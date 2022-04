Foxconn toont elektrische sedan en elektrische suv

De Taiwanese fabrikant Foxconn heeft tijdens een evenement EV-prototypes getoond van een sedan, een suv en een bus. Het project heet Foxtron en is een joint venture tussen Foxconn en de Taiwanese autofabrikant Yulon Motors.

De EV-sedan werd volgens Reuters ontworpen in samenwerking met het Italiaanse ontwerpbureau Pininfarina en zal aan een voorlopig onbekend automerk buiten Taiwan worden verkocht. Tijdens het evenement toonde Foxconn ook een elektrische suv en een bus. De suv wordt naar verluidt door een dochtermerk van het Taiwanese Yulon Motors in 2023 verkocht op de Taiwanese markt. De bus zal volgens Reuters vanaf volgend jaar in meerdere Taiwanese steden ingezet worden in samenwerking met een lokale vervoersmaatschappij.

Technische details over de EV's deelden de twee bedrijven nog niet. Foxconn gaat de twee auto's dus niet zelf verkopen aan consumenten. In plaats daarvan wil het bedrijf de auto's maken voor andere fabrikanten, die de auto's weer met hun eigen merken en logo's aan klanten kunnen verkopen.

"Binnen vijf jaar tijd moet deze divisie van Foxconn ongeveer 35 miljard dollar waard zijn", zegt een topman van Foxconn tegen het persbureau. Foxconn heeft al langer de wens om zijn productcatalogus uit te breiden met elektrische auto's. Zo maakte Foxconn eerder deze maand bekend dat het Lordstowns autofabriek in de Verenigde Staten wil kopen voor 230 miljoen dollar. Met die overname wil het bedrijf elektrische wagens bouwen in samenwerking met het Amerikaanse Lordstown Motors.