Foxconn neemt chipfabriek van Macronix over voor 76,6 miljoen euro

De elektronicaproducent Foxconn heeft een chipfabriek van het Taiwanese Macronix overgenomen voor 76,6 miljoen euro. De fabriek moet uiteindelijk 15.000 wafers per maand gaan produceren. Foxconn zou chips voor elektrische auto's willen maken.

Foxconn en Macronix verwachten de overname voor het einde van dit jaar, schrijft Reuters. De fabriek is momenteel niet operationeel en moet daarom weer in bedrijf worden genomen. Tegen 2024 moet de chipfabriek 15.000 150mm-wafers gaan produceren. Dat zou voldoende zijn om iedere maand chips te produceren voor 30.000 elektrische voertuigen. Foxconn-voorzitter Liu meldt dat de chipfabriek, die in de Taiwanese stad Hsinchu staat, een 'wereldwijde halfgeleiderhub' voor Foxconn wordt.

De overnameplannen volgen eerdere berichten dat Foxconn de markt voor elektrische voertuigen wil betreden, en daarin een grote speler wil worden. Het bedrijf liet in februari weten dat het onder andere auto's wil produceren voor EV-start-up Fisker. Deze elektrische auto moet in 2023 op de markt verschijnen.

Macronix wil zich de komende jaren focussen op meer geavanceerde chipproductie, bijvoorbeeld in zijn 300mm-waferfabrieken, meldt het bedrijf in een statement. Het bedrijf wil zich onder andere meer gaan richten op de productie van 3d-nandgeheugen. "De 150mm-waferfabriek is niet langer het meest geschikt voor Macronix, en Foxconn zag het als een zeer goede kans", vertelde Liu, die de aankoop volgens Reuters ook een mijlpaal noemde voor de nieuwe EV-activiteiten van het bedrijf.