voor processorintroducties. Dit schema stond bekend als het tick-tockprincipe, waarbij een tick de ingebruikname van een nieuw productieprocedé was en een tock de introductie van een nieuwe architectuur. Elk jaar werd een nieuwe generatie chips op de markt gebracht, die afwisselend een tick of een tock was. In de praktijk werd meer dan eens afgeweken van een strikte tussenruimte van twaalf maanden, maar in grote lijnen stond het tick-tockmodel jarenlang aan de basis van Intels processoraanbod.