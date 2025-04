DigiD-gebruikers kunnen vanaf 1 juli inloggen met NL-rijbewijs en pincode

DigiD laat gebruikers vanaf zaterdag 1 juli inloggen met hun rijbewijs. Dit kan alleen als gebruikers een rijbewijs hebben dat sinds mei 2018 is afgegeven. Voor het inloggen is een pincode nodig. Het inloggen met een rijbewijs is vergelijkbaar met de mogelijkheid om met een id-kaart in te loggen.

Inloggen met het rijbewijs laat gebruikers inloggen op het beveiligingsniveau 'hoog'. Dat moet in de toekomst toegang geven tot extra gevoelige persoonsgegevens, zoals medische of financiële informatie. Doordat de gebruiker met het rijbewijs en een persoonlijke pincode moet inloggen, zorgt dit volgens overheidsorganisatie Logius voor extra zekerheid dat de juiste persoon inlogt. Op dit moment zijn er nog geen diensten die met dit hogere beveiligingsniveau werken.

De inlogfunctie werkt met de nfc-chip die in het rijbewijs zit, mits het rijbewijs na 26 mei 2018 is afgegeven. Dit is te herkennen aan een ID-logo aan de achterzijde van het rijbewijs. Gebruikers moeten inloggen via de DigiD-app, de nfc-chip van het rijbewijs scannen en een persoonlijke pincode invoeren. Die pincode wordt vanaf 1 juli na ontvangst van het rijbewijs per brief verzonden.

Rijbewijzen die tussen mei 2018 en 1 juli 2023 zijn afgegeven, hebben dus die nfc-chip, maar gebruikers kunnen nog niet direct inloggen met dit rijbewijs. De benodigde pincode werd in de tussentijd namelijk niet gegeven. Gebruikers kunnen via Mijn DigiD die pincode aanvragen, maar dit kost dan wel 3,50 euro. De gebruiker ontvangt die pincode per brief. Bij nieuwe rijbewijzen zit dit bedrag automatisch inbegrepen bij de prijs van het rijbewijs.

Het rijbewijs is daarmee vanaf 1 juli de tweede mogelijkheid om in te loggen op het hoge beveiligingsniveau. Sinds januari 2021 kan dit ook al met identiteitskaarten. De werking hiervan is vergelijkbaar met de rijbewijsinlogfunctie. Deze manier van inloggen staat overigens los van de eenmalige identiteitscheck die gebruikers met DigiD in bepaalde gevallen moeten doen, waarbij de gebruiker met een rijbewijs, ID-kaart of paspoort zijn of haar identiteit kan bevestigen.