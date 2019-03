The Outer Worlds komt pas een jaar na release uit op Steam

Obsidians dystopische ruimte-rpg The Outer Worlds komt aanvankelijk toch niet uit op Steam. De pc-versie van de game zal bij de release verkrijgbaar zijn in de Epic Game Store en in de Microsoft Store. Een jaar na de release volgen andere gamewinkels.

The Outer Worlds had al een Steam-pagina en vorige maand stond op die pagina tijdelijk dat de game op 6 augustus zou uitkomen. Nu staat er dat de game pas in 2020 verkrijgbaar is. De game is echter niet uitgesteld, de release op Steam wel. Bij de aankondigingstrailer uit december vorig jaar werd nog een Steam-logo getoond.

Op Twitter maakt het The Outer Worlds-account bekend dat de game eerst uitkomt in de Epic Game Store en dat andere digitale platforms een jaar later volgen. Wel komt de game bij de eerste release ook uit in de Microsoft Store. Dat laatste is niet verwonderlijk, omdat Microsoft sinds vorig jaar de eigenaar is van Obsidian Entertainment.

Uit de bewoording van de Tweet lijkt op te maken dat ontwikkelaar Obisdian niet zelf heeft gekozen voor de overstap naar de Epic Game Store. Mogelijk is dat een beslissing van de uitgever Private Division. Die uitgever meldt dat ook een andere game, Ancestors: The Humankind Odyssey, eerst uitkomt in de Epic Game Store.

Na Metro Exodus is The Outer Worlds de tweede grote game die aanvankelijk meteen op Steam zou verschijnen, maar vervolgens een exclusiviteitsovereenkomst met de Epic Game Store sluit. Epic maakt dergelijke deals om de populariteit van zijn eigen gamewinkel te vergroten. Het bedrijf haalt uitgevers over met voorwaarden die aantrekkelijker zijn dan die op Steam. Uitgevers betalen een lager percentage van het verkoopbedrag van games aan het platform.

The Outer Worlds is een rpg die gemaakt wordt door de studio die ook Fallout: New Vegas ontwikkelde en er werken mensen die ook aan de eerste Fallout-games werkten. Obsidian heeft echter de Fallout-rechten niet zelf in handen.