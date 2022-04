Twitter werkt aan 'unmention'-functie om ongewenste aandacht te vermijden

Twitter werkt aan drie nieuwe functies waarmee gebruikers ongewenste aandacht kunnen vermijden. Een daarvan is een 'unmention'-knop, waarmee het mogelijk wordt om uit een gesprek van een ander te stappen. Vooralsnog toont Twitter alleen conceptbeelden van de functies.

Twitter-productontwerper Dominic Camozzi laat op het sociale medium concepten zien van drie nieuwe functies die gebruikers meer controle moeten geven over berichten waarin ze vermeld worden. Allereerst moet de unmention-knop gebruikers de mogelijkheid geven om zich uit gesprekken terug te trekken waarin ze getagd zijn.

Daarnaast wordt het, als het aan Camozzi ligt, lastiger voor gebruikers om mensen in tweets te noemen als ze niet door hen gevolgd worden. Gebruikers krijgen een speciale melding als ze door iemand die ze niet volgen getagd worden. Als de unmention-functie gebruikt wordt, dan kan diegene de gebruiker in toekomstige berichten ook niet meer noemen. Ook is de ontwerper van plan om notificaties over veelvuldige mentions uit te breiden.

Tot slot stelt hij voor dat Twitter-gebruikers handmatig mentions van specifieke accounts moeten kunnen voorkomen. Gebruikers zouden er dan zelfs voor kunnen kiezen om mentions één, drie of zeven dagen helemaal uit te schakelen.

Camozzi vraagt gebruikers om feedback te geven via het sociale medium. Het is niet duidelijk of de nieuwe functies daadwerkelijk onderdeel van Twitter worden. Het concept zou nog in een vroeg stadium verkeren.