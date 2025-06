In juni zijn alle Nederlandse gemeenten aangesloten op Berichten over uw Buurt

Op vrijdag 21 juni 2024 zullen alle 342 Nederlandse gemeenten aangesloten zijn op de e-maildienst Berichten over uw Buurt. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Vorige week sloot ict-beheerder Logius de 258e gemeente in Nederland aan op de dienst.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken opent ongeveer acht procent van het huidige aantal abonnees één keer per week een bekendmaking op de website zoek.officielebekendmakingen.nl. Dat wil volgens het ministerie zeggen dat de mensen graag op de hoogte gehouden worden van aankondigingen. Sinds de start van Berichten over uw Buurt in het najaar van 2023 zou ongeveer twee procent van het huidige aantal abonnees zich hebben afgemeld.

Berichten over uw Buurt is een e-maildienst van de Nederlandse overheid. Geregistreerde Nederlanders kunnen via deze mails op de hoogte blijven van aankondigingen over hun directe leefomgeving. Elke Nederlander die 25 jaar of ouder is, in het land woont en een MijnOverheid-account heeft met een geverifieerd e-mailadres, ontvangt automatisch e-mails van Berichten over uw Buurt.

Burgers kunnen via MijnOverheid aangeven hoeveel e-mails ze willen ontvangen en hoe groot de leefomgeving van de bekendmakingen moet zijn. Abonnees kunnen zich afmelden door op de uitschrijflink onderaan de mails te klikken of door de deze optie aan te geven op de website van MijnOverheid.