Intel introduceert Rocket Lake-cpu's, 11900K is 50 euro duurder dan 10900K

Intel introduceert zijn elfde generatie Core-processors voor desktops, beter bekend onder de codenaam Rocket Lake-S. De nieuwe cpu's hebben voor het eerst sinds Skylake in 2015 een nieuwe architectuur, waardoor ze een 19 procent hogere ipc moeten bieden.

Cypress Cove-cores en Xe-gpu

Hoewel Rocket Lake nog altijd wordt geproduceerd op het 14nm-proces - volgens Intel omdat alleen daarmee de voor desktops vereiste hoge kloksnelheden kunnen worden gehaald - maken de processors gebruik van de nieuwe Cypress Cove-core. Dit is een zogeheten backport van de Sunny Cove-core zoals die in de 10nm Ice Lake-chips voor laptops zat. De teruggang in productieproces verslechtert de efficiëntie, maar zorgt er wel voor dat Intel voor het eerst sinds Skylake weer een stap in prestaties per kloktik kan zetten. Als die claim klopt, zou de ipc van de nieuwe serie ergens tussen de Ryzen 3000- en 5000-reeksen van AMD uitkomen.

Ook de geïntegreerde gpu krijgt een upgrade, naar de Xe-architectuur zoals we die kennen van Tiger Lake. Intel noemt die UHD Graphics 750 en die biedt volgens de fabrikant tot 50 procent betere prestaties. Ook brengt de Xe-gpu moderne mogelijkheden voor videodecoding met zich mee, zoals ondersteuning voor 10-bit AV1 en 12-bit HEVC. Verder biedt de nieuwe gpu ondersteuning voor het aansluiten van HDMI 2.0- en DisplayPort HBR3-monitoren.

De Rocket Lake-S-processors ondersteunen PCI-Express 4.0, waarvan bovendien vier extra lanes beschikbaar zijn zodat je ook een M.2-ssd rechtstreeks op de cpu kan aansluiten. Andere platformverbeteringen zijn officiële ondersteuning voor DDR4-3200-geheugen, een verdubbeling van vier naar acht DMI-lanes voor de Z590- en H570-chipsets, en de mogelijkheid om Thunderbolt 4 te gebruiken via een insteekkaart. Rocket Lake ondersteunt naast de 500-serie chipsets ook de Z490- en H470-chipsets, maar B460 en H410 vallen buiten de boot.

Eerste officiële benchmarks

Met de aankondiging publiceert Intel ook een handvol benchmarks. In vier games zou de Core i9-11900K tussen de 8 en 14 procent sneller zijn dan de 10900K, terwijl de winst ten opzichte van de AMD Ryzen 9 5900X op 3 tot 11 procent uitkomt. Intel geeft amper details over hoe het tot die cijfers komt, dus het is afwachten tot er onafhankelijke benchmarks verschijnen.

Specificaties en prijzen

Na enkele eerdere teasers maakt Intel nu de volledige specificaties en prijzen van de nieuwe generatie processors beschikbaar. Topmodel Core i9 11900K heeft een adviesprijs van 539 dollar, omgerekend 548 euro inclusief btw. Dat is 50 euro meer dan de adviesprijs van de 10900K, al is die inmiddels zelfs in prijs gezakt tot 469 euro. Niet alle processors uit de elfde generatie Core maken gebruik van de nieuwe architectuur; de Celeron-, Pentium- en Core i3-modellen zijn rebrands van de vorige generatie. Het reviewembargo en de verkoopstart staan gepland voor 30 maart.