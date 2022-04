Pentest miste zwak wachtwoord bij ransomwareaanval op gemeente Hof van Twente

De gemeente Hof van Twente maakte gebruik van zwakke wachtwoorden en ingehuurde pentesters hebben deze problemen niet geconstateerd. Daardoor kon de gemeente worden getroffen door ransomware. Er zijn volgens onderzoekers meerdere problemen gevonden.

De ransomwarecriminelen kwamen bij de gemeente binnen via een server waar het Remote Desktop Protocol open stond. In oktober 2019 werd die poort door de gemeente open gezet. Later werd het wachtwoord van een ftp-account voor die server veranderd naar Welkom2020. Criminelen konden dat gemakkelijk kraken met een bruteforce-aanval. Ook was er een account genaamd 'testadmin' met volledige adminrechten dat de aanvallers gebruikten om door het netwerk te bewegen, zegt de gemeente woensdag tijdens een persconferentie. Inmiddels is het rapport over de hack ook openbaar gemaakt.

De gemeente liet een extern rapport opstellen naar aanleiding van een ransomwareaanval die in december plaatsvond. Daardoor waren systemen niet meer bereikbaar. Uit het rapport blijkt dat er verschillende kwetsbaarheden bij de gemeente waren te vinden, zoals het slechte wachtwoord. Ook was het netwerk niet gesegmenteerd en werd er niet actief gemonitord op verdachte activiteiten.

Naast de gemeente zelf krijgt ook Sogeti kritiek. Dat bedrijf voerde in mei vorig jaar een pentest uit in opdracht van de gemeente, maar daarbij werden geen grote kwetsbaarheden ontdekt. Bij de pentest werd bijvoorbeeld niet gekeken naar de specifieke server die nu werd aangevallen. De onderzoekers zeggen niet te kunnen achterhalen hoe de pentest destijds is uitgevoerd, omdat het daarbij om een zelfontworpen methode ging. Daardoor is de test moeilijk te controleren.

De gemeente steekt de hand deels in eigen boezem. Hof van Twente noemt de hack 'een stevige les' en zegt dat er 'een kloof was tussen de veiligheid van het systeem zoals deze beleefd werd door de gemeente en de daadwerkelijke technische situatie'. "Er was sprake van een relatie gebaseerd op onderling vertrouwen en daarbinnen rolsonduidelijkheid tussen de gemeente en de externe partij die het beheer en de beveiliging regelde", schrijft de gemeente. Ongeautoriseerde toegang 'had voorkomen kunnen worden', stelt de gemeente.