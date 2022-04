Veel organisaties in NL slecht bereikbaar door T-Mobile-telefoonstoring - update

Meerdere Nederlandse overheidsdiensten en bedrijven zijn door een storing bij het vaste telefoonnetwerk dinsdagochtend beperkt tot niet bereikbaar. KPN en VodafoneZiggo zeggen geen landelijke storingen te hebben, T-Mobile bevestigt dat er problemen zijn.

Organisaties en bedrijven als de Autoriteit Persoonsgegevens, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeggen sinds dinsdagochtend slecht tot niet bereikbaar te zijn. Ook de ANWB meldde 's ochtends met een storing te maken te hebben, waardoor de Wegenwacht niet tot nauwelijks bereikbaar was. Ziekenhuizen, rechtbanken en andere bedrijven en organisaties zijn eveneens beperkt tot niet telefonisch bereikbaar door de storing.

Het algemene niet-noodnummer 0900-8844 van de politie was 's nachts en 's ochtends vroeg ook niet bereikbaar. Het is niet duidelijk of deze twee storingen aan elkaar gerelateerd zijn. De politie zegt tegen Tweakers voor zover bekend nu geen telefoniestoring te hebben.

Het lijkt alsof de landelijke storing bij T-Mobile ligt. Zowel KPN als VodafoneZiggo hebben nu geen landelijke telefoniestoring. KPN had wel een losse telefoniestoring in Culemborg dinsdagochtend door een probleem met de stroomvoorziening. Dit probleem is nu opgelost, zegt het bedrijf tegen Tweakers.

T-Mobile zegt desgevraagd dat het klopt dat er nu problemen zijn binnen het netwerk voor vaste telefonie van de provider. Verdere informatie kan het bedrijf nu niet geven. Het is dus niet bekend wat de omvang is van het probleem en wat hier de oorzaak van is.

Update, 12:07 uur: T-Mobile zegt tegen Tweakers dat de 'herstelwerkzaamheden het gewenste resultaat opleveren' en dat de storing aan T-Mobile's zijde nu is opgelost. De oorzaak van de storing en de precieze omvang blijven onbekend.