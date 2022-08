Data klein aantal gebruikers van 2fa-app Authy ingezien bij hack moederbedrijf

De data van een klein aantal gebruikers van Authy, een app voor tweetrapsauthenticatie, is buitgemaakt bij een hack van moederbedrijf Twilio. Het gaat in totaal om 125 gebruikers, zo meldt het bedrijf.

Het is onbekend bij welke data de aanvallers precies konden, maar het gaat niet om wachtwoorden, tokens of api-keys, meldt Twilio. Met wachtwoorden en tokens zouden de aanvallers codes kunnen genereren namens die gebruikers en toegang krijgen tot accounts. Als gebruikers geen bericht hebben gehad van het bedrijf, betekent het volgens Twilio dat er geen bewijs is dat aanvallers bij hun data konden.

Authy is een app voor Android en iOS die toegang mogelijk maakt met tweetrapsauthenticatie en geldt als concurrent voor bijvoorbeeld de authenticator-apps van Google en Microsoft. Twilio zegt niet hoeveel gebruikers Authy heeft.

De hack was mogelijk doordat medewerkers in een gerichte phishing-aanval waren getrapt. De medewerkers kregen een sms met de mededeling dat een wachtwoord was verlopen en een verzoek om een nieuwe aan te maken. Zij zagen die aan voor berichten van de eigen IT-afdeling en klikten dus op de links.

Het bedrijf gaat onderzoek doen naar het incident en zegt dat het gefrustreerd is over de gang van zaken. Ook heeft het contact met Amerikaanse providers om het spoofen van de sms'jes niet langer mogelijk te maken.