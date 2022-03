Europese Commissie komt met plan voor Europese digitale identiteit

De Europese Commissie heeft donderdag plannen gepresenteerd voor een digitale identiteit die geldig is in alle lidstaten. De Europese Commissie wil dat alle Europese burgers toegang krijgen tot het digitale identiteitsbewijs.

Volgens de plannen moeten burgers overal in de Europese Unie terecht kunnen met de digitale identiteit bij bijvoorbeeld banken of universiteiten. Het bewijs moet als alternatief kunnen worden gebruikt voor een paspoort of rijbewijs. Eind 2022 moet de eerste testfase van de Europese digitale identiteit starten.

Het digitale ID-bewijs wordt niet verplicht en de papieren varianten verdwijnen niet. Daarnaast moeten burgers zelf kunnen bepalen welke informatie ze met wie delen.

Volgens Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager moet de Europese digitale identiteit ervoor zorgen dat "we in alle lidstaten hetzelfde kunnen als in ons thuisland. Zoals het huren van een appartement of het openen van een bankrekening".

Commissaris voor de Interne Markt Thierry Breton noemt het een 'digitale identiteitsportemonnee'. Naast je identiteit moeten hierin ook officiële documenten kunnen worden bewaard zoals diploma's of een huwelijksakte.

Daarnaast wilde Europese Commissie ook dat het identiteitsbewijs gebruikt kan worden bij grote online platformen. Bijvoorbeeld bij een leeftijdscontrole op Facebook. Grote platformen worden verplicht om de digitale ID-kaart te accepteren.