Google Authenticator krijgt exportfunctie om codes naar ander apparaat te zetten

Google maakt het mogelijk om de totp-codes in zijn eigen Authenticator-app over te zetten naar een ander toestel. Tot nu toe waren gebruikers gebonden aan één toestel, maar nu kunnen de codes makkelijker worden verplaatst.

De nieuwe functie zit in versie 5.10 van Google Authenticator, ontdekte Android Police. Het is de eerste update van de app sinds 2017. Een vroege versie is te downloaden via APKmirror.

De belangrijkste verandering van de nieuwe Authenticator is dat de Time-based One Time Passwords of totp-codes nu over te zetten zijn naar andere apparaten. In de nieuwe import- en exportinstellingen in de app is te zien hoe gebruikers per account kunnen instellen dat ze hun codes willen overzetten. De app genereert vervolgens een qr-code die gebruikers met hun andere toestel kunnen scannen. Daarvoor moeten ze ook hun pincode of vingerafdruk opgeven.

Voorheen moesten gebruikers hun tweestapsverificatie per dienst opnieuw instellen, wat altijd veel moeite en tijd kostte. Het was wel mogelijk de tweestapsverificatiecode voor een Google-account zelf over te zetten. Alternatieve authenticatie-apps zoals Authy maakten het wel mogelijk accounts op meerdere apparaten te importeren. Daarbij werd de data echter wel in de cloud opgeslagen.

De exporteerfunctie is niet de enige wijziging. Het wordt voortaan ook onmogelijk screenshots te maken van Google Authenticator. Ook is het ontwerp veranderd. De app is nu voorzien van Material Design 2.0, heeft een true black dark mode, en schaalt beter mee met verschillende schermgroottes.