The Outer Worlds verschijnt op 5 juni voor Nintendo Switch

The Outer Worlds verschijnt op 5 juni voor de Nintendo Switch. De rpg komt digitaal en fysiek uit. Begin dit jaar werd aangekondigd dat het spel alleen digitaal zou uitkomen op 6 maart, maar dat werd uitgesteld vanwege de coronapandemie.

Ontwikkelaar Obsidian meldt dat er bij het beschikbaar komen van het spel ook meteen een patch klaar zal staan. Die is 6GB groot en bevat optimalisaties voor de gameplay, textures in hoge resolutie 'en andere probleemoplossingen'. Het spel krijgt een adviesprijs van 60 euro.

Begin dit jaar werd bekendgemaakt dat de versie voor de Nintendo-console op 6 maart zou verschijnen. Een maand later maakte Private Division, de uitgever van de Switch-versie, bekend dat de release uitgesteld werd vanwege de coronapandemie. Ontwikkelaar Virtuos, die de port maakt, had door de omstandigheden meer tijd nodig.

The Outer Worlds verscheen vorig jaar in oktober voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Tweakers publiceerde een review van die versie en gaf het spel een 8,5 als rapportcijfer. De game is gemaakt door de studio die bekend is van Fallout: New Vegas. De setting en gameplay van het spel doet ook daar aan denken.

De beeldkwaliteit van de Switch-versie is flink teruggeschroefd om de game draaiend te krijgen op de console. Dat blijkt uit screenshots die op de Nintendo-website staan. Technische details over in welke resolutie en bij welke framerate het spel draait, zijn niet bekendgemaakt.