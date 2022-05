Nederlanders kunnen met DigiD inloggen bij Europese overheidsinstellingen

Nederlanders kunnen voortaan met hun DigiD inloggen bij overheidsinstanties van andere Europese landen. DigiD is daarvoor erkend als Europees inlogmiddel onder de eIDAS-verordening.

Nederlandse burgers kunnen inloggen bij alle Europese overheidsdiensten die ook gecertificeerd zijn met eIDAS, schrijft beheerder Logius. De Europese Unie houdt een centraal overzicht bij waarop staat welke overheidsdiensten daaronder vallen. Logius noemt als voorbeeld een pensioenfonds in België of een schoolinschrijving in Denemarken. Burgers moeten daarvoor hun identititeitsbewijs, paspoort of rijbewijs eenmalig koppelen aan DigiD ter verificatie. Dat is alleen mogelijk met de DigiD-app. Het ID-bewijs moet zijn uitgegeven na 13 maart 2021.

Het inloggen bij Europese diensten is mogelijk doordat DigiD voortaan voldoet aan de eisen om te worden erkend als Europees inlogmiddel. Daar werkt de overheid al langer aan. Dat gebeurt onder de eIDAS-verordening, een Europese regel die staat voor 'Electronic identification and trust service'. De verordening is sinds september 2018 van kracht. Het andere Nederlandse identificatiesysteem, eHerkenning, voldoet sinds september 2019 al aan de eisen van die verordening, maar dat wordt door burgers veel minder gebruikt dan DigiD. De Europese Unie liet op woensdag ook al weten te werken aan een digitaal identiteitsbewijs voor alle Europeanen. Het is niet duidelijk of dat een vervanger van de eIDAS-verordening moet worden.