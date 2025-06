Multifactorauthenticatie wordt vanaf begin 2024 verplicht voor Mijn toeslagen

Inloggen op Mijn toeslagen is vanaf 1 januari 2024 alleen mogelijk via de DigiD-app of met sms-verificatie. Het vereisen van multifactorauthenticatie moet een extra beveiligingslaag bieden. Vanaf volgend jaar is inloggen met enkel een gebruikersnaam en wachtwoord niet meer mogelijk.

Via Mijn toeslagen kunnen burgers diverse toeslagen aanvragen, wijzigen en stopzetten, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst legt op zijn site uit hoe gebruikers kunnen overstappen naar de DigiD-app of sms-verificatie kunnen activeren. Multifactorauthenticatie werd begin dit jaar ook verplicht voor het inloggen op Mijn Overheid. Sinds september 2022 geldt dat ook voor het inloggen bij de Belastingdienst.