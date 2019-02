Android krijgt FIDO2-certificering voor inloggen zonder wachtwoord

De FIDO Alliance heeft aangekondigd dat Android per direct is gecertificeerd voor de FIDO2-standaard. Gebruikers van Android 7.0 of latere versies kunnen zo biometrisch inloggen op apps en sites die FIDO2 ondersteunen.

Na een Google Play Services update bij Android 7.0 of latere versies is de ondersteuning voor FIDO2 een feit, meldt de FIDO Alliance. Daardoor kunnen gebruikers bijvoorbeeld van hun vingerafdrukscanner of hardwarematige beveiligingssleutel gebruikmaken om in te loggen bij Android-apps of websites die het protocol ondersteunen. Ontwikkelaars kunnen met behulp van een api-call hun site of app ondersteuning geven voor de authenticatiestandaard.

De FIDO Alliantie wijst erop dat met de komst van certificering voor Android het aantal potentiële gebruikers voor de standaard enorm toeneemt en dat browsers als Google Chrome, Microsoft Edge en Mozilla Firefox ook al FIDO2-ondersteuning hebben. "Nu is het tijd dat ontwikkelaars hun gebruikers van het risico en de lasten van wachtwoorden bevrijden en FIDO-authenticatie integreren", stelt Brett McDowell, topman van de alliantie.