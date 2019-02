The Outer Worlds komt wellicht uit op 6 augustus

Op de Steam-pagina van de in december vorig jaar aangekondigde ruimte-rpg The Outer Worlds stond onlangs gedurende korte tijd een releasedatum van 6 augustus. Die is inmiddels weer verwijderd. De titel moet in ieder geval dit jaar nog verschijnen.

Op de Steam-pagina van The Outer Worlds wordt inmiddels als verschijningsperiode alleen 2019 genoemd, maar de Steam Database-pagina toont dat de releasedatum van 6 augustus enkele dagen geleden is verwijderd. Ontwikkelaar Obsidian Entertainment heeft deze zomerse releasedatum nog niet officieel bevestigd. De titel komt uit voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One.

The Outer Worlds speelt zich af in een dystopische setting in de ruimte en is te omschrijven als een sciencefiction-rpg met het nodigde schietwerk vanuit eerstepersoonsperspectief. Het verhaal gaat over een personage die via een ruimteschip in de Halcyon-kolonie is terechtgekomen. Hier hebben conglomeraten het voor het zeggen en het doel is andere kolonisten uit het ruimteschip te redden.

Het spel krijgt geen enorme open wereld om te verkennen, maar heeft een aantal gebieden waar de speler naartoe kan reizen. De ontwikkelaar vergeleek dit eerder met de manier waarop de wereld uit Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords is opgezet. Deze in 2004 door Obsidian uitgebrachte Star Wars-titel is de opvolger van het originele Star Wars Knights of the Old Republic van BioWare.

Obsidian Entertainment heeft The Outer Worlds in december vorig jaar aangekondigd. De studio, die vorig jaar door Microsoft werd overgenomen, heeft eerder onder meer ook Fallout: New Vegas en Pillars of Eternity ontwikkeld. Een aantal mensen van Obsidian was als onderdeel van Black Isle Studios ook verantwoordelijk voor het originele Fallout.