Qualcomm wil Zweeds automotivebedrijf Veoneer overnemen

Chipontwerper Qualcomm heeft naar eigen zeggen een bod gedaan op het Zweedse automotivebedrijf Veoneer. Qualcomm heeft 4,6 miljard dollar over voor dat bedrijf. Daarmee overtreft de chipmaker een eerder bod van Magna International, die 3,8 miljard dollar bood.

Qualcomm schrijft dat de overnameplannen overeenkomen met de diversificatiestrategieën van het bedrijf. Het bedrijf wil zijn activiteiten in de markt voor automotivechips versterken met de eventuele overname. Het bod van 4,6 miljard dollar wordt met 'cash' betaald, en dus niet met aandelen. Het overnamebod is goedgekeurd door het bestuur van Qualcomm en hoeft niet te worden goedgekeurd door zijn aandeelhouders.

Veoneer maakt advanced-driving assistance systems, bijvoorbeeld voor semiautonome functies die handsfree autorijden of het voorkomen van botsingen mogelijk maken. Qualcomm is niet het enige bedrijf dat geïnteresseerd is in het Zweedse automotivebedrijf. Eerder zei een concurrent van Veoneer, Magna International, dat het Veoneer wil overnemen voor 3,8 miljard dollar. De twee bedrijven bereikten daarbij al wel een akkoord. Het bod van Qualcomm ligt echter 18,4 procent hoger.

Qualcomm schrijft een brief aan het bestuur van Veoneer, waarin ceo Christiano Amon schrijft dat zijn bedrijf Veoneer bewondert. "We geloven dat we samen in een unieke positie verkeren om de concurrentie te versnellen en keuze te creëren voor het auto-ecosysteem," schreef Amon.

Het is niet bekend of de overnameplannen van Magna International nu komen te vervallen. Magna International en Veoneer hebben nog niet gereageerd op het bod van Qualcomm.