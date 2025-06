Inloggen op Mijn Overheid kan voortaan alleen nog met multifactorauthenticatie

Inloggen op de Mijn Overheid-portal kan voortaan alleen nog maar met DigiD of als multifactorauthenticatie is ingeschakeld. Vanaf deze week is inloggen zonder extra sms-beveiliging niet meer mogelijk. Dat proces wordt bij steeds meer overheidsinstellingen de norm.

Wie voortaan wil inloggen op mijnoverheid.nl, moet verplicht multifactorauthenticatie gebruiken. Voorheen was het mogelijk om met DigiD in te loggen zonder daar een extra sms bij te krijgen, maar dat kan niet meer. Gebruikers moeten nu de DigiD-app gebruiken, waarbij multifactorauthenticatie al automatisch als enige optie aanwezig is, of met DigiD in combinatie met een sms-verificatiecode.

DigiD kent verschillende vormen van authenticatie. De meest basale is om alleen in te loggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Ook is er een tussenvorm waarbij met multifactorauthenticatie of mfa kan worden ingelogd waar gebruikers dat willen, maar waarbij overheden dat niet afdwingen. De laatste jaren zijn steeds meer overheidsinstanties overgestapt op een derde vorm van beveiliging, waarbij gebruikers alleen nog kunnen inloggen als ze 2fa aan hebben staan. De DigiD-app volstaat daarbij ook, omdat de telefoon waar die op staat de tweede inlogfactor is.

Onder andere bij de Belastingdienst is het sinds een paar maanden niet meer mogelijk zonder mfa in te loggen. Volgens DigiD-beheerder Logius gebruikten in november 215.000 Nederlanders hun DigiD nog zonder mfa. Logius stuurt die mensen een brief om hen aan te sporen wel mfa te gebruiken, omdat ze anders in de toekomst nog maar weinig kunnen regelen bij de overheid. Mijn Overheid is, samen met de Belastingdienst, een van de grootste overheidsdiensten waarbij met DigiD moet worden ingelogd.