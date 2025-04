Authy stopt in augustus met desktopapps en raadt mobiele apps aan

Tweetrapsauthenticatieplatform Authy stopt met zijn desktopapp. De Windows-, macOS- en Linux-apps stoppen in augustus. Maker Twilio raadt gebruikers aan de mobiele apps te gaan gebruiken.

De makers van de app schrijven in een supportdocument dat de desktopapps in augustus van dit jaar de end-of-lifestatus bereiken. Een exacte datum geven de makers niet. Het gaat om zowel de 32bit- als de 64bit-app voor Windows en om de apps voor macOS en Linux. De iOS-app blijft overigens wel bruikbaar voor Macs met een M1- of M2-processor.

Twilio, de eigenaar van Authy, zegt te stoppen met de apps 'om onze focus te stroomlijnen'. Het bedrijf wil ook meer aandacht geven aan bestaande producten. Twilio heeft de afgelopen jaren meer dan eens personeel ontslagen. Het bedrijf maakte op maandag ook al bekend dat er een verandering aan de top komt van zowel het bedrijf als het bestuur.

Gebruikers van de desktopapps moeten volgens Twilio overstappen naar de mobiele apps. Daarbij worden 2fa-tokens automatisch gesynchroniseerd tussen apparaten. De makers noemen ook enkele alternatieven voor de app, zoals Secrets en Keepass. Twilio raadt gebruikers van de api voor securityproducten aan 'hun klanten te adviseren naar de mobiele apps over te stappen'.