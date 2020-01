The Outer Worlds verschijnt 6 maart voor de Switch maar niet als cartridge

Obsidian Entertainments roleplayinggame The Outer Worlds verschijnt op 6 maart voor de Nintendo Switch. Het spel komt dan in Nintendo's eShop en ook verschijnen doosjes in de winkel, maar die bevatten een downloadcode en geen cartridge.

Uitgever Private Division meldt de komst van de Switch-versie van The Outer Worlds op Twitter, waar gebruikers teleurgesteld reageren dat de fysieke release geen cartridge bevat. Wat de omvang van de download wordt, is nog niet bekend. Zowel de fysieke versie als de digitale variant in de eShop kosten 60 dollar.

De port is ontwikkeld in samenwerking met de studio Virtuos, die ook L.A. Noire en Dark Souls naar de Switch bracht. Vorig jaar oktober verscheen The Outer Worlds voor de pc, de PlayStation 4 en de Xbox One. The Outer Worlds is een futuristische rpg die zich op gekolonialiseerde planeten afspeelt. In 2020 verschijnt er dlc voor het spel die de verhaallijn uitbreidt. Wanneer het uitbreidingspakket precies verschijnt is niet bekend en verdere details ontbreken eveneens.