The Outer Worlds komt alleen op Xbox One X uit in 4k-versie

De rpg The Outer Worlds komt volgende week uit en dan zal er waarschijnlijk sprake zijn van een relatief groot grafisch verschil tussen de One X- en PS4 Pro-versie. De makers brengen namelijk alleen een enhanced versie met 4k-resolutie uit voor de Xbox One X.

Uitgever Private Division laat in antwoord op vragen van Windows Central weten dat er alleen een 4k-versie voor de Xbox One komt en dat er geen enhancements voor de PlayStation 4 Pro in het verschiet liggen. Een nadere toelichting en verklaring ontbreken vooralsnog.

Het ontbreken van een dergelijke versie voor de PS4 Pro bij de release is in zoverre opmerkelijk, dat versies van consolespellen met een hogere, soms dynamisch aanpasbare resolutie doorgaans zowel voor de Xbox One X als voor de PlayStation 4 Pro uitkomen. Nu lijkt het erop dat er voor de PlayStation 4 Pro enkel een 1080p-versie verschijnt. In theorie kan er op een moment na de release alsnog een verbeterde versie voor de PS4 Pro uitkomen.

The Outer Worlds komt op 25 oktober uit voor de Xbox One, PlayStation 4 en pc, en wordt ontwikkeld door Obsidian Entertainment. Deze studio is vorig jaar door Microsoft overgenomen en werd daarmee onderdeel van Microsoft Studios, wat een verklaring kan zijn voor het ontbreken van een 4k-versie voor de PS4 Pro. Obsidian is een vrij kleine studio, dus het ontbreken van een enhanced versie voor de PS4 Pro kan ook het gevolg zijn van een gebrek aan middelen of mankracht.

Het spel is een eerstepersoons-sf-rpg en speelt zich af in een dystopische setting in de ruimte. Het verhaal gaat over een personage die via een ruimteschip in de Halcyon-kolonie is terechtgekomen. Hier hebben conglomeraten het voor het zeggen en het doel is andere kolonisten uit het ruimteschip te redden.