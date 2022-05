Siemens neemt Nederlands ov-softwarebedrijf Sqills over voor 550 miljoen euro

Siemens neemt het Nederlandse ov-bedrijf Sqills over. Sqills maakt software voor de ov-sector, onder andere voor het online aanschaffen van bus- en treinkaartjes. Siemens betaalt 550 miljoen euro voor de softwareprovider.

Siemens schrijft dat het een bindende overeenkomst heeft getekend om Sqills te kopen. Het Duitse bedrijf wil met de overname onder andere zijn dienstverlening in de software-as-a-service-sector uitbreiden. Siemens betaalt aanvankelijk 550 miljoen euro voor Sqills, maar spreekt ook over een earnout. Dat wil zeggen dat Siemens eventueel extra geld betaalt, mits er bepaalde financiële doelen behaald worden na de overname.

Sqills is in 2002 opgericht in Enschede en maakt software voor ov-bedrijven, bijvoorbeeld voor inventarismanagement. Het bedrijf telt 160 werknemers, verdeeld over verschillende vestigingen. Het S3 Passenger-platform van Sqills laat ov-bedrijven online ov-tickets verkopen. Sqills heeft 33 bedrijven uit negen verschillende landen in Europa en Noord-Amerika als klant. Onder andere Thalys, Eurostar, NS en Arriva maken gebruik van de S3 Passenger-software van het bedrijf.