The Outer Worlds is na update speelbaar met 60fps op Xbox Series X en PS5

Spelers met zowel de Xbox Series X als de PlayStation 5 maken melding dat er een update voor de rpg The Outer Worlds is uitgebracht, waarna de game met 60 beelden per seconden is te spelen. Dat was voorheen beperkt tot 30fps.

Verschillende spelers maken melding dat The Outer Worlds nu met maximaal 60fps is te spelen. Dat geldt voor zowel de PlayStation 5 als de Xbox Series X. Het lijkt erop dat een verdubbeling van de framerate nog niet mogelijk is om de minder krachtige Xbox Series S; meerder spelers melden op Reddit dat de game op die console nog op 30fps draait

Ontwikkelaar Obsidian Entertainment heeft nog geen officieel bericht gewijd aan deze update, die zo'n 26GB in beslag neemt. Waarschijnlijk betreft het een update die naast de hogere maximale framerate de game mede voorbereidt op de komst van de tweede dlc, genaamd Murder on Eridanos. Deze uitbreiding verschijnt woensdag.

De ontwikkelaar, die onderdeel is van de Xbox Game Studios, heeft eerder aangegeven dat de game optimalisaties krijgt voor de Xbox Series X. Of het enkel gaat om de framerateverdubbeling naar 60fps, of dat er later een volledig aangepaste next-genversie volgt, is nog niet duidelijk.

The Outer Worlds kwam in oktober 2019 uit. Het is een ruimte-rpg die zich afpeelt in een dystopische setting in de ruimte. Het verhaal gaat over een personage die via een ruimteschip in de Halcyon-kolonie is terechtgekomen. Hier hebben conglomeraten het voor het zeggen en het doel is andere kolonisten uit het ruimteschip te redden. Tweakers schreef een review over The Outer Worlds.