The Outer Worlds krijgt wel optimalisaties voor PlayStation 4 Pro

Uitgever Private Division verduidelijkt dat The Outer Worlds wel optimalisaties krijgt voor de PlayStation 4 Pro. Op de Sony-console draait de game in 1440p-resolutie en dat wordt opgeschaald naar 4k. Alleen de Xbox One X- en pc-versies hebben 4k-textures.

Private Division meldt op Twitter dat de versie voor de Sony-console wel degelijk verbeteringen heeft als er op een PlayStation 4 Pro wordt gespeeld. De game kan dan in 1440p-resolutie draaien en dat wordt opgeschaald naar 4k-weergave. Veel voor de PlayStation 4 Pro geoptimaliseerde games gebruiken die methode. Bij de PlayStation 4 Pro-versie zitten geen 4k-textures; die zijn wel aanwezig bij de versie voor de Xbox One X en pc, zegt de uitgever.

De verduidelijking volgt na een publicatie eerder deze week. In een e-mail zei het pr-bureau van uitgever Private Division tegen Windows Central dat de PlayStation 4 Pro-versie geen enhancements zou krijgen, in tegenstelling tot de Xbox One X-versie. Andere media, waaronder Tweakers, publiceerden daar ook over.

The Outer Worlds is een rpg die wordt gemaakt door Obsidian Entertainment, de studio achter Fall Out: New Vegas. De studio werd vorig jaar door Microsoft overgenomen en is nu dus onderdeel van Microsoft Studios. De game komt op 25 oktober uit. Later volgt ook een versie voor de Nintendo Switch.