Titel The Outer Worlds Platform Windows, PlayStation 4, Xbox One Ontwikkelaar Obsidian Entertainment Uitgever Private Division Releasedatum 25 oktober 2019

Private Division is een kleine tak van het grote Take-Two Interactive, het moederbedrijf van het veel bekendere Rockstar en 2K Games. Waar Rockstar en 2K zich richten op grote games, met bijbehorende budgetten en lange ontwikkeltrajecten, gaat Private Division voor de kleinere games, de pareltjes van kleinere studio's die zonder uitgever zitten. 'Klein' is daarbij overigens een rekbaar begrip, want Obsidian Entertainment voldoet niet helemaal aan die omschrijving.

De Amerikaanse studio gaat al lang mee en maakte naam met games als Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, Neverwinter Nights 2 en Alpha Protocol. De reputatie van de studio zou nog groter worden met het volgende project, Fallout: New Vegas, het eerste deel uit de Fallout-serie dat niet door Bethesda zelf werd gemaakt. Een aantal games en tien jaar later heeft Obsidian in Private Division een uitgever gevonden die de studio een game laat maken die voortborduurt op de successen van voorheen. Beter gezegd: Obsidian is eindelijk in staat om een game te maken die zich kan meten met Fallout: New Vegas. Die nieuwe game mag echter niet 'Fallout' heten, die naam is in handen van Bethesda. Maar Obsidian mag wel een game maken die dezelfde vibe heeft, en vergelijkbare gameplay. Die game is The Outer Worlds.

Naar de rand

De titel van de game slaat op de verste regionen van het heelal. De buitengebieden van het universum die de mensheid sinds enige tijd weet te bereiken. In die verre streken is de mensheid op zoek naar grondstoffen. Grote bedrijven sturen ruimteschepen naar ver gelegen planeten om ze leeg te roven. Terraforming wordt er niet geschuwd. Planeten worden letterlijk open gebroken en geplunderd, waarna de megacorporaties weer een nieuwe planeet zoeken.