Twitter kondigt betaald abonnement Twitter Blue officieel aan

Vorige maand lekte het Twitter Blue-abonnement al uit door de bekende dataminer Jane Machun Wong. Nu heeft Twitter het abonnement officieel aangekondigd. Twitter Blue gaat omgerekend 2,38 euro per maand kosten en komt eerst uit in Canada en Australië.

Het Twitter-abonnement bevat inderdaad de eerdere gelekte functies. Waaronder een undo tweet-functie en mappen voor bookmarks. In een blogpost beschrijft Twitter de onderdelen en plannen van het Twitter Blue-abonnement.

Met de undo tweet-knop kan een tweet vertraagd worden gepubliceerd en nog worden aangepast voor een timer afloopt. Dat kan tot maximaal 30 seconden. Na publicatie kan de tweet net als nu niet meer worden gewijzigd.

Daarnaast krijgen Twitter Blue-abonnees de mogelijkheid om tweets te bewaren in bookmark-mappen. Hiermee moeten gebruikers berichten beter kunnen bewaren en ordenen. Ook krijgen abonnees toegang tot een leesmodus, waarin de 'ruis' volgens Twitter wordt weggehaald en je langere Twitter-conversaties beter kunt lezen.

In de blogpost wordt niets gemeld over het eventueel verbergen van advertenties. Ook zouden er volgens het eerdere gerucht verschillende soorten abonnementen komen. Daarover heeft het bedrijf ook niets bekendgemaakt.

In eerste instantie komt Twitter Blue alleen beschikbaar voor gebruikers in Canada en Australië. Over een release in andere landen wordt niets gemeld, wel schrijft Twitter dat dit de eerste fase is van de abonnementsdienst.