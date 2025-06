Twilio ontslaat rond de 5 procent van personeel

Cloudcommunicatiebedrijf Twilio ontslaat wederom een deel van zijn personeel. Het gaat dit keer om ongeveer 5 procent van het totale personeelsbestand, wat neerkomt op iets minder dan 300 personen. Begin dit jaar werd ook een flink deel van het personeel de laan uitgestuurd.

De herstructurering kost Twilio naar verluidt tussen de 25 en 35 miljoen dollar, meldt Reuters. Eerder dit jaar schrapte het bedrijf al 17 procent van de banen en ook het laatste kwartaal van 2022 vertrokken er honderden medewerkers. Naar verluidt had het bedrijf iets meer dan een jaar geleden nog 7800 medewerkers. Nu zijn dat er rond de 5900, blijkt uit recente kwartaalcijfers. Na de aankomende ontslagronde zouden er nog ongeveer 5600 personeelsleden over zijn.

Sinds 2008 is Twilio actief. Het bedrijf specialiseert zich in cloudcommunicatiediensten, zoals Authy, een app voor tweefactorauthenticatie. Twilio is niet het enige techbedrijf dat bezig is met ontslagrondes. Ook muziekstreaminggigant Spotify gaat 17 procent van zijn personeel ontslaan, wat neerkomt op ongeveer 1500 werknemers. Ook Unity en Broadcom kondigden onlangs ontslagrondes aan.