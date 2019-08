Titel The Outer Worlds Platform Windows, PlayStation 4, Xbox One, Switch Ontwikkelaar Obsidian Entertainment Uitgever Private Division Releasedatum 25 oktober 2019

Op de E3 zagen we The Outer Worlds voor het eerst voorbijkomen. Het is een game van Obsidian Entertainment, uitgegeven door Private Division, het kleine broertje van Rockstar en 2K Games. Dat was echter slechts een presentatie waarbij iemand van de studio de game speelde en wij alleen mochten toekijken. Inmiddels hebben we de kans gekregen om zelf de eerste meters te maken in de game, waarbij we werden losgelaten in het deel van de spelwereld dat tijdens de E3 werd getoond.

De speelsessie bestond uit twee delen. Eerst kregen we de kans om de intro van de game te spelen, waarin je een personage aanmaakt en de eerste meters maakt. Toen we de basis een beetje onder de knie hadden, werden we losgelaten in Monarch, het deel dat tijdens de E3 werd getoond en geschikt is voor spelers die al wat uren in de game hebben zitten. Obsidian had daarbij een personage gemaakt dat iets van alle eigenschappen in zich had, een personage waar we dus nog alle kanten mee op konden. Daarover later meer.

Spirituele opvolger

Zoals we in de vorige preview schreven: The Outer Worlds is een spirituele opvolger van Fallout: New Vegas, een game waar Obsidian in 2010 hoge ogen mee gooide. Fallout is echter van Bethesda, dus Obsidian mag daar niet zomaar een nieuw deel van maken. De studio mag natuurlijk wel een game maken die er erg op lijkt en een andere naam draagt. Dat is The Outer Worlds geworden. Een soort Fallout: New Vegas in space.