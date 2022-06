Treinverkeer in Nederland ligt stil door landelijke telefoniestoring - update

Een groot deel van het Nederlandse treinverkeer is stilgelegd vanwege een storing aan een telefoniesysteem. Spoorbeheerder ProRail kan daardoor niet communiceren. De oorzaak van de storing is nog niet bekend.

De storing zit bij spoorbeheerder ProRail. Dat zegt op dit moment nog niks te weten over de oorzaak. Volgens de Nederlandse Spoorwegen gaat het om een storing van het telefoniesysteem. De NS zegt dat het treinverkeer in vrijwel het hele land is ontregeld en raadt reizigers aan hun reis uit te stellen.

De storing lijkt door heel Nederland plaats te vinden. Ook lokale vervoerders hebben last van de storing. Onder andere Arriva laat weten dat het treinverkeer in Limburg is ontregeld.

De communicatie van het Nederlandse treinnetwerk loopt niet via reguliere telefoonnetwerken, maar GSM-Rail of GSM-R. Dat gaat via 2G en wordt beheerd door een samenwerkingsverband van KPN en Nokia Siemens dat Mobirail heet. Het systeem wordt gebruikt om te communiceren tussen treinen en treinleidingen, maar door de storing is dat dus onmogelijk.

Update, 16:40 uur: ProRail zegt dat de telefoniestoring inmiddels 'grotendeels' is opgelost. Het treinverkeer wordt nu stapsgewijs weer opgestart. De spoorbeheerder waarschuwt wel dat reizigers heel de avond last kunnen hebben van de storing.